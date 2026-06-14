Costa de Marfil 0-0 Ecuador en vivo por el grupo E del Mundial: es el primer cruce de la historia entre ambos

Ecuador y Costa de Marfil debutan este domingo, desde las 20 horas de Uruguay, en el Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México, en un partido correspondiente al grupo E que se disputará en Filadelfia. Además, será el primer cruce de la historia entre ambos.

El entrenador de la Tri, el argentino Sebastián Beccacece, alineará este domingo en el estreno de Ecuador en el Mundial 2026 con el mismo bloque que tan buen resultado le dio en las Eliminatorias Sudamericanas.

Ecuador sale con Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Pedro Vite, Moisés Caicedo, Alan Franco, Alan Minda; John Yeboah, Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Por su parte, Emerse Faé sorprende al no alinear en su once titular al extremo Amad Diallo, del Manchester United.

Coste de Marfil sale con Yahia Fofana; Ghislain Konan, Emmanuel Agbadou, Wilfried Singo, Guéla Doué; Bazoumana Touré, Franck Kessié, Seko Fofana, Yan Diamande; Elye Wahi y Nicolas Pépé.

El juego será transmitido en vivo por DSport y DGO.

El once de Costa de Marfil contra Ecuador

Yahia Fofana; Ghislain Konan, Wilfried Singo, Guela Doué, Emmanuel Agbadou; Seko Fofana, Franck Kessié, Yan Diomande; Elye Wahi, Nicolas Pépé y Bazoumana Toure.

DT: Emerse Faé.

Ecuador sale así ante Costa de Marfil

Hernán Galíndez; Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Alan Franco; Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Alan Minda; Gonzalo Plata, y Enner Valencia.

DT: Sebastián Beccacece.

