La renovación celeste: los debutantes de Uruguay en el Mundial 2026 y los cambios respecto a Qatar 2022

La renovación Celeste tendrá una gran cantidad de debutantes en el Mundial de 2026 de Canadá, México y Estados Unidos. El plantel de Marcelo Bielsa presentará 11 futbolistas que jugarán por primera vez la Copa del Mundo y el debut de este lunes ante Arabia Saudita también enfrentará dos procesos de renovación distintos.

El Mundial 2026 marcará el nacimiento de una nueva generación en la selección uruguaya. La lista de 26 futbolistas elegida por Bielsa deja un dato que refleja el cambio de ciclo que atraviesa la Celeste: casi la mitad del plantel, disputará por primera vez una cita mundialista. La renovación es evidente, Uruguay se presentará en Canadá, México y Estados Unidos con una base de futbolistas que se consolidó durante las Eliminatorias y que ahora tendrá su primera gran prueba en la máxima cita del fútbol.

Entre los debutantes aparecen nombres que ya son piezas importantes para Bielsa, como Sebastián Cáceres, Maximiliano Araújo y Federico Viñas. También vivirán su bautismo mundialista Santiago Mele, Santiago Bueno, Juan Manuel Sanabria, Emiliano Martínez, Joaquín Piquerez, Rodrigo Zalazar, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

Juan Manuel Sanabria defendiendo la camiseta de Uruguay ante República Dominicana. Foto: @Uruguay.

En la comparación con Qatar 2022 encontramos un número similar. En aquella Copa del Mundo, Manuel Ugarte y Ronald Araujo viajaron pero no tuvieron minutos y Uruguay presentó trece debutantes. Sin embargo, el peso del plantel seguía recayendo sobre una generación histórica integrada por Fernando Muslera, Diego Godín, Luis Suárez, Edinson Cavani, Martín Cáceres y Matías Vecino.

Cuatro años después, el escenario es diferente. La cantidad de debutantes disminuyó pero, varios de ellos llegaron para ocupar roles centrales dentro de la estructura del equipo. Futbolistas como Mathías Olivera, Manuel Ugarte o Darwin Núñez ya no aparecen como apuestas de futuro, sino como nombres llamados a liderar el nuevo proceso de la selección.

Pasando en limpio, de la lista de 26 elegidos por el entrenador rosarino son 11 debutantes a nivel de Copa del Mundo, 13 que ya jugaron y dos que fueron a Qatar 2022 pero que no tuvieron minutos como Ronald Araujo y Manuel Ugarte.

Manuel Ugarte ataca con la pelota en el partido entre Uruguay y Argelia. Foto: AFP.

El partido de este lunes ante Arabia Saudita (19:00 horas en el Hard Rock Stadiumde Miami) también pondrá frente a frente dos renovaciones con características distintas. El conjunto asiático contará con 10 debutantes en los 26 convocados, es decir, un 38% de su plantel.

La diferencia es que los saudíes mantienen buena parte de la base que sorprendió al mundo en Qatar 2022 al derrotar a Argentina y conservan referentes con experiencia mundialista e incluso algunos que ya habían participado en Rusia 2018.

Encabezados por el capitán Salem Al-Dawsari, autor del histórico gol frente a la Albiceleste hace cuatro años, los dirigidos por Giorgios Donis apuestan a una transición más gradual.

Uruguay, en cambio, llega a la Copa del Mundo con una renovación más profunda e impulsada por Marcelo Bielsa, con un plantel muy joven en líneas generales con alguna excepción de experiencia.

Mientras tanto, Arabia Saudita sigue apoyándose en los experimentados de su generación más exitosa de los últimos años.