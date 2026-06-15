La selección llegó a Miami, donde debutará por el Mundial 2026, entre gritos de "soy Celeste" y "¡dale Darwin!"
Tras el retraso sufrido por un error de FIFA con la documentación, Uruguay arribó a a la ciudad donde comenzará la Copa del Mundo este lunes, desde las 19 horas de Uruguay.
Enviados - Miami, Estados Unidos
Tras el retraso sufrido por un error de FIFA con la documentación, la selección uruguaya arribó a Miami, ciudad de Estados Unidos donde debutará por la fase de grupos del Mundial 2026 ante Arabia Saudita, este lunes, desde las 19 horas de Uruguay.
La delegación pisó suelo estadounidense sobre las 20:30 horas de este domingo (hora uruguaya) y alrededor de 200 personas aguardaron por su llegada al hotel, que estaba llamativamente rodeado de policías.
Al grito de "vamos, muchachos" y "vamo' arriba Uruguay", los hinchas se hicieron escuchar por los futbolistas. A medida que descendieron del bus ploteado con el distintivo de la selección, los futbolistas se juntaron en el centro, aplaudieron u saludaron, a lo que el "soy Celeste" se hizo presente entre los "¡dale Darwin!" y "¡dale Ronald".
Si bien no se tomaron fotos, algo de lo que se quejaron algunos presentes, se sumaron al canto de los presentes y minutos después ingresaron al alojamiento donde descasarán de cara al estreno del lunes.
Vuelo retrasado
Como confirmó Ovación por la tarde, el vuelo, que debería haber salido a las 14:00 de Miami, estuvo demorado al menos entre tres y cuatro horas con su despegue de México hacia Estados Unidos. El motivo fue que la FIFA tenía que realizar la gestión de un trámite para que el chárter pueda volar desde Playa del Carmen a Estados Unidos y brindar un permiso, el cual no estaba a la hora de realizar todo el análisis del papeleo.
A la llegada de Uruguay, Marcelo Bielsa y José María Giménez brindaron la conferencia de prensa pautada por la FIFA para cada día previo a un partido en el Mundial.
-
"Lamine Yamal está en perfectas condiciones": Luis de la Fuente, técnico de España, confirmó tres regresos
Dónde ver Arabia Saudita vs. Uruguay en vivo por el Grupo H del Mundial 2026: hora del partido y transmisiones
La casualidad del posteo de Forlán que resurge 16 años después tras retraso del vuelo de Uruguay en el Mundial
Polémica en el Mundial por preguntas en español durante las conferencias: por qué no siempre están permitidas
¿Encontraste un error?