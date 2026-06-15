La selección llegó a Miami, donde debutará por el Mundial 2026, entre gritos de "soy Celeste" y "¡dale Darwin!"

Enviados - Miami, Estados Unidos

Tras el retraso sufrido por un error de FIFA con la documentación, la selección uruguaya arribó a Miami, ciudad de Estados Unidos donde debutará por la fase de grupos del Mundial 2026 ante Arabia Saudita, este lunes, desde las 19 horas de Uruguay.

La delegación pisó suelo estadounidense sobre las 20:30 horas de este domingo (hora uruguaya) y alrededor de 200 personas aguardaron por su llegada al hotel, que estaba llamativamente rodeado de policías.

Hinchas de Uruguay reciben a las selección en Miami. Foto: Mateo Vázquez.

Al grito de "vamos, muchachos" y "vamo' arriba Uruguay", los hinchas se hicieron escuchar por los futbolistas. A medida que descendieron del bus ploteado con el distintivo de la selección, los futbolistas se juntaron en el centro, aplaudieron u saludaron, a lo que el "soy Celeste" se hizo presente entre los "¡dale Darwin!" y "¡dale Ronald".

Hinchas de Uruguay reciben a las selección en Miami. Foto: Mateo Vázquez.



Si bien no se tomaron fotos, algo de lo que se quejaron algunos presentes, se sumaron al canto de los presentes y minutos después ingresaron al alojamiento donde descasarán de cara al estreno del lunes.

La selección uruguaya en el arribo a Miami. Foto]: Mateo Vázquez.

Vuelo retrasado

El plantel de Uruguay arribando a Playa del Carmen durante el Mundial 2026. Foto: @Uruguay.

Como confirmó Ovación por la tarde, el vuelo, que debería haber salido a las 14:00 de Miami, estuvo demorado al menos entre tres y cuatro horas con su despegue de México hacia Estados Unidos. El motivo fue que la FIFA tenía que realizar la gestión de un trámite para que el chárter pueda volar desde Playa del Carmen a Estados Unidos y brindar un permiso, el cual no estaba a la hora de realizar todo el análisis del papeleo.

A la llegada de Uruguay, Marcelo Bielsa y José María Giménez brindaron la conferencia de prensa pautada por la FIFA para cada día previo a un partido en el Mundial.