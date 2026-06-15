Bielsa se sintió "responsable" de las lesiones y aseguró: "No me necesitan para saber cómo vamos a formar"

Enviados a Miami, Estados Unidos

Como ocurre en la jornada previa de cada partido del Mundial 2026, los entrenadores pasan por conferencia de prensa. Georgios Donis —DT de Arabia Saudita— lo hizo primero y luego fue el turno de Marcelo Bielsa, el entrenador de Uruguay, que asistió al Hard Rock Stadium de Miami, luego del demorado arribo de la selección.

El rosarino, dijo presente y dio su parecer de cara al encuentro de este lunes (19:00) donde la Celeste hará su estreno en la Copa del Mundo con todo lo que eso significa, en el marco del Grupo H donde horas antes (13:00) será el turno de que se midan España y Cabo Verde.

¿Cuánto afectó el contratiempo del vuelo de Playa del Carmen a Estados unidos?

Lo del vuelo no nos genera ninguna complicación. Haber preparado el Mundial en Montevideo está vinculado con la cantidad de compromisos que tuvieron los jugadores. Hay jugadores que pasaron de la temporada 24/25 al Mundial de Clubes, después la 25/26, algunos con algunas de las tres semanas asignadas, una absorvida por la competencia y nos parecía buiena idea las dos semanas iniciales llevarlas a cabo en Montevideo y la última en Playa del Carmen. En Montevideo, los jugadores tuvieron obligaciones constantes, pero también vida familiar que yo pensé que era necesaria.

¿Cómo evalúa la pausa de hidratación?

Es una decisión tomada, los motivos son claros y no es necesario que agregue opiniones que son unánimes.

Su tercer Mundial como entrenador

Participar de estos eventos donde lo mejor del fútbol se reúne, siempre es un placer. Obviamente lo que sucedió en cada una de esas competencias impide las comparaciones. El fútbol del 2002 era uno, la de Sudáfrica otra y esta otra. Las diferencias son muy grandes y es difícil compararlo.

🗣️ Marcelo Bielsa habló del atraso en el viaje de la selección hacia Miami y explicó por qué consideró importante que los futbolistas compartieran tiempo con sus familias antes del Mundial. pic.twitter.com/KKEs0DqSR1 — OVACIÓN (@ovacionuy) June 15, 2026

¿Cuánto le trastoca lo de Ronald Araujo y Giorgian de Arrascaeta?

Son situaciones distintas. José María Giménez tuvo un problema en un tobillo, se incorporó una semana más tarde porque la gente que monitoreó su recuperación es gente acostumbrada a trabajar con él y él confía mucho en ellos. Hace 15 días que está con nosotros y está curado. De Arrascaeta, desde el momento en que se incorporó estuvo acompañado desde el primer momento con la persona que lo ha ayudado tanto en la última parte de su carrera. Si bien tuvo una lesión muscular —y eso es responsabilidad de los que manejamos a un jugador— todo lo que se hizo fue consensuado. Se dan dos cosas, que se desgarre en la recuperación, debe interpretarse como un error y si no tomamos todas las medidas para evitarlo, por supuesto que las tomamos. En el caso de Araujo llegó con un problema muscular que no era serio, de hecho no se lesionó en los últimos seis meses y él también tuvo un desgarro y hago la misma conclusión. Si un jugador se desgarra entrenando hay algo que está mal, pero trabaja con un grupo de gente de mucha confianza y no hubo ninguna decisión que no fuera consensuada con esa gente y con el propio jugador. Como se interpreta de mi explicación, nos sentimos responsables y no podríamos haber hecho algo diferente a lo que hicimos.

¿Cómo ve a España y a Federico Valverde?

Sinceramente es de admirar el proceso que ha llevado adelante la selección española. Aparte de su realidad, la belleza de su juego, tengo la sensación de que tienen jugadores para los próximos 15 años. El estilo y el modelo de juego es admirable, después hasta dónde va a llegar eso, es dificil pronosticarlo, pero que tiene grandes jugadores, que el entrenador es decisivo con el estilo y que a cada jugador hay uno o dos por detrás como para imaginar el futuro, es garantizado.

Respecto de Valverde, desde que se incorporó, la influencia de su juego y de sus enormes recursos se vieron reflejadas en nuestro equipo.

🗣️ Marcelo Bielsa: del estilo de juego que buscará imponer Uruguay en el Mundial al análisis de Arabia Saudita: "No creo que encontremos rivales fáciles". pic.twitter.com/rRxGWIOk2m — OVACIÓN (@ovacionuy) June 15, 2026

¿Definió el once inicial y el sistema táctico a utilizar?

El equipo siempre se lo doy primero a los jugadores, de todas maneras tengo la sensación de que no necesitan de mi para saber cómo vamos a formar. La confección del equipo siempre respnde a dos centrales, dos laterales, un volante de contención, un volante ofensivo, un volante intermedio que acompañe, dos extremos y un "9".

¿Cómo preparó el partido tácticamente y qué Uruguay espera ver?

La forma en que jugamos, no tiene ningún secreto. Tratamos de elaborar la salida, la posesión. Tratamos de atacar con mucha gente, más en el campo rival, recuperar rápido la pelota y tener una buena relación entre la posesión y el peligro que creamos. Son intenciones y después hay que concretarlas. Mucho dependerá de lo que seamos capaces y de la oposición que enfrentemos. Arabia tiene individualidades de peso y no creo que nosotros encontremos rivales fáciles o accesibles, en todo caso cualquier definición de ese tipo es una conclusión que se ve después de los partidos y las diferencias que se establezcan y nosotros aspiramos que nos posiciones por encima del rivlal.