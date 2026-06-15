“Uruguay tiene equipo para estar a la altura”, dijo Josema Giménez y respondió qué sería hacer un buen Mundial

José María Giménez es uno de los referentes de la selección uruguaya que tendrá varios debutantes mundialistas en su estreno por el Mundial 2026 este lunes frente a Arabia Saudita a las 19:00. El defensor del Atlético de Madrid se presentó en conferencia de prensa y contestó acerca de la preparación del equipo, lo que sería hacer una buena Copa del Mundo para Uruguay y las primeras, buenas, sensaciones al llegar a Miami.

Aunque no perfila para ser uno de los titulares en el debut, Josema aclaró que se encuentra bien físicamente. “He vuelto de una lesión de tobillo que me había dejado un poco quieto, pero estoy bien y si estoy a la orden, depende del entrenador”, aseguró uno de los líderes dentro del grupo de la selección uruguaya. “Cuando se acerca el momento, las mariposas aparecen, y en este momento lo más importante es transmitirles tranquilidad a los más jóvenes porque no deja de ser un partido de fútbol. Ponerse esta camiseta es de un privilegio y un orgullo tremendo y no deja de ser un partido de fútbol como venimos haciendo desde niños”.

La Celeste irá partido a partido. “Todos son importantes, es una realidad, pero imagino un partido con mucha intensidad porque los dos queremos sumar. Intentaremos hacer nuestro juego para manejar el partido a nuestra manera y tenemos que estar atentos a los detalles. Y que la emoción, que va a estar a flor de piel, nos afecte de forma positiva. Tenemos que dejar de lado las ganas de competirque hagan que la cabeza no te deje pensar con tranquilidad”, aseguró Giménez y habló acerca del próximo rival: Arabia Saudita. “Va a ser un rival muy duro porque su liga y sus jugadores han crecido. Son jugadores de mucha jerarquía y lo demuestran, pero nosotros somos Uruguay, sabemos lo que llevamos en el pecho y lo que tenemos que hacer cuando salgamos a la cancha”.

José María Giménez explicó que la decisión sobre quién será el capitán se define en el plantel y que todavía por, aparentemente, no saber cuál será el equipo titular, no sabe quién portará la cinta. El jugador surgido de Danubio lleva 99 partidos como jugador de la selección uruguaya. “Pensar en eso me llena el pecho de orgullo. Me acuerdo de mi familia y los que me han apoyado en las mil caídas que he tenido. Lo más lindo es llevar la bandera de Uruguay, no hay nada más lindo que representar a la patria, es lo que todo jugador anhela desde chiquito e intentaremos estar a la altura de lo que merece el país y la historia”, aseguró.

Lo que más aprendió Giménez en ese recorrido es a saber entender cuál es su rol en el plantel y a aportar desde donde le toque. “Lo primero es saber ocupar el lugar que a uno le toca porque el ego que tiene el jugador de fútbol muchas veces lo deja ciego. Al dejar el ego de lado y pensar en el grupo, estás jugando un partido igual de importante. Aportar desde donde toque es lo que más he aprendido”.

Los inconvenientes con el vuelo desde Playa del Carmen a Miami:

El vuelo que tenía que trasladar a Uruguay desde la concentración en México hasta Estados Unidos, donde jugará este lunes, sufrió un retraso de aproximadamente tres horas por problemas en la documentación a cargo de FIFA. Los jugadores aprovecharon para descansar en la concentración y la llegada a Miami dejó mejores sensaciones en cuanto al clima.

“El viaje estuvo bien, tuvimos un percance, aprovechamos la posibilidad y descansamos en el hotel. En Playa del Carmen hace mucho calor y hay mucha humedad. Llegamos a Miami y nos pareció fresco. El calor lo sufre todo el mundo. Hemos tratado de estar en todos los detalles y llegar de la mejor manera, comenzando por la hidratación que es fundamental. También tenemos que saber manejar los partidos y el cuerpo tiene que saber responder”, manifestó Giménez.

Además del clima, otro desafío para los jugadores que están participando del Mundial es aprender las reglas nuevas que ha instaurado FIFA. Josema confesó que entre la noche de este domingo y el lunes, la selección uruguaya va a ver un video que explica la reglamentación, que es importante para estar en todos los detalles.

Qué sería un buen Mundial para Uruguay, según Josema Giménez:

El defensor del Atleti es un jugador muy emocional y no ocultó sus sentimientos al ser consultado acerca de qué significaría hacer un buen Mundial para la Celeste. “Un buen Mundial para Uruguay… sabemos que el gen competitivo lo tenemos, las ganas de ganar también. De chico soñaba con jugar un Mundial, una Copa América, ponerme esta camiseta. Ese niño me enseñó que los sueños están para cumplirse y hacer un buen Mundial sería llegar lo más lejos posible, soñar en grande y al final mirarnos a la cara y decirnos que nos vaciamos, que dejamos todo y estar orgullosos”,confesó Josema.

Giménez, además, confesó cómo está el equipo y analizó los últimos amistosos. “Contra México y Estados Unidos no hicimos un buen partido, pero contra Inglaterra y Argelia sí. Nos faltó gol, es una realidad, pero este grupo se ha enfocado en mejorar todas esas dificultades de los partidos anteriores y también las virtudes, que tenemos un montón. Si vamos jugador a jugador, invita a soñar. Hemos trabajado mucho con pelota en el juego y las conexiones. Pueden surgir cosas inesperadas, pero te puedo decir que trabajamos de la mejor manera para hacer un buen torneo”.