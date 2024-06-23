Uruguay 3-1 Panamá por Copa América: mirá los goles de la Celeste, que sufrió pero arrancó con el pie derecho

La selección de Uruguay debutó este domingo en la Copa América 2024 y lo hizo con triunfo por 3 a 1 frente a Panamá en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami en el cierre de la primera fecha del Grupo C que también integran el anfitrión Estados Unidos y Bolivia.

Con goles de Maximiliano Araújo a los 15', Darwin Núñez a los 84' y Matías Viña a los 90', el equipo de Marcelo Bielsa derrotó a los panameños, que descontaron con un tanto de Michael Murillo.

