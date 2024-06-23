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El País Ovación Fútbol

Uruguay 3-1 Panamá por Copa América: mirá los goles de la Celeste, que sufrió pero arrancó con el pie derecho

Con tantos de Maximiliano Araújo a los 15', Darwin Núñez a los 84' y Matías Viña a los 90', el equipo de Bielsa derrotó a los panameños, que descontaron a través de Michael Murillo en Miami.

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Juan Pablo Romero
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Mateo Vázquez
Actualizado:
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Darwin Núñez festeja su gol para Uruguay ante Panamá en la Copa América.
Darwin Núñez festeja su gol para Uruguay ante Panamá en la Copa América.
Foto: AFP

La selección de Uruguay debutó este domingo en la Copa América 2024 y lo hizo con triunfo por 3 a 1 frente a Panamá en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami en el cierre de la primera fecha del Grupo C que también integran el anfitrión Estados Unidos y Bolivia.

Con goles de Maximiliano Araújo a los 15', Darwin Núñez a los 84' y Matías Viña a los 90', el equipo de Marcelo Bielsa derrotó a los panameños, que descontaron con un tanto de Michael Murillo.

90' + 4' ¡Final del partido!

Se terminó el fútbol en el Hard Rock Stadium de Miami con triunfo de la selección de Uruguay, que sufrió, pero en el cierre lo terminó de liquidar para ganarle 3-1 a Panamá y picar en punta en el Grupo C de la Copa América 2024.

94' ¡Gol de Panamá!

Pelota al área de Uruguay que le quedó a Michael Murillo, quien sacó un remate a colocar para poner el gol del honor de Panamá en el Hard Rock Stadium de Miami.

90' ¡Gol de Uruguay!

Tiro libre de Nicolás de la Cruz desde la derecha en forma de centro y cabezazo goleador de Matías Viña, quien la mandó a guardar para anotar el 3-0 de Uruguay. Primer tanto del lateral izquierdo con la selección.

84' ¡Gol de Uruguay!

Centro desde la derecha de Nicolás de la Cruz, cabezazo de Maxi Araújo que rebotó y apareció dentro del área Darwin Núñez para definir con un fuerte zurdazo y poner el 2-0 de Uruguay frente a Panamá.

84' A la cancha Rodrigo Bentancur

Marcelo Bielsa mandó al campo de juego a Rodrigo Bentancur por Federico Valverde para refrescar la mitad de la cancha de Uruguay.

71' Volvió a llegar Uruguay

Luego de varios minutos sin hilvanar jugadas de ataque, Uruguay volvió a aproximarse al arco de Panamá y lo hizo con un potente remate de Nicolás de la Cruz que se fue alto y afuera. Pero volvió a llegar la Celeste, que sigue en ventaja en Miami.

Nicolás de la Cruz en el partido entre Uruguay y Panamá por la Copa América.
Nicolás de la Cruz en el partido entre Uruguay y Panamá por la Copa América.
Foto: AFP.

59' Mueve el banco Uruguay para reaccionar

Marcelo Bielsa mueve el banco de suplentes de Uruguay. A la cancha Nicolás de la Cruz por Giorgian de Arrascaeta en la mitad de la cancha y Sebastián Cáceres por Mathías Olivera, quien se retiró algo sentido del campo de juego en el Hard Rock Stadium de Miami.

Giorgian de Arrascaeta jugando para Uruguay ante Panamá en la Copa América.
Giorgian de Arrascaeta jugando para Uruguay ante Panamá en la Copa América.
Foto: AFP

58' Gran atajada de Sergio Rochet

Tras un tiro de esquina desde la izquierda y varios rebotes, la pelota le quedó al borde del área a José Luis Rodríguez, quien sacó un tremendo zapatazo que obligó a una gran intervención de Sergio Rochet para evitar el empate de Panamá.

Sergio Rochet, arquero de Uruguay en la Copa América jugando frente a Panamá.
Sergio Rochet, arquero de Uruguay en la Copa América jugando frente a Panamá.
Foto: AFP

53' Lo tuvo Panamá con Fajardo

Pelotazo largo para José Fajardo, falló en el corte Mathías Olivera y el delantero entró al área para sacar un potente remate que se fue apenas afuera. Pudo ser el empate de Panamá.

23:06 ¡Empezó el segundo tiempo!

Con el ingreso de José María Giménez por Ronald Araújo en Uruguay, ya está en marcha el segundo tiempo del partido que la Celeste le está ganando 1-0 a Panamá en el Hard Rock Stadium de Miami en la primera fecha del Grupo C de la Copa América 2024.

Manuel Ugarte en el partido entre Uruguay y Panamá por la Copa América.
Manuel Ugarte en el partido entre Uruguay y Panamá por la Copa América.
Foto: AFP.

45' + 2' ¡Se terminó el primer tiempo!

Se terminó la primera parte en el Hard Rock Stadium de Miami, donde Uruguay le está ganando 1-0 a Panamá con un golazo de Maximiliano Araújo a los 15'.

36' Lo tuvo Panamá

Gran remate de José Fajardo desde media distancia que pasó muy cerca del arco de Sergio Rochet, quien de todas maneras se estiró muy bien cubriendo el palo izquierdo. Buena llegada del equipo panameño.

28' Otra chance clara de Uruguay

Salida a toda velocidad de Uruguay con Federico Valverde por la banda derecha. El Pajarito mandó el centro al área y Darwin Núñez definió de primera, pero otra vez Osvaldo Mosquera apareció para evitar el tanto del artiguense.

18' Tuvo el segundo Uruguay

Otro centro desde la derecha y cabezazo de Giorgian de Arrascaeta que obligó a una gran intervención del arquero Osvaldo Mosquera para evitar el segundo de la Celeste.

17' Gran remate de Darwin

Matías Viña sacó rápido un lateral por la izquierda para Darwin Núñez y el delantero se dio media vuelta y sacó un gran remate de media distancia que contuvo bien el arquero en dos tiempos.

15' ¡Golazo de Uruguay!

Maximiliano Araújo se hizo de la pelota al borde del área por la zona izquierda y sacó un tremendo remate cruzado que se metió en el arco de Panamá para el 1-0 de la Celeste. ¡Golazo!

13' Cabezazo de Maxi Araújo apenas afuera

Centro de Facundo Pellistri desde la derecha y cabezazo de Maximiliano Araújo que se fue apenas afuera. Tuvo el primero la Celeste.

Maximiliano Araújo en la marca de Michael Murillo en el partido entre Uruguay y Panamá por Copa América.
Maximiliano Araújo en la marca de Michael Murillo en el partido entre Uruguay y Panamá por Copa América.
Foto: AFP.

11' Pidieron penal sobre Darwin Núñez

El delantero de Uruguay pisó el área y dejó por el camino al arquero de Panamá, que pareció tocarlo, pero Darwin Núñez dejó caer, la revisaron en el VAR y no hubo pena máxima.

7' Sigue generando chances la Celeste

Centro de Nahitan Nández desde la derecha y pifia de Fariña a la hora de despejar. Casi la mete en contra y la terminó mandando al córner.

5' Otra llegada de Uruguay

Darwin Núñez tomó contacto con la pelota al borde del área de Panamá, hilvanó una buena acción individual y sacó un potente remate que trabaron justo al córner.

1' Primera aproximación de la Celeste

Salió mal Panamá desde el fondo, Uruguay robó la pelota y Facundo Pellistri encaró a toda velocidad por derecha y mandó el centro al área, donde nadie pudo conectar. La jugada continuó y Giorgian de Arrascaeta probó con un remate desde lejos que se fue afuera.

22:00 ¡Empezó el partido!

Ya están jugando Uruguay y Panamá en el Hard Rock Stadium por la primera fecha del Grupo C de la Copa América 2024.

El once inicial de Uruguay en el debut de la Copa América ante Panamá.
El once inicial de Uruguay en el debut de la Copa América ante Panamá.
Foto: @Uruguay.

Se terminó la previa y ya se viene el debut de la selección de Uruguay en la Copa América

Hasta acá llegamos con la previa desde las afueras del Hard Rock Stadium de Miami. Ya estamos adentro del escenario para vivir el estreno de la selección de Uruguay en la Copa América 2024. ¡Vamo arriba la Celeste!

Los hinchas de Uruguay en el Hard Rock Stadium previo al partido ante Panamá por Copa América.
Los hinchas de Uruguay en el Hard Rock Stadium previo al partido ante Panamá por Copa América.
Foto: AFP.

La fiesta de los uruguayos no para: así continúa la previa de los hinchas de la Celeste en Miami

Muchos hinchas de la selección de Uruguay ya están en el estadio, pero otros tantos siguen disfrutando de la gran previa en las afueras del Hard Rock Stadium.

Ya saló la selección de Uruguay a hacer el reconocimiento del campo de juego del Hard Rock Stadium

El plantel celeste salió a hacer el reconocimiento del campo de juego del Hard Rock Stadium de Miami, donde desde las 22:00 enfrentará a Panamá en la Copa América 2024. ¡El estreno de la Celeste está cada vez más cerca!

Panamá también tiene el equipo confirmado para enfrentar a Uruguay en el Grupo C de la Copa América

Thomas Christensen ya definió los 11 para enfrentar a Uruguay por el Grupo C de la Copa América y la selección de Panamá saldrá a la cancha con: Orlando Mosquera; Michael Murillo, Edgardo Fariña, José Córdoba, Roderick Miller, Eric Davis; José Luis Rodríguez, Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez, Yoel Bárcenas; José Fajardo.

La selección de Panamá en el Hard Rock Stadium previo al debut en Copa América ante Uruguay.
La selección de Panamá en el Hard Rock Stadium previo al debut en Copa América ante Uruguay.
Foto: @fepafut.

¡Equipo confirmado! Mirá los 11 que eligió Marcelo Bielsa para el debut de Uruguay en la Copa América 2024

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer en el equipo titular de la selección para enfrentar a Panamá en Miami. Sergio Rochet; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo irán desde el vamos en el Hard Rock Stadium.

Mientras tanto, en las afueras del Hard Rock Stadium la fiesta de los uruguayos sigue con tambores incluidos

Con Juan Pablo Romero ya instalado en la zona de prensa del Hard Rock Stadium, Mateo Vázquez sigue capturando a los hinchas de Uruguay que disfrutan de la previa al debut celeste en la Copa América 2024.

Por dónde ver en vivo el partido entre Uruguay y Panamá por la primera fecha del Grupo C de la Copa América

El partido entre la selección de Uruguay y Panamá por la primera fecha del Grupo C de la Copa América 2024 se puede ver en vivo a través de DSports, DGO, TV Ciudad, AUF TV, Antel TV, cableoperadores del interior del país y también de Montevideo como Flow, Nuevo Siglo, Montecable, TCC, Multi Señal, que también tienen sus plataformas digitales: MCGoLive, MSPlay y Flow TV 719 y Flow App o Flow Box 119, NSNOW y TCC Vivo. En esta nota podés ver todos los detalles.

Hinchas de Uruguay en las afueras del Hard Rock Stadium de Miami.
Hinchas de Uruguay en las afueras del Hard Rock Stadium de Miami.
Foto: Juan Pablo Romero.

"David contra Goliat": así esperan algunos fanáticos panameños el estreno de su selección ante Uruguay

La selección de Panamá se clasificó a la Copa América 2024 y eso, para muchos hinchas, ya es un triunfo. Los fanáticos también viven la previa y en la antesala del juego ante Uruguay dicen que se trata de una lucha al estilo David vs. Goliat.

En los alrededores del Hard Rock Stadium sigue la previa y así la viven y disfrutan los uruguayos

En la antesala al estreno de la selección de Uruguay en la Copa América 2024, los hinchas de la Celeste siguen llegando al estadio para alentar al equipo de Marcelo Bielsa.

Ovación ya está en el Hard Rock Stadium

Juan Pablo Romero, periodista de Ovación, está ubicado en su lugar en el Hard Rock Stadium de cara al debut de Uruguay en la Copa América ante Panamá. Con vista privilegiada, desde allí seguirá el minuto a minuto del estreno de la Celeste.

Un ambiente de fiesta a la espera del partido

Los hinchas de Uruguay aguardan por el inicio del partido y antes de ingresar al Hard Rock Stadium viven de forma muy especial la previa.

La hinchada de la Celeste se hace sentir

En los alrededores del Hard Rock Stadium, los hinchas de Uruguay viven la previa de una forma muy especial. Historias, banderas y mucho colorido.

La previa al encuentro ya es una fiesta en los alrededores del Hard Rock Stadium de Miami

Los hinchas de Uruguay palpitan lo que será el estreno de la selección en la Copa América 2024 con el partido frente a Panamá en el Hard Rock Stadium de Miami.

¡Bienvenidos al minuto a minuto del debut de Uruguay en la Copa América frente a Panamá!

¡Buenas tardes para todos y todas! Falta un rato, es verdad, pero estamos muy ansiosos y es por eso que comenzamos ya con el minuto a minuto de la previa para luego seguir el partido de la selección de Uruguay frente a la selección de Panamá en el Hard Rock Stadium de Miami por la primera fecha del Grupo C con la cobertura de Juan Pablo Romero y Mateo Vázquez para Ovación y El País.

Hinchas de Uruguay en la previa del partido ante Panamá en la Copa América.
Hinchas de Uruguay en la previa del partido ante Panamá en la Copa América.
Foto: Juan Pablo Romero.

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