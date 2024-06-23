Uruguay 3-1 Panamá por Copa América: mirá los goles de la Celeste, que sufrió pero arrancó con el pie derecho

La selección de Uruguay debutó este domingo en la Copa América 2024 y lo hizo con triunfo por 3 a 1 frente a Panamá en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami en el cierre de la primera fecha del Grupo C que también integran el anfitrión Estados Unidos y Bolivia.
Con goles de Maximiliano Araújo a los 15', Darwin Núñez a los 84' y Matías Viña a los 90', el equipo de Marcelo Bielsa derrotó a los panameños, que descontaron con un tanto de Michael Murillo.
90' + 4' ¡Final del partido!
Se terminó el fútbol en el Hard Rock Stadium de Miami con triunfo de la selección de Uruguay, que sufrió, pero en el cierre lo terminó de liquidar para ganarle 3-1 a Panamá y picar en punta en el Grupo C de la Copa América 2024.
¡ASI FUE EL DEBUT DE URUGUAY! 🇺🇾— DSPORTS (@DSports) June 24, 2024
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94' ¡Gol de Panamá!
Pelota al área de Uruguay que le quedó a Michael Murillo, quien sacó un remate a colocar para poner el gol del honor de Panamá en el Hard Rock Stadium de Miami.
¡DESCUENTA PANAMÁ!— DSPORTS (@DSports) June 24, 2024
➡️ Murillo decora el resultado ante Uruguay con el 1-3 en la CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS.
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90' ¡Gol de Uruguay!
Tiro libre de Nicolás de la Cruz desde la derecha en forma de centro y cabezazo goleador de Matías Viña, quien la mandó a guardar para anotar el 3-0 de Uruguay. Primer tanto del lateral izquierdo con la selección.
¡TERCERO DE URUGUAY!— DSPORTS (@DSports) June 24, 2024
➡️ Matías Viña selló el 3-0 contra Panamá en la CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS.
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84' ¡Gol de Uruguay!
Centro desde la derecha de Nicolás de la Cruz, cabezazo de Maxi Araújo que rebotó y apareció dentro del área Darwin Núñez para definir con un fuerte zurdazo y poner el 2-0 de Uruguay frente a Panamá.
¡GOOOL DE URUGUAY! 🇺🇾— DSPORTS (@DSports) June 24, 2024
⚽️ Darwin Núñez, de volea, marcó el 2-0 ante Panamá.
¡Durísimo debut para La Celeste en la CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS!
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84' A la cancha Rodrigo Bentancur
Marcelo Bielsa mandó al campo de juego a Rodrigo Bentancur por Federico Valverde para refrescar la mitad de la cancha de Uruguay.
71' Volvió a llegar Uruguay
Luego de varios minutos sin hilvanar jugadas de ataque, Uruguay volvió a aproximarse al arco de Panamá y lo hizo con un potente remate de Nicolás de la Cruz que se fue alto y afuera. Pero volvió a llegar la Celeste, que sigue en ventaja en Miami.
59' Mueve el banco Uruguay para reaccionar
Marcelo Bielsa mueve el banco de suplentes de Uruguay. A la cancha Nicolás de la Cruz por Giorgian de Arrascaeta en la mitad de la cancha y Sebastián Cáceres por Mathías Olivera, quien se retiró algo sentido del campo de juego en el Hard Rock Stadium de Miami.
58' Gran atajada de Sergio Rochet
Tras un tiro de esquina desde la izquierda y varios rebotes, la pelota le quedó al borde del área a José Luis Rodríguez, quien sacó un tremendo zapatazo que obligó a una gran intervención de Sergio Rochet para evitar el empate de Panamá.
53' Lo tuvo Panamá con Fajardo
Pelotazo largo para José Fajardo, falló en el corte Mathías Olivera y el delantero entró al área para sacar un potente remate que se fue apenas afuera. Pudo ser el empate de Panamá.
SE SALVÓ URUGUAY 😮— DSPORTS (@DSports) June 24, 2024
➡️José Fajardo quedó mano a mano con Sergio Rochet y desvió el remate. Sigue ganando Uruguay 1-0 ante Panamá por la CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS.
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23:06 ¡Empezó el segundo tiempo!
Con el ingreso de José María Giménez por Ronald Araújo en Uruguay, ya está en marcha el segundo tiempo del partido que la Celeste le está ganando 1-0 a Panamá en el Hard Rock Stadium de Miami en la primera fecha del Grupo C de la Copa América 2024.
45' + 2' ¡Se terminó el primer tiempo!
Se terminó la primera parte en el Hard Rock Stadium de Miami, donde Uruguay le está ganando 1-0 a Panamá con un golazo de Maximiliano Araújo a los 15'.
🇺🇾🎥 ¡Lo gana Uruguay! Esto es lo mejor del primer tiempo, en el que La Celeste vence 1-0 a Panamá gracias a un GOLAZO de Maxi Araujo.— DSPORTS (@DSports) June 24, 2024
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36' Lo tuvo Panamá
Gran remate de José Fajardo desde media distancia que pasó muy cerca del arco de Sergio Rochet, quien de todas maneras se estiró muy bien cubriendo el palo izquierdo. Buena llegada del equipo panameño.
28' Otra chance clara de Uruguay
Salida a toda velocidad de Uruguay con Federico Valverde por la banda derecha. El Pajarito mandó el centro al área y Darwin Núñez definió de primera, pero otra vez Osvaldo Mosquera apareció para evitar el tanto del artiguense.
¡LO TUVO DARWIN!— DSPORTS (@DSports) June 24, 2024
🇺🇾 Núñez conectó un gran centro de Valverde que Mosquera logró desviar.
Uruguay le gana 1-0 a Panamá en su debut en la CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS
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18' Tuvo el segundo Uruguay
Otro centro desde la derecha y cabezazo de Giorgian de Arrascaeta que obligó a una gran intervención del arquero Osvaldo Mosquera para evitar el segundo de la Celeste.
TUVO EL SEGUNDO LA CELESTE— DSPORTS (@DSports) June 24, 2024
➡️ En tres oportunidades Uruguay pudo convertir el segundo pero no pudo ante Orlando Mosquera. Los de Bielsa le ganan 1-0 a Panamá por la CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS
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17' Gran remate de Darwin
Matías Viña sacó rápido un lateral por la izquierda para Darwin Núñez y el delantero se dio media vuelta y sacó un gran remate de media distancia que contuvo bien el arquero en dos tiempos.
15' ¡Golazo de Uruguay!
Maximiliano Araújo se hizo de la pelota al borde del área por la zona izquierda y sacó un tremendo remate cruzado que se metió en el arco de Panamá para el 1-0 de la Celeste. ¡Golazo!
GOL DE URUGUAY 🤯🇺🇾— DSPORTS (@DSports) June 24, 2024
➡️ Maxi Araújo y un golazo para poner el 1-0 de Uruguay frente a Panamá en la CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS.
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13' Cabezazo de Maxi Araújo apenas afuera
Centro de Facundo Pellistri desde la derecha y cabezazo de Maximiliano Araújo que se fue apenas afuera. Tuvo el primero la Celeste.
11' Pidieron penal sobre Darwin Núñez
El delantero de Uruguay pisó el área y dejó por el camino al arquero de Panamá, que pareció tocarlo, pero Darwin Núñez dejó caer, la revisaron en el VAR y no hubo pena máxima.
¿PENAL DUDOSO? 🤔— DSPORTS (@DSports) June 24, 2024
➡️ Darwin Núñez, protagonista de esta jugada antes de la apertura del marcador ante Panamá en la CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS.
¿Opiniones? 🧐
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7' Sigue generando chances la Celeste
Centro de Nahitan Nández desde la derecha y pifia de Fariña a la hora de despejar. Casi la mete en contra y la terminó mandando al córner.
5' Otra llegada de Uruguay
Darwin Núñez tomó contacto con la pelota al borde del área de Panamá, hilvanó una buena acción individual y sacó un potente remate que trabaron justo al córner.
1' Primera aproximación de la Celeste
Salió mal Panamá desde el fondo, Uruguay robó la pelota y Facundo Pellistri encaró a toda velocidad por derecha y mandó el centro al área, donde nadie pudo conectar. La jugada continuó y Giorgian de Arrascaeta probó con un remate desde lejos que se fue afuera.
22:00 ¡Empezó el partido!
Ya están jugando Uruguay y Panamá en el Hard Rock Stadium por la primera fecha del Grupo C de la Copa América 2024.
Uruguay vs. Panamá
Se terminó la previa y ya se viene el debut de la selección de Uruguay en la Copa América
Hasta acá llegamos con la previa desde las afueras del Hard Rock Stadium de Miami. Ya estamos adentro del escenario para vivir el estreno de la selección de Uruguay en la Copa América 2024. ¡Vamo arriba la Celeste!
La fiesta de los uruguayos no para: así continúa la previa de los hinchas de la Celeste en Miami
Muchos hinchas de la selección de Uruguay ya están en el estadio, pero otros tantos siguen disfrutando de la gran previa en las afueras del Hard Rock Stadium.
Con este final se va terminando la previa de los fanáticos en las afueras del estadio. Clima fenomenal para vivir el debut de 🇺🇾 en la Copa América.— Juan Pablo Romero (@jpromeroh) June 23, 2024
Uruguay confirmado con Rochet; Nández, R. Araujo, Olivera, Viña; Ugarte, Valverde, Giorgian; Pellistri, Darwin, M. Araújo. pic.twitter.com/1fJedyGu3E
Ya saló la selección de Uruguay a hacer el reconocimiento del campo de juego del Hard Rock Stadium
El plantel celeste salió a hacer el reconocimiento del campo de juego del Hard Rock Stadium de Miami, donde desde las 22:00 enfrentará a Panamá en la Copa América 2024. ¡El estreno de la Celeste está cada vez más cerca!
Uruguay realiza el reconocimiento del campo de juego a la vez que los hinchas ya ingresan.— Juan Pablo Romero (@jpromeroh) June 23, 2024
🏟️ Acá también jugarán Argentina vs Perú y se disputará la final. El Hard Rock Stadium se inauguró en 1987, se remodeló en 2015 y entran 65.300 personas. Recibe varios eventos deportivos. pic.twitter.com/G9KI44FGDG
Panamá también tiene el equipo confirmado para enfrentar a Uruguay en el Grupo C de la Copa América
Thomas Christensen ya definió los 11 para enfrentar a Uruguay por el Grupo C de la Copa América y la selección de Panamá saldrá a la cancha con: Orlando Mosquera; Michael Murillo, Edgardo Fariña, José Córdoba, Roderick Miller, Eric Davis; José Luis Rodríguez, Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez, Yoel Bárcenas; José Fajardo.
¡Equipo confirmado! Mirá los 11 que eligió Marcelo Bielsa para el debut de Uruguay en la Copa América 2024
La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer en el equipo titular de la selección para enfrentar a Panamá en Miami. Sergio Rochet; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo irán desde el vamos en el Hard Rock Stadium.
✍🏼 𝗘𝗟 𝗢𝗡𝗖𝗘— Selección Uruguaya (@Uruguay) June 23, 2024
Estos son los elegidos de Bielsa para el debut en la @CopaAmerica frente a Panamá.
📺 https://t.co/qVMBrYKoRh #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/9XMMIPoY95
Mientras tanto, en las afueras del Hard Rock Stadium la fiesta de los uruguayos sigue con tambores incluidos
Con Juan Pablo Romero ya instalado en la zona de prensa del Hard Rock Stadium, Mateo Vázquez sigue capturando a los hinchas de Uruguay que disfrutan de la previa al debut celeste en la Copa América 2024.
Por dónde ver en vivo el partido entre Uruguay y Panamá por la primera fecha del Grupo C de la Copa América
El partido entre la selección de Uruguay y Panamá por la primera fecha del Grupo C de la Copa América 2024 se puede ver en vivo a través de DSports, DGO, TV Ciudad, AUF TV, Antel TV, cableoperadores del interior del país y también de Montevideo como Flow, Nuevo Siglo, Montecable, TCC, Multi Señal, que también tienen sus plataformas digitales: MCGoLive, MSPlay y Flow TV 719 y Flow App o Flow Box 119, NSNOW y TCC Vivo. En esta nota podés ver todos los detalles.
"David contra Goliat": así esperan algunos fanáticos panameños el estreno de su selección ante Uruguay
La selección de Panamá se clasificó a la Copa América 2024 y eso, para muchos hinchas, ya es un triunfo. Los fanáticos también viven la previa y en la antesala del juego ante Uruguay dicen que se trata de una lucha al estilo David vs. Goliat.
“El partido de hoy es David contra Goliat. Para nosotros ya es estar ganando el hecho de estar en la Copa América”.— Juan Pablo Romero (@jpromeroh) June 23, 2024
Víctor es un fanático panameño que vive en Estados Unidos. pic.twitter.com/fyuoYlkEDi
En los alrededores del Hard Rock Stadium sigue la previa y así la viven y disfrutan los uruguayos
En la antesala al estreno de la selección de Uruguay en la Copa América 2024, los hinchas de la Celeste siguen llegando al estadio para alentar al equipo de Marcelo Bielsa.
Gastón y Daniel son dos uruguayos que se vinieron desde Orlando a ver a la Celeste. Hace 5 años que están en Estados Unidos 👇🏼 pic.twitter.com/7g5at7VTPH— Juan Pablo Romero (@jpromeroh) June 23, 2024
Ovación ya está en el Hard Rock Stadium
Juan Pablo Romero, periodista de Ovación, está ubicado en su lugar en el Hard Rock Stadium de cara al debut de Uruguay en la Copa América ante Panamá. Con vista privilegiada, desde allí seguirá el minuto a minuto del estreno de la Celeste.
Este es el puesto de @ovacionuy @elpaisuy para el debut Celeste en la @CopaAmerica en el Hard Rock Stadium.— Juan Pablo Romero (@jpromeroh) June 23, 2024
Claramente la movida todavía sigue estando afuera. Hay 31 grados en Miami y alguna pequeña probabilidad de lluvia para la hora del partido. pic.twitter.com/USyGgdR7XG
Un ambiente de fiesta a la espera del partido
Los hinchas de Uruguay aguardan por el inicio del partido y antes de ingresar al Hard Rock Stadium viven de forma muy especial la previa.
La hinchada de la Celeste se hace sentir
En los alrededores del Hard Rock Stadium, los hinchas de Uruguay viven la previa de una forma muy especial. Historias, banderas y mucho colorido.
La previa al encuentro ya es una fiesta en los alrededores del Hard Rock Stadium de Miami
Los hinchas de Uruguay palpitan lo que será el estreno de la selección en la Copa América 2024 con el partido frente a Panamá en el Hard Rock Stadium de Miami.
¡Match day! 🇺🇾 vs 🇵🇦— Juan Pablo Romero (@jpromeroh) June 23, 2024
Está divina la previa de los uruguayos en el Hard Rock Stadium de Miami.
Toda la cobertura en @ovacionuy @elpaisuy pic.twitter.com/J7huFQkk4O
¡Bienvenidos al minuto a minuto del debut de Uruguay en la Copa América frente a Panamá!
¡Buenas tardes para todos y todas! Falta un rato, es verdad, pero estamos muy ansiosos y es por eso que comenzamos ya con el minuto a minuto de la previa para luego seguir el partido de la selección de Uruguay frente a la selección de Panamá en el Hard Rock Stadium de Miami por la primera fecha del Grupo C con la cobertura de Juan Pablo Romero y Mateo Vázquez para Ovación y El País.