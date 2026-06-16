Dónde ver Colombia vs. Uzbekistán en vivo por el Mundial 2026: hora del partido y qué canales lo transmiten

Uzbekistán y Colombia jugarán el miércoles 17 de junio de 2026 a las 23:00 por el Grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Banorte (Estadio Azteca), ubicado en Ciudad de México, México.

El partido marcará el estreno de ambas selecciones en la serie, por lo que el objetivo inmediato será sumar desde el arranque y acomodarse en una zona que empezará sin ventajas para ninguno. Colombia promete ser uno de los sudamericanos de mejor desempeño en el Mundial por su poderío ofensivo y solidez línea por línea.

Dónde ver el partido entre Uzbekistán y Colombia

Quienes busquen dónde ver el encuentro podrán seguirlo por DSports en televisión por cable y por DGO en streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo.

Este será uno de los partidos que se podrá ver gratis desde el territorio uruguayo porque irá por televisión abierta por Canal 5 y Antel TV en streaming.

Otras opciones para ver el encuentro son Disney+ Premium, Flow, DAZN y AUF.TV.

Cómo llega Colombia a su debut mundialista

En el historial entre ambas selecciones no se registran partidos previos, por lo que el choque es todo una incógnita. Sin embargo, Colombia viene de dejar una buena imagen en las últimas Copas del Mundo, y se enfrenta a un equipo de tradición mundialista nula.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo vienen de disputar la final de la Copa América y prometen volver a brillar en este torneo de la mano de Luis Díaz, James Rodríguez, Luis Suárez, Jhon Córdoba y Richard Ríos, entre otros.

James Rodríguez, jugador de la selección de Colombia, pateando un tiro libre en las Eliminatorias Sudamericanas. Foto: EFE

Uzbekistán llega como representante de la AFC y con el impulso de una generación que consolidó al equipo entre los protagonistas de Asia Central, respaldada por actuaciones competitivas en la Copa Asiática. Además, esta será su primera participación mundialista, un hito para una selección que buscará trasladar su crecimiento continental al escenario más exigente.

Colombia, por su parte, aporta la tradición sudamericana de la CONMEBOL y un perfil asociado al juego técnico, con antecedentes relevantes en torneos internacionales. Su recorrido mundialista tiene como punto más alto los cuartos de final alcanzados en 2014, además de una historia marcada por generaciones de talento y el título de la Copa América 2001.

El contraste entre el debut absoluto uzbeko y la experiencia colombiana le dará un atractivo especial al partido del Grupo K, donde el margen de error será corto desde la primera fecha.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.