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El País Ovación Mundial

Argelia vs. Austria por el Mundial 2026: duelo clave del Grupo J este sábado en Kansas City

Los africanos y europeos se enfrentarán este sábado 27 de junio a las 23:00 en Kansas City por el Grupo J, con ambos necesitados de puntos para encaminar su clasificación.

El País
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27/06/2026, 14:00
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Formación de la selección de Argelia para enfrentar a Argentina en el campeonato Mundial de fútbol 2026.
Formación de la selección de Argelia para enfrentar a Argentina en el campeonato Mundial de fútbol 2026.
Foto: Roberto Schmidt/AFP

Argelia y Austria se enfrentarán el sábado 27 de junio de 2026 a las 23:00 por el Grupo J del Mundial 2026, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.

El partido tendrá valor directo en la pelea por avanzar: Argelia viene de reaccionar ante Jordania con un 2-1, luego de haber caído 3-0 ante Argentina en su estreno. Austria, por su parte, ganó 3-1 frente a Jordania y en la fecha anterior perdió 2-0 con Argentina. Ambos llegan con tres puntos, con los europeos mejor parados por diferencia de goles, pero con la misma obligación de sumar.

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Dónde ver el partido entre Argelia y Austria

Desde Uruguay, quienes busquen dónde ver el partido podrán seguirlo por DSports 2 en televisión por cable y por DGO, Flow, Paramount+ y DAZN vía streaming.

Cómo llegan Argelia y Austria al partido por el segundo puesto

Argelia mostró capacidad de reacción en su segunda presentación: perdía con Jordania desde el minuto 36, pero lo dio vuelta con goles de Nadhir Benbouali, asistido por Riyad Mahrez, y Amine Gouiri. En el debut había sufrido la contundencia de Argentina, que ganó 3-0 con tres goles de Lionel Messi.

Futbolistas disputando la pelota en el partido de Argelia vs Argentina por el campeonato Mundial 2026.
Futbolistas disputando la pelota en el partido de Argelia vs Argentina por el campeonato Mundial 2026.
Foto: Juan Mabromata/AFP

Austria abrió su camino con un 3-1 ante Jordania, con tanto de Romano Schmid, un gol en contra de Yazan Al Arab y penal de Marko Arnautovic, pero luego no pudo con Argentina, que se impuso 2-0. En ese recorrido, Marcel Sabitzer, Stefan Posch y Konrad Laimer recibieron amarillas.

El seleccionado argelino, conocido como Los Zorros del Desierto, suele ser una referencia del norte africano, con títulos continentales en 1990 y 2019 y el recuerdo de su llegada a octavos de final del Mundial 2014. Austria compite en la UEFA, se mantiene en un escalón competitivo medio-alto del fútbol europeo y conserva como gran antecedente histórico mundialista el tercer puesto alcanzado en 1954.

En el historial de enfrentamientos entre ambas selecciones, los datos disponibles marcan un solo partido: ganó Austria.

Esa referencia, aunque breve, suma contexto a un cruce que puede pesar en la definición del grupo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

Posiciones del Mundial 2026 hoy viernes 26 de junio de 2026: cómo se define cada grupo y mejores terceros

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