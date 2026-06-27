Argelia vs. Austria por el Mundial 2026: duelo clave del Grupo J este sábado en Kansas City

Argelia y Austria se enfrentarán el sábado 27 de junio de 2026 a las 23:00 por el Grupo J del Mundial 2026, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.

El partido tendrá valor directo en la pelea por avanzar: Argelia viene de reaccionar ante Jordania con un 2-1, luego de haber caído 3-0 ante Argentina en su estreno. Austria, por su parte, ganó 3-1 frente a Jordania y en la fecha anterior perdió 2-0 con Argentina. Ambos llegan con tres puntos, con los europeos mejor parados por diferencia de goles, pero con la misma obligación de sumar.

Dónde ver el partido entre Argelia y Austria

Desde Uruguay, quienes busquen dónde ver el partido podrán seguirlo por DSports 2 en televisión por cable y por DGO, Flow, Paramount+ y DAZN vía streaming.

Cómo llegan Argelia y Austria al partido por el segundo puesto

Argelia mostró capacidad de reacción en su segunda presentación: perdía con Jordania desde el minuto 36, pero lo dio vuelta con goles de Nadhir Benbouali, asistido por Riyad Mahrez, y Amine Gouiri. En el debut había sufrido la contundencia de Argentina, que ganó 3-0 con tres goles de Lionel Messi.

Futbolistas disputando la pelota en el partido de Argelia vs Argentina por el campeonato Mundial 2026. Foto: Juan Mabromata/AFP

Austria abrió su camino con un 3-1 ante Jordania, con tanto de Romano Schmid, un gol en contra de Yazan Al Arab y penal de Marko Arnautovic, pero luego no pudo con Argentina, que se impuso 2-0. En ese recorrido, Marcel Sabitzer, Stefan Posch y Konrad Laimer recibieron amarillas.

El seleccionado argelino, conocido como Los Zorros del Desierto, suele ser una referencia del norte africano, con títulos continentales en 1990 y 2019 y el recuerdo de su llegada a octavos de final del Mundial 2014. Austria compite en la UEFA, se mantiene en un escalón competitivo medio-alto del fútbol europeo y conserva como gran antecedente histórico mundialista el tercer puesto alcanzado en 1954.

En el historial de enfrentamientos entre ambas selecciones, los datos disponibles marcan un solo partido: ganó Austria.

Esa referencia, aunque breve, suma contexto a un cruce que puede pesar en la definición del grupo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.