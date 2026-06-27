"La interpelación era a Bielsa" y "perdedores del primero al último": reacciones a la eliminación de Uruguay

Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026. Perdió con España 1-0 y quedó tercero, con apenas dos unidades. Dirigentes políticos cuestionaron la actuación de la selección uruguaya en la Copa del Mundo y apuntaron contra el director técnico Marcelo Bielsa y, en algunos casos, responsabilizaron a autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

"La interpelación era a Bielsa", ironizó en su cuenta de X el senador colorado Andrés Ojeda, una vez finalizado el partido en el que la Celeste cayó 1 a 0 con gol de Alex Baena, tras un error del arquero Fernando Muslera.

La interpelación era a Bielsa. https://t.co/Kjkxbk39T7 — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) June 27, 2026

Para el senador colorado Robert Silva "era previsible" la eliminación de Uruguay. "Cuando comienza mal, termina mal. Una lástima", indicó.

Era previsible. Cuando comienza mal, termina mal. Una lástima. — Robert Silva (@RobertSilvaUy) June 27, 2026

El senador nacionalista Sebastián Da Silva señaló que la eliminación de la Celeste fue "un desastre". "Perdedores del primero al último. Una generación para el olvido. Somos esto. Vamos Argentina. Da gusto ese patriotismo", añadió.

Un desastre .

Perdedores del primero al último.

Una generación para el olvido.

Somos esto.

Vamos Argentina. Da gusto ese patriotismo — Sebastian Da Silva (@camboue) June 27, 2026

Por su parte, el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala expresó que "la gran historia" de Uruguay "nos condiciona, al punto que convierte en trauma la derrota". "Es mito, es leyenda, está incrustada en el tiempo, pero no volverá. No quiere decir que no vengan nuevas alegrías y, para eso, lo primero es vivir sin complejos, de ningún tipo. Trabajar mucho, sin ansiedades y con mucha humildad. Arriba Uruguay!", reflexionó.

Nuestra gran historia nos condiciona, al punto que convierte en trauma la derrota. Es mito, es leyenda, está incrustada en el tiempo, pero no volverá. No quiere decir que no vengan nuevas alegrías y, para eso, lo primero es vivir sin complejos, de ningún tipo. Trabajar mucho, sin… pic.twitter.com/KLg46LD6Dp — Pablo Abdala (@pabloabdala66) June 27, 2026

Marcelo Bielsa en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

Críticas al Ejecutivo de la AUF

La senadora frenteamplista Liliam Kechichián consideró una "pena" la temprana eliminación de la selección uruguaya". "En un Mundial los errores cometidos se pagan. Hoy la lucharon hasta el final. Soy Celeste siempre!! en las buenas y en las malas", arengó.

Qué pena!!

En un mundial los errores cometidos se pagan

Hoy la lucharon hasta el final.

Soy Celeste siempre!! en las buenas y en las malas. — Liliam Kechichian. (@likechichian) June 27, 2026

El senador del Frente Amplio Daniel Caggiani consideró que Uruguay hizo "un muy mal Mundial". "Clasificaban 2 por grupo mas los mejores 8 terceros e igual quedamos eliminados. Somos los únicos sudamericanos que no pasamos el grupo. Es el segundo mundial consecutivo que nos pasa. También tuvimos malas copas américas y muy malos sudamericanos en juveniles", aseveró.

"Capaz que el problema no es solo del técnico de turno y los errores de los jugadores. Capaz que problema son las decisiones equivocadas que se han tomado en estos años que han causado todos estos malos resultados. Capaz que habría que empezar a analizar por ahí. Así podremos encontrar mas soluciones y no solamente responsables", añadió Caggiani.

Hicimos un muy mal mundial. Clasificaban 2 por grupo mas los mejores 8 terceros e igual quedamos eliminados. Somos los únicos sudamericanos que no pasamos el grupo. Es el segundo mundial consecutivo que nos pasa. También tuvimos malas copas americas y muy malos sudamericanos en… pic.twitter.com/1u3zCbgUt5 — Daniel Caggiani (@DCaggiani) June 27, 2026

El diputado frenteamplista Víctor Aldaya criticó con dureza al presidente de la AUF, Ignacio Alonso, al expresidente Luis Lacalle Pou y a Eduardo Ache, que integra el actual Ejecutivo de la asociación. "El proyecto Alonso, Ache y Lacalle Pou fue sacar a Tabarez y armar este desastre Como decía el maestro: "el camino es la recompensa" No clasificamos a los mundiales juveniles y dos mundiales que no pasamos de grupo", expresó el legislador.