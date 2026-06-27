Croacia 2-1 Ghana por el Mundial 2026: Modrić asistió y los balcánicos avanzaron en el Grupo L

En el Mundial 2026, Croacia venció 2-1 a Ghana este sábado 27 de junio de 2026 por el Grupo L. El partido se jugó en el Lincoln Financial Field, en Filadelfia, Estados Unidos.

Con esta victoria, el seleccionado europeo llegó a seis puntos luego de haber perdido 4-2 con Inglaterra y de superar 1-0 a Panamá. La selección africana, que había derrotado 1-0 a Panamá e igualado 0-0 con Inglaterra, quedó con cuatro unidades y a la espera del cierre de la zona.

Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:

Croacia se paró con un 4-2-3-1 y Ghana respondió con un 4-1-2-3. El primero de los goles llegó a los 31 minutos, cuando Petar Sucic puso el 1-0 tras asistencia de Mateo Kovačić. Ese resultado se mantuvo hasta el descanso.

El desarrollo quedó marcado por una leve ventaja croata en la pelota, con 53% de posesión frente al 47% del rival. También tuvo más remates: nueve tiros totales y cuatro al arco, contra seis intentos y uno a puerta del conjunto africano.

SE VUELVE A PONER EN VENTAJA CROACIA



Vlasic ganó en las alturas y puso el 2-1 de su equipo ante Ghana.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/XJXfba69U7 — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

A los 68 minutos, Ivan Perišić recibió tarjeta amarilla. Cinco minutos más tarde, Ghana encontró el empate: a los 73, Derrick Luckassen marcó el 1-1 con asistencia de Ernest Nuamah y volvió a poner abierto el resultado.

La respuesta decisiva llegó en el tramo final. A los 83 minutos, Nikola Vlašić anotó el 2-1 para Croacia luego de una asistencia de Luka Modrić. Ya sobre los 90, Kojo Peprah Oppong fue amonestado en Ghana. El equipo europeo sostuvo la diferencia y cerró un triunfo clave para sus aspiraciones en la zona.

En un encuentro muy parejo la posesión del balón estuvo dividida en 53% a 47% a favor de Croacia según los datos de Sofascore.

Croacia vs. Ghana. Sofascore Foto: Sofascore

Croacia vs. Ghana

Cancha: Lincoln Financial Field de Filadelfia

Árbitro: Drew Fischer

Goles: Petar Sucic (31') y Nikola Vlašić (83') para Croacia; Derrick Luckassen (73') para Ghana.

Tarjetas amarillas: Ivan Perišić (68') en Croacia; Kojo Peprah Oppong (90') en Ghana.

Tarjetas rojas: no hubo.

Croacia: Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo; Kovacic (78' Pasalic), Modric, Sucic; Vlasic (88' Gvardiol), Baturina (88' Pasalic), Perisic; Budimir (66' Matanovic).

DT. Zlatko Dalic.

Ghana: Asare; Adjetey (46' Oppong), Luckassen, Senaya, Gideon Mensah; Partey, Sibo (85' Yirenki), Elisha Owusu (46' Fatawu); Jordan Ayew (71' Thomas-Assante), Semenyo, Sulemana (71' Nuamah).

DT. Carlos Queiroz.

Parte de este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.