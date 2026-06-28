El apoyo de Scotti a Muslera: "Dejar lugar a un compañero cuando no te sentías bien, eso es pensar en lo colectivo"

La eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 aún es difícil de digerir. La Celeste no pudo ser una de las 32 selecciones que avanzaron de los dieciseisavos de final entre las 48 participantes y fue por errores y carencias propias.

Uno de los futbolistas que fue más criticado, con responsabilidad directa en dos de los cuatro goles que recibió la Celeste, fue Fernando Muslera, quien incluso pidió el cambio en el entretiempo del partido ante España para darle ingreso a Sergio Rochet.

En este contexto, Andrés Scotti, excompañero del arquero en la selección uruguaya con el que ganó la Copa América 2011, compartió un mensaje de apoyo en redes sociales. "Gracias por estar e intentarlo", escribió el exfutbolista de 50 años.

Y destacó: "Sos humano y con un coraje poco común y admirable; dejarle el lugar a un compañero cuando no te sentías bien para seguir, eso es pensar en lo colectivo por sobre lo individual".

El mensaje de Scotti a Muslera tras la eliminación de Uruguay.

El mensaje de Baena

Fernando Muslera no se mostró firme ante el disparo, sin grandes complicaciones, de Alex Baena para que España superara 1-0 a Uruguay y llevara a la eliminación de la Celeste del Mundial 2026. En ese sentido, el propio Baena le mandó un mensaje de apoyo al guardameta de 40 años.

“Al final creo que también le ha botado mal”, inició Baena ni bien finalizó el encuentro en el Estadio Akron en Guadalajara, México, por la tercera fecha del Grupo H de la Copa del Mundo 2026. “Debe ser jodido para él porque su selección se estaba jugando la vida”, sostuvo el futbolista del Atlético de Madrid.

Asimismo, concluyó solidarizándose con el golero de Estudiantes de La Plata. “Mandarle un fuerte abrazo porque creo que será duro para él”, sentenció el jugador español que había tenido un duro cruce en el pasado con Federico Valverde.