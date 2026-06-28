La explicación a la eliminación de Uruguay del Mundial 2026: de la llave de Bielsa a errores infantiles

Enviado a Guadalajara, México

En Estados Unidos y México, Uruguay firmó uno de los papelones más grande de su historia, al quedar eliminado en primera fase de un Mundial en el que avanzaban ocho de 12 terceros, quedando eliminado con Cabo Verde, una selección debutante y sin ningún tipo de historia futbolística, y yéndose por la puerta de atrás de la competencia, sin triunfos y con apenas dos puntos de nueve posibles.

¿Cómo se explica lo que sucedió? ¿Cuánta incidencia tuvo el entrenador? ¿Cuál es la responsabilidad del plantel? ¿Desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se hizo todo lo que estaba al alcance? Lógicamente que en el fútbol las responsabilidades son compartidas. Es imposible apuntar con el dedo a un actor en particular. A continuación, alguno de los factores o hechos que explican este presente de la selección uruguaya, que es una mixtura entre aspectos del juego, decisiones de Marcelo Bielsa y de las autoridades.

Errores

Helio Varela convierte el segundo gol de Cabo Verde frente a Uruguay por el Mundial 2026. Foto: AFP

Es imposible empezar el análisis sin hacer referencia a los errores individuales que tuvo Uruguay en la Copa del Mundo, que marcarán para siempre el recuerdo de esta competencia. La falla de Fernando Muslera contra España fue determinante para el trámite del juego, porque Uruguay estaba bien parado en el campo, así como también la incidencia del arquero en el segundo gol de Cabo Verde, en responsabilidad compartida con Mathías Olivera. También hubo un grave error de la barrera en el primer gol de los africanos (se abrieron Maxi Araújo y Federico Viñas) y una falla en la toma de marca de Rodrigo Bentancur en el gol de Arabia Saudita, en una incidencia donde Muslera no tuvo el mejor gesto técnico. Siempre hay errores, es parte del juego, pero en este Mundial incidieron directamente en los resultados.

Decisiones del DT

El DT de Uruguay, Marcelo Bielsa, da instrucciones en el partido ante España del Mundial 2026. Foto: EFE

Quizás este sea de los puntos más subjetivos, y son válidas todas las opiniones. Marcelo Bielsa decidió no convocar a Nahitan Nández, quien había sido uno de los cinco futbolistas más utilizados en su ciclo. Sin él, la Celeste perdió a un jugador temperamental y que suele destacarse por su actitud en la cancha. Además, Guillermo Varela llegó fundido al duelo con España, en parte porque no tenía recambio en su puesto, evidenciando lo mal conformado del plantel. El DT argumentó solo temas deportivos, pero está claro que incidieron otros temas en su no convocatoria. Además, fue el DT el que decidió no tener partidos amistosos en la previa al Mundial y mantener en el arco a Muslera para el tercer partido, en una decisión al menos cuestionable. También es polémico el manejo del plantel: solo utilizó a 17 jugadores, nueve no tuvieron minutos. Desde que arribó a Uruguay, el rosarino evidenció que solo confió en un grupo reducido de futbolistas, sin saber aprovechar momentos, de convocados (por ejemplo Rodrigo Zalazar tras fenomenal temporada) ni de no citados, como Santiago Mouriño o Martín Satriano.

Lesionados

Federico Valverde y Ronald Araujo en la previa del partido entre Uruguay y Arabia Saudita por el Mundial 2026. Foto: AFP.

Relacionado con el punto anterior, Bielsa decidió llevar a dos jugadores que no estuvieron a la orden por lesiones, porque más allá de que se vistieron y fueron el banco contra España, ni Ronald Araujo ni Giorgian De Arrascaeta estaban para jugar. Y a ellos se le puede sumar Joaquín Piquerez, que llegó justo pero que no pisó la cancha, y José María Giménez, que no estuvo al 100% para el inicio del certamen y cuando estuvo a la orden ya era tarde.

Individualidades

Federico Valverde y Pedri durante el partido de Uruguay contra España por el Mundial 2026. Foto: EFE

Uruguay mereció ganarle a Arabia Saudita por el gran segundo tiempo que hizo, de no mediar el grosero error de Olivera y Muslera ante Cabo Verde era probable que hubiera ganado ese partido en el que el equipo tuvo un rendimiento irregular y una ráfaga de buenos minutos en los que llegaron los dos goles y frente a España la Celeste estaba cumpliendo un partido inteligente, con concentración, intensidad y actitud, hasta la falla del arquero. Eso desde lo colectivo. Pero también hay que hablar de las individualidades, ya que algunas no lograron demostrar su potencial. Dejando de lado lo de Muslera (que estuvo bien citado por su buen presente en Estudiantes y que su convocatoria también tuvo que ver con su rol de referente y articulador teniendo en cuenta los antecedentes de mal relacionamiento de entre el DT y el plantel cuando incluso el director Jorge Giordano habló d la búsqueda de un exjugador que oficiara de nexo), hay que hacer referencia al muy bajo Mundial del capitán Federico Valverde. Su actuación fue opaca ante los europeos y cuestan encontrar buenos minutos del Pajarito. Es el que queda en mayor evidencia por lo que significa para la selección, pero claramente no el único.

La llave

Dejando de lado lo económico, y el importante salario que se le paga a Marcelo Bielsa, las autoridades de la AUF le dieron la llave de la selección al técnico en absolutamente todas las decisiones, y eso fue contraproducente. Ni despedida con los hinchas hubo, fomentando la frialdad en el vínculo entre el plantel y los fanáticos celestes.