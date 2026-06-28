 }}
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Mundial

Mundial 2026 en vivo hoy 28 de junio: novedades de las selecciones y el comienzo de los dieciseisavos de final

Esta tarde continúa la disputa por la Copa del Mundo que se desarrolla en Canadá, México y Estados Unidos.

Actualizado:
Compartir esta noticia
Thapelo Maseko celebra el gol de Sudáfrica frente a Corea del Sur por el Mundial 2026
Thapelo Maseko celebra el gol de Sudáfrica frente a Corea del Sur por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Un total de 32 selecciones conformarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que comenzará este domingo, mientras que se conocieron los 16 eliminados de la fase de grupos.

En la jornada de hoy habrá un solo partido: por un lado está la selección de Sudáfrica, que se metió por la ventana en la última fecha, y por el otro la selección de Canadá, uno de los países anfitriones.

El combinado africano dio un paso gigante en esta Copa del Mundo, ya que aquí logró la primera victoria en la historia de esta competencia. Algo que no había alcanzado en el Mundial que organizó en 2010.

Probables alineaciones de Sudáfrica vs. Canadá y dónde ver

Formación de la selección de fútbol de Canadá en su debut en el Mundial.
Formación de la selección de fútbol de Canadá en su debut en el Mundial.
Foto: Cole Burston/AFP

Hora: 16:00.
TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.
Estadio: El SoFi Stadium en California.
Árbitro: João Pinheiro (POR).
Asistentes: Bruno Jesus y Luciano Maia (POR).
Cuarto: Omar Al Ali (UAE).
Quinto: Mohammed Alhammadi (UAE).
VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP) y Rodolpho Toski (BRA).

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Thalente Mbatha, Teboho Mokoena; Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis; Evidence Makgopa. DT: Hugo Broos.

Canadá: Mxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Mathieu Choinière, Nathan Saliba, Ali Ahmed; Jonathan David, Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Mundial 2026