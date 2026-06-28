Mundial 2026 en vivo hoy 28 de junio: novedades de las selecciones y el comienzo de los dieciseisavos de final

Un total de 32 selecciones conformarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que comenzará este domingo, mientras que se conocieron los 16 eliminados de la fase de grupos.
En la jornada de hoy habrá un solo partido: por un lado está la selección de Sudáfrica, que se metió por la ventana en la última fecha, y por el otro la selección de Canadá, uno de los países anfitriones.
El combinado africano dio un paso gigante en esta Copa del Mundo, ya que aquí logró la primera victoria en la historia de esta competencia. Algo que no había alcanzado en el Mundial que organizó en 2010.
Probables alineaciones de Sudáfrica vs. Canadá y dónde ver
Hora: 16:00.
TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.
Estadio: El SoFi Stadium en California.
Árbitro: João Pinheiro (POR).
Asistentes: Bruno Jesus y Luciano Maia (POR).
Cuarto: Omar Al Ali (UAE).
Quinto: Mohammed Alhammadi (UAE).
VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP) y Rodolpho Toski (BRA).
Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Thalente Mbatha, Teboho Mokoena; Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis; Evidence Makgopa. DT: Hugo Broos.
Canadá: Mxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Mathieu Choinière, Nathan Saliba, Ali Ahmed; Jonathan David, Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.