Mundial 2026 en vivo hoy 28 de junio: novedades de las selecciones y el comienzo de los dieciseisavos de final

Un total de 32 selecciones conformarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que comenzará este domingo, mientras que se conocieron los 16 eliminados de la fase de grupos.

En la jornada de hoy habrá un solo partido: por un lado está la selección de Sudáfrica, que se metió por la ventana en la última fecha, y por el otro la selección de Canadá, uno de los países anfitriones.

El combinado africano dio un paso gigante en esta Copa del Mundo, ya que aquí logró la primera victoria en la historia de esta competencia. Algo que no había alcanzado en el Mundial que organizó en 2010.