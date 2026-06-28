Sudáfrica vs. Canadá en vivo por el Mundial 2026: se define el primer cruce por un lugar en octavos
Ambas selecciones disputan su primer partido de eliminación directa en una Copa del Mundo y buscarán seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.
Sudáfrica y Canadá se enfrentarán este domingo (16:00 por DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, AUFtv y Paramount+) por los dieciseisavos de final del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 en un cruce histórico entre dos selecciones que siguen firmando páginas inéditas en su recorrido mundialista.
El encuentro se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles y marcará el inicio de la fase de eliminación directa del torneo. Además, tendrá un condimento especial: tanto sudafricanos como canadienses jugarán por primera vez un partido de mata-mata en una Copa del Mundo.
Canadá llega tras una fase de grupos positiva en la que terminó segundo del Grupo B, por detrás de Suiza. El equipo dirigido por Jesse Marsch debutó con un empate 1-1 ante Bosnia-Herzegovina, luego aplastó 6-0 a Qatar y cerró su participación con una derrota frente a los suizos. Aun así, dejó una imagen sólida.
Jonathan David aparece como su gran carta ofensiva, mientras que Cyle Larin y Tajon Buchanan también han sido piezas importantes en ataque. Además, Canadá tendrá disponible a Alphonso Davies, que se recuperó físicamente y tendrá un lugar en el banco de suplentes.
Sudáfrica, por su parte, fue una de las sorpresas de la fase de grupos. Después de comenzar con derrota 2-0 ante México en una muy mala imagen, logró recuperarse con un empate frente a República Checa y selló su clasificación tras vencer 1-0 a Corea del Sur para quedarse con el segundo puesto del Grupo A.
El conjunto africano construyó su clasificación desde el orden, la disciplina táctica y una defensa compacta. No ha sido un equipo de gran producción ofensiva, pero sí uno muy competitivo y difícil de vulnerar. Esa solidez le permitió mantenerse en carrera y meterse entre los 32 mejores del torneo.
En lo táctico, el partido presenta un contraste interesante. Canadá intentará asumir el protagonismo con mayor posesión, ritmo y agresividad ofensiva, mientras que Sudáfrica parece más cómoda en partidos cerrados, de fricción y con transiciones rápidas. Canadá parte con un leve favoritismo por calidad individual y poder ofensivo, pero Sudáfrica ya demostró que sabe competir y que puede incomodar a rivales con mayor jerarquía.
El ganador de este cruce avanzará a octavos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Países Bajos y Marruecos.
Sudáfrica vs. Canadá: alineaciones probables
Día: Domingo 28 de junio
Hora: 16:00
Torneo: Copa del Mundo 2026, dieciseisavos de final
TV: DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, AUFtv y Paramount+
Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole; Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis; Evidence Makgopa.
DT: Hugo Broos
Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan-Dylan Saliba, Stephen Eustaquio, Liam Millar; Jonathan David, Tani Oluwaseyi.
DT: Jesse Marsch
Árbitros: Joao Pedro Pinheiro
Estadio: SoFi Stadium, Los Ángeles
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