Oficina de Netanyahu arremete contra las declaraciones del alcalde de Nueva York que busca el arresto del líder israelí

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, criticó ayer domingo al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, después de que el funcionario afirmara que está considerando arrestar al dirigente durante la Asamblea General de la ONU. “El Sr. Mamdani debería enfocarse en reparar el daño que sus políticas han causado a Nueva York”, declaró la oficina de Netanyahu en una publicación en su cuenta oficial de X.

“Al igual que Karim Khan, Mamdani parece interesado en desviar la atención pública de sus locuras y atacar al dirigente del Estado judío y a la única democracia en Oriente Medio”, agregó el despacho de Netanyahu en referencia a un exfiscal de la Corte Penal Internacional.

Mamdani afirmó en una entrevista publicada por The New York Times que está estudiando con el equipo jurídico de la ciudad la potestad que tiene como alcalde para ordenar al Departamento de Policía de Nueva York que detenga a un dirigente extranjero. “Creo que el primer ministro Netanyahu pertenece a La Haya”, dijo Mamdani a The New York Times. “Sea lo que sea que la ley me permita hacer en la ciudad de Nueva York, eso haremos”, afirmó el alcalde, a semanas de la Asamblea General de la ONU de septiembre, cuando los dirigentes mundiales se reunirán en la sede del organismo en Nueva York.

La oficina de Netanyahu respondió criticando a Mamdani y también al tribunal internacional de La Haya y afirmó que este tribunal no tiene jurisdicción en Estados Unidos ni en Israel.

La CPI emitió en 2024 una orden de arresto contra Netanyahu por acusaciones de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la ofensiva de Israel en Gaza tras el ataque sin precedentes del 7 de octubre de 2023 perpetrado por el grupo terrorista palestino Hamás.

Asentamientos

En otros asuntos, miles de israelíes, incluidos colonos y activistas de derecha, marcharon ayer domingo hacia la frontera con la Franja de Gaza para exigir al gobierno el restablecimiento de los asentamientos en el territorio palestino devastado por la guerra, según constató un periodista de AFP.

Los manifestantes se congregaron cerca de la frontera antes de dirigirse a la valla que bordea el extremo norte del territorio, donde las fuerzas de seguridad israelíes se desplegaron para impedir su avance. Imágenes mostraron a los participantes ondeando banderas israelíes mientras soldados y policías bloqueaban su acceso a la zona restringida.

“Marchamos hoy para decirle al gobierno israelí y mostrarle al mundo que esta tierra nos pertenece, que Gaza nos pertenece de verdad y que queremos regresar”, declaró Daniel Sellem, uno de los participantes. Según manifestó, el objetivo es aumentar la presión sobre el gobierno para que permita el regreso a la Franja de Gaza.

Con información de EFE y AFP