Ataque frente a la sede de inmigración de Nueva York termina con un detenido y dos lesionados

Un hombre fue arrestado este lunes por desatar un incendio frente a un edificio en Nueva York (Estados Unidos) que alberga oficinas federales de inmigración, según informaron las autoridades locales.

Un video tomado por testigos y publicado en redes sociales muestra a agentes policiales que salen corriendo del edificio, en medio de una densa nube de humo blanco, y detienen al hombre.

"Esta mañana, un individuo desplegó un artefacto incendiario frente al 26 de Federal Plaza en Nueva York", dijo el director del FBI, Kash Patel, en X. "El individuo está bajo custodia".

Incendio provocado frente a oficinas de inmigración en Nueva York Foto: captura de video

Agrego que se reportaron dos lesionados leves y que el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI investiga el incidente.

En el edificio hay tribunales de inmigración y la oficina regional de Nueva York de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la agencia responsable de llevar a cabo la amplia ofensiva anti migratoria del presidente Donald Trump.

AFP