Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Mundo Estados Unidos

Ataque frente a la sede de inmigración de Nueva York termina con un detenido y dos lesionados

El hecho quedó registrado en video. El hombre que "desplegó un artefacto incendiario" posteriormente fue detenido, informó el director del FBI. Se reportaron dos lesionados leves.

20/07/2026, 13:54
Compartir esta noticia
+ Seguir en

Un hombre fue arrestado este lunes por desatar un incendio frente a un edificio en Nueva York (Estados Unidos) que alberga oficinas federales de inmigración, según informaron las autoridades locales.

Un video tomado por testigos y publicado en redes sociales muestra a agentes policiales que salen corriendo del edificio, en medio de una densa nube de humo blanco, y detienen al hombre.

"Esta mañana, un individuo desplegó un artefacto incendiario frente al 26 de Federal Plaza en Nueva York", dijo el director del FBI, Kash Patel, en X. "El individuo está bajo custodia".

Incendio provocado frente a oficinas de inmigración en Nueva York
Incendio provocado frente a oficinas de inmigración en Nueva York
Foto: captura de video

Agrego que se reportaron dos lesionados leves y que el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI investiga el incidente.

En el edificio hay tribunales de inmigración y la oficina regional de Nueva York de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la agencia responsable de llevar a cabo la amplia ofensiva anti migratoria del presidente Donald Trump.

AFP

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Nueva YorkAFPICELatinos en Estados Unidos

Te puede interesar