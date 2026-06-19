Unión Europea: prohibición cárnica a Brasil que no afectará a Uruguay, reparto de cuotas del Mercosur y ratificación del acuerdo

El País en Bruselas

Voceros calificados a nivel de la Comisión (ejecutivo) y el Parlamento Europeo aseguraron a El País que el acuerdo con el Mercosur será ratificado en un período no mayor a 18 meses, descartando cualquier posibilidad de éxito de los reclamos planteados por los opositores ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).

Hablando ante periodistas latinoamericanos invitados por la UE y la agencia de cooperación técnica alemana (GIZ), el vocero de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill, sostuvo que el acuerdo que comenzó a aplicarse en forma provisoria en sus aspectos comerciales el pasado primero de mayo, será ratificado por el parlamento.

El funcionario coincidió con portavoces parlamentarios europeos, quienes dijeron tener plena confianza que el tratado UE–Mercosur, “no corre riesgos”.

El acuerdo, aprobado por los 27 países de la UE por mayoría cualificada en enero, depende del análisis del Tribunal de Justicia, donde fue remitido por eurodiputados discordantes, quienes tienen dudas de los fundamentos jurídicos del texto aprobado.

Olof Gill, portavoz de Comercio de la Comisión Europea. Foto: Luis Custodio / El País.

En concreto, el pedido apunta a verificar la legalidad de la base jurídica y si el pacto afecta la autonomía regulatoria de la UE.

Gill aseguró que este asunto “no será un obstáculo” para la validez del acuerdo UE-Mercosur. “En nuestra opinión, la objeción al acuerdo no se basó en hechos; los miembros del Parlamento comprobarán que el acuerdo aporta beneficios y que sus temores son infundados”, afirmó.

A su vez, en el Parlamento de la UE, un vocero calificado sostuvo que “no hay chance” de que un fallo del tribunal genere riesgos al tratado que entró en vigor en forma transitoria. Sostuvo que en un año, “a más tardar un año y medio”, estará la aprobación definitiva del acuerdo.

Indicó que hay actores políticos que insisten en la inconveniencia de un acuerdo, “pero son minoría”, recordando que al momento de la votación solo cinco se opusieron (Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría), hubo una abstención (Bélgica) y 21 países lo apoyaron.

Un fallo favorable del Tribunal “blindará” el acuerdo, coincidieron los funcionarios. En ese caso, el tratado volverá al Parlamento donde están aseguradas las mayorías, “aunque seguramente Francia vuelva a liderar la intención de frenarlo”, precisó.

En caso que el tribunal fallara en contra, el acuerdo no puede entrar en vigor y se hace necesario revisar todos los capítulos; “pero eso no va a suceder”, insistió.

La carne, el problema con Brasil y el reparto de cuotas en el Mercosur

Ante la decisión de la UE de retirar a Brasil de la lista de países autorizados a vender determinados productos de origen animal al bloque, en virtud de las nuevas normas sanitarias sobre el uso de antimicrobianos, Gill sostuvo que las condiciones habían sido comunicadas “con tiempo” a todos los países.

Si Brasil no logra una reversión, la medida entrará en vigor en setiembre. Las normas del bloque prohíben, para los productos exportados a la UE, el uso de antimicrobianos como promotores del crecimiento o para aumentar el rendimiento, así como los medicamentos reservados para el tratamiento de infecciones en humanos.

Una bandera de la Unión Europea ondea frente a la sede del bloque comercial en Bruselas. Foto: AFP

Gill, portavoz de la Comisión Europea de Comercio, afirmó que, a su juicio, “Brasil tiene la capacidad industrial, el conocimiento y el poder económico” para cumplir con los estándares sanitarios necesarios para exportar carne bovina a la UE.

Pero hasta que no lo demuestre, la prohibición de exportación se mantendrá. Si lo supera, “tendremos un magnífico acuerdo comercial con una amplia cuota para la carne brasileña”, dijo Gill.

Dado que los principales grupos exportadores de carne bovina de Brasil (Minerva y Marfrig) son, a su vez, propietarios de más de la mitad de la oferta frigorífica uruguaya, El País consultó al funcionario sobre los riesgos que puede correr la producción local. Ante ello, Gill aseguró que los estándares que se reclaman a Brasil no corresponden a empresas determinadas. “No importa que sean los mismos frigoríficos, las plantas uruguayas no están afectadas” por esa medida, subrayó.

Si Brasil no logra revertir los cuestionamientos, la industria frigorífica de los demás socios del bloque se encargará de completar las cuotas.

Ante la consulta acerca de las dificultades que afrontan los países del Mercosur para acordar el reparto entre ellos de las cuotas de acceso a la UE en diferentes rubros, el portavoz dijo que “es algo que no atañe” a la UE. “Es un problema de ustedes” (en referencia al Mercosur), insistió. Concluyó indicando que, en cada caso, los países de la UE importarán los distintos productos con las preferencias acordadas hasta completar la cuota, “independientemente de qué país provengan”.