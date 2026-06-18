Proyecto de ley económico clave del gobierno: "Ya no tenemos excusa para hacer lo que hay que hacer, llegó la hora"

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene previsto presentar durante los próximos días el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida; una estrategia que se ajusta con los lineamientos de atraer inversiones luego de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). La Cámara de Comercio y Servicios (Ccsuy) realizó un evento con la presencia de autoridades y actores del comercio exterior para analizar los desafíos y oportunidades del acuerdo y el proyecto de ley para las empresas uruguayas.

El director de la Asesoría de Política Comercial del MEF, Juan Labraga, sostuvo que el acuerdo es reciente como para observar cambios en el mercado. Labraga agregó que la cartera recibió consultas de posibles inversores aunque todavía “con cautela” por la incertidumbre geopolítica. “Tenemos que bajar los costos y facilitar instalarse en Uruguay”, defendió.

Sin embargo, para la vicepresidenta de la Ccsuy, Anabela Aldaz, si bien son positivos los incentivos para promover inversiones y la simplificación de trámites por parte del MEF, “como título, ley de Competitividad; esperábamos más”. “Nos quedamos con ganas de tener un abordaje en otros temas que tienen que ver con la competitividad, como costos de energía, logística y otros costos empresariales”, dijo.

En ese sentido, Aldaz señaló: “Esta ley tendría que venir a abaratar costos. Si estamos hablando de simplificación y de ventanillas únicas que faciliten la operatividad, sin duda creemos que va a ir por ese camino”. Sin embargo, se refirió a los costos salariales para las empresas y dijo que estos asuntos “tienen una incidencia diferente que la ley no aborda”.

“Lo que Uruguay necesita es una red de acuerdos y abrirse al mundo”, aseguró Labraga en su discurso y agregó: “Estos acuerdos, sin políticas activas y sin búsquedas constantes de mejorar la competitividad, no son la panacea, son considerados condiciones necesarias, pero no suficientes”.

Proyecto de ley

El MEF, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) presentaron la semana pasada los principales lineamientos del proyecto de ley de Competitividad que se enviará al Parlamento para ser discutido. “Una vez que hay una estabilidad macroeconómica bastante consolidada en el país, ya no tenemos excusa para hacer lo que hay que hacer, llegó la hora”, dijo Labraga.

Con más de 240 artículos, el proyecto tiene como objetivo reformar el Estado a través de menos costos operativos, reducción de la burocracia, fomentar las pymes y estimular la competencia de mercado. Labraga señaló que si bien la facilitación de trámites puede parecer algo trivial, se trata de no pedir la misma documentación varias veces.

Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, explicando el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida. Foto: Leonardo Mainé, El País.

“Lo que nos interesa, por supuesto, es mejorar cómo se hacen las cosas hoy, pero dejar al menos unos primeros pasos trazados sobre cómo se deberían hacer”, sostuvo Labraga en relación al proyecto de ley y agregó: “En ningún caso el objetivo de esto es afectar la recaudación de ninguno de los organismos”.

Por otra parte, resaltó que lo que busca el proyecto de ley de Competitividad es que los trámites reflejen el servicio prestado y tengan un valor justificado. “En Uruguay nos sobran los ejemplos de cosas (en las que) estamos muy acostumbrados a ad valorem en el ámbito público y privado”, dijo.

Labraga sostuvo que uno de los capitulos del proyecto intoduce dos grandes modificaciones para Pymes Literal E —un régimen tributario que permite pagar un monto fijo mensual en lugar de liquidar impuestos a la Dirección General Impositiva (DGI), también conocido como IVA mínimo—. Según explicó Labraga, los cambios consisten en aplicar una escala gradual para pasar de Literal E a régimen general y establecer un mecanismo de descalce que facilite que las empresas reingresen al Literal E.

Banco Itaú

Uno de los principales objetivos del Banco Itaú para este año es que el 100% de sus operaciones se realicen a través del canal digital; cifra que hasta ahora alcanza el 80%. Según el director de Banca Pymes y Nuevos Negocios de Itaú Uruguay, Diego Lanza, el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida que el MEF va en línea con este objetivo. “Queremos un Uruguay que sea paperless”, dijo Lanza en un desayuno para periodistas organizado por la banca Itaú Empresas.

La optimización del tiempo a través de una reducción de la burocracia es uno de los ejes centrales del proyecto de ley. Para Itaú, la simplificación regulatoria y mayor profesionalización son fundamentales para desburocratizar el sector.

Según un estudio de la consultora KPMG, el 38% de las empresas sostuvo que uno de los principales cambios que los beneficiaría es una reducción de impuestos, el 21% destacó la profesionalización, mientras que un 13% resaltó la necesidad de un mayor acceso a financiación.

El gerente de Itaú Empresas, Nicolás Rasner, destacó la importancia de tener mejor información y calidad. “No carguemos de nuevo más tiempo a un empresario”, dijo.

Los representantes de Itaú coincidieron en que el desafío está vinculado a la forma en la que se implemente el proyecto de ley.

Apertura de empresas

A través de la Asociación de Bancos Privados (ABPU), Itaú introdujo algunas observaciones al proyecto de ley de Competitividad. Lanza sostuvo que uno de los principales puntos introducidos por el banco estuvo vinculado a la documentación de la DGI y el proceso de apertura de nuevas empresas. Rasner sostuvo: “Tenemos que buscar una forma de que eso se desburocratice. No puedo pedirle 275 papeles”. Lanza agregó que para el proceso de apertura de una nueva empresa, Itaú propuso nuevos instrumentos de garantías.

Cartel con logo en la fachada de la sucursal Rondeau de Banco Itau, ubicada en Av. Rondeau y Av. Uruguay, en el barrio Centro de Montevideo, ND 20250724, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

En ese sentido, los representantes de la institución resaltaron el Sistema de Garantías (SIGA), que actuó como base para ayudar a empresas durante la pandemia. Lanza sostuvo que el banco observó dos grandes desafíos en el sistema: el proceso burocrático y el alto porcentaje de comisión que se aplica de igual manera para todas las empresas.

Para abordar esta problemática el banco propuso una subsegmentación en función del nivel de riesgo y tamaño de la empresa. “Tenemos una estrategia de fomentar el crecimiento de las empresas porque va a permitir tener garantías y por ende financiar proyectos a largo plazo”, destacó Rasner y agregó: “Tiene todavía algunos temas estructurales que nosotros para poder ser proactivos”.

Otro de los principales lineamientos en relación a la innovación dentro del proyecto de ley es el de fondos de inversión cerrados y plataformas de financiamiento colectivo (crowdfunding). El proyecto tiene previsto ampliar la definición de estos últimos e incorporar incentivos tributarios.

“Cuanto más instrumentos y agentes haya, mejor. Dinamiza el mercado”, dijo Lanza aunque agregó que se espera observar los detalles del proyecto y las formas en las que se pondría en práctica.