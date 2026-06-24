La operativa especial del aeropuerto de Punta del Este en julio con más de 3.000 jóvenes de 70 localidades del país

El Aeropuerto Internacional de Punta del Este volverá a ser uno de los principales puntos de partida para los tradicionales viajes estudiantiles a Bariloche durante las vacaciones de invierno. En conjunto con la agencia de viajes Travel Rock, la terminal aérea prevé una operativa de 40 vuelos que trasladarán a más de 3.000 jóvenes provenientes de más de 70 localidades de todo el país.

La iniciativa representa un crecimiento del 25% respecto a la realizada en 2025, cuando ambas organizaciones llevaron adelante una operativa similar para la terminal aeroportuaria.

Las salidas están programadas entre el 23 y el 26 de junio, mientras que los retornos se realizarán entre el 1° y el 4 de julio. Durante esos períodos habrá entre una y tres partidas diarias desde Punta del Este, con regresos previstos nueve días después de cada salida.

Además del incremento en la cantidad de pasajeros, la operativa tiene una particular relevancia debido a que para muchos de los adolescentes será su primera experiencia viajando en avión.

“La experiencia del año pasado fue un éxito para nosotros, ya que permitió demostrar la capacidad operativa del aeropuerto fuera de la temporada estival y reafirmó nuestro apoyo a iniciativas que generan nuevas experiencias para los jóvenes. Se trata de una combinación de desestacionalización, conectividad y servicios, que permitirá a adolescentes de todo el país disfrutar de una experiencia inolvidable”, afirmó Guillermo Pagés, gerente general del Aeropuerto Internacional de Punta del Este.

Uno de los lagos en el Camino de los 7 Lagos, un paseo clásico en la visita a Bariloche. Foto: Tatiana Scherz Brener.

Por su parte, el director de Travel Rock, Aníbal Arias, valoró el nivel de servicios que ofrece el aeropuerto y explicó que los resultados obtenidos en 2025 impulsaron la decisión de ampliar la operativa este año.

“La elección de partir desde aquí ya la hicimos el año pasado con excelentes resultados y por eso queremos redoblar la experiencia aumentando la cantidad de vuelos que llevarán a los estudiantes a tener una vivencia inolvidable”, señaló.

Desde ambas organizaciones destacaron que esta operativa contribuye a fortalecer la conectividad aérea del departamento y a impulsar el crecimiento del Aeropuerto de Punta del Este más allá de la temporada de verano.

Operativa en Carrasco

El País ya había adelantado que el Aeropuerto Internacional de Carrasco también realizó una operativa especial para vacaciones de julio, en este caso concentrada en Argentina, Chile y Brasil entre el viernes 26 y el sábado 27 de junio.

Aeropuerto Internacional de Carrasco Foto: Archivo.

En este caso, habrán un total de ocho vuelos chárter hacia cinco destinos internacionales. A modo de ejemplo, San Carlos de Bariloche será el destino que se llevará más operaciones de este tipo, ya que tendrá un total de cuatro vuelos operados entre Aerolíneas Argentinas y JetSmart en las fechas mencionadas anteriormente. La aerolínea SKY, en tanto, se ocupará de realizar dos vuelos chárter en dichas fechas, más precisamente hacia Santiago de Chile y Salvador de Bahía. Este último destino no el único del listado del país vecino, ya que JetSmart también contará con un vuelo chárter hacia Recife, mientras que la aerolínea GOL también llegará a Natal en la operativa especial pensada para las vacaciones de invierno.