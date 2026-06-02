Exportadores piden "decisiones urgentes" ante cambio de entorno internacional y gobierno ve avances en acuerdo Mercosur-Japón

En el Día de la Exportación, el sector planteó propuestas de mejora ante una audiencia amplia, en la que destacó la presencia del presidente de la Reública Yamandú Orsi, entre otras autoridades, diplomáticos y el sector empresarial, en un momento en el que las exportaciones cayeron en mayo por segundo mes consecutivo, aunque en lo que va del año se mantienen al alza, según datos del Instituto Uruguay XXI.

La presentación del evento, centrado en la temática es "Uruguay en el mapa global", estuvo a cargo de la presidenta de la Unión de Exportadores (UEU), Carmen Porteiro, y el presidente del Banco República (BROU), Álvaro García.

Las exposiciones de representantes diplomáticos de mercados clave para Uruguay fueron del embajador de la Unión Europea (UE), Petros Mavromichalis; el embajador de China, Huang Yazhong; y el embajador de Estados Unidos, Lou Rinaldi.

Asimismo, se desarrolló el panel Mercosur, con la participación de los embajadores Alan Claudio Beraud (de Argentina), Didier César Olmedo ( de Paraguay) y la subdirectora para Asuntos de Integración y Mercosur del Ministerio de Relaciones Exteriores, Paola Repetto.

Uno de los grandes consensos entre los expositores fue que la visión de potenciar acuerdos fuera de la región en el Mercosur es fundamental en esta etapa (algo que también apoyaron manifiestamente los embajadores de Argentina y Paraguay, además de Uruguay), y se mencionaronlos acuerdos que ya se cerraron o están en conversaciones, como por ejemplo: el del Mercosur-Unión Europea, Mercosur-EFTA, y los que negocia el bloque con Emiratos Árabes, Canadá, Japón y Singapur, entre otros.

De hecho, Paola Repetto, directora de Asuntos de Integración y Mercosur del Ministerio de Relaciones Exteriores, adelantó que pueden haber novedades esta semana sobre los avances en las negociaciones con Japón. Sobre las cuotas en relación al acuerdo con la UE, Repetto confirmó que los miembros del Mercosur están trabajando fuertemente en eso y que posiblemente se llegue a algún tipo de acuerdo en octubre, para poner en vigor en 2027, aunque no lo aseguró.

Yamandú Orsi, presidente de la República. Foto: Ignacio Sánchez

Porteiro consideró que "hay que hacer negocios de otra manera", porque debido al entorno internacional habrá contracciones a la demanda que impactarán a Uruguay. Consideró que, entre los factores que limitan la competitividad, están el acceso a los mercados, la inteligencia de comercio que no está desarrollada, la agenda de inversiones que puede mejorarse, el costo país y de logística, además de los desafíos en materia de innovación, desarrollo sostenible y conflictividad laboral. "Hay un cambio de las reglas de juego (...) se necesitan decisiones urgentes", afirmó.

Por su parte, García destacó el rol del BROU y que los números de la institución del ejercicio de 2025 muestran su potente estructura, que apuntala más créditos, sobre todo en proyectos sostenibles.

El embajador Mavromichalis dijo que los nuevos acuerdos que firme el Mercosur con otros países y mercados también ayudarán al reforzamiento de las relaciones con la Unión Europea. Adelantó que ya está trabajando un comité de comercio con nueve subcomités, en el marco de la arquitectura del acuerdo Mercosur-UE. "Tenemos motivos para ser optimistas", de cara al futuro de ese pacto.

El embajador Yazhong destacó la complementariedad de China con los países del Mercosur y que la potencia asiática está aumentando su clase media, lo que es una oportunidad para Uruguay. También vio con buenos ojos las conversaciones que Uruguay y el Mercosur mantienen con países del este asiático.

En un panel, embajador Beraud dijo que el comercio intrazona en el Mercosur había crecido pero que hay que potenciar los acuerdos extrabloque no solo vinculados a productos agrícolas y la agroindustria, sino con nuevos artículos y valor agregado; y habló de cómo Argentina ha mejorado su logística.

Petros Mavromichalis, embajador de la Unión Europea en Uruguay. Foto: Leonardo Mainé

El embajador Olmedo habló sobre las asimetrías en el bloque, que perjudican tanto a su país como a Urguauy, pero agregó que se están activando mecanismos para solucionar ésto.

Repetto, de la Cancillería, se mostró positiva con los avances y que el plan estratégico del país es impulsar la apertura comercial. Uruguay tomará la posta de la presidencia pro témpore del Mercosur este año.

El cierre del evento estuvo a cargo del embajador de Estados Unidos, Rinaldi, quien destacó la calidad de la carne uruguaya y dijo que EE.UU. tenía mucho interés en aumentar esa importación desde acá.