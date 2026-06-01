Las exportaciones cayeron en mayo por segundo mes consecutivo, aunque en lo que va del año se mantienen al alza
Las solicitudes de exportación de bienes, incluidas las que salen de zonas francas, cayeron 3% en mayo frente al mismo mes de 2025 y totalizaron US$ 1.142 millones, según el Informe de Comercio Exterior del Instituto Uruguay XXI.
Las solicitudes de exportación de bienes, incluidas las que salen de zonas francas, cayeron 3% en mayo frente al mismo mes de 2025 y totalizaron US$ 1.142 millones, según el Informe de Comercio Exterior del Instituto Uruguay XXI. Es la segunda baja consecutiva de las ventas al exterior, luego que en abril se redujeran 12% frente a igual mes del año pasado.
“Las exportaciones de este mes estuvieron lideradas principalmente por las ventas de carne bovina, celulosa y soja”, indicó el informe.
De todas maneras, en enero-mayo las exportaciones de bienes, incluidas las zonas francas, totalizaron US$ 5.271 millones, con un incremento de 3% respecto a igual período de 2025.
La caída de las ventas al exterior en mayo se explicó por la reducción en las exportaciones de carne (el principal rubro del mes) de 14%, de celulosa de 7% (el segundo rubro del mes), de concentrado de bebidas de 12%, de vehículos de 9% y de arroz de 35%. Esos cinco rubros habían vendido al exterior por US$ 82 millones más en mayor de 2025.
Del otro lado, la soja aumentó sus exportaciones 45% en mayo para totalizar US$ 180 millones. “Este desempeño reflejó los primeros movimientos relevantes de la nueva zafra, dado que la cosecha comenzó a tomar ritmo desde mediados de abril y mayo concentra parte de la salida inicial de la producción hacia la demanda externa”, indicó Uruguay XXI.
También se incrementaron (+29%) las ventas al exterior de productos lácteos para totalizar US$ 85 millones.
Las exportaciones en el acumulado del año
En enero-mayo, la carne bovina alcanzó los US$ 1.054 millones de ventas al exterior, “con un comportamiento apenas por debajo (-3%) al del año pasado”, indicó el informe y es el principal producto exportado.
La celulosa se mantuvo en segundo lugar con US$ 931 millones (5% menos respecto a enero-mayo de 2025), seguida por los productos lácteos, que acumularon a mayo ventas por US$ 346 millones (1% más que en igual período de 2025). El top cinco los complementaron los concentrados de bebida (US$ 341 millones y 6% más que en 2025) y la soja (US$ 195 millones, un 25% más que en 2025).
Por destino, China lidera en enero-mayo ya que hacia allí se dirigieron bienes por US$ 987 millones (4% menos que en igual período de 2025). En segundo lugar se ubicó Brasil con US$ 821 millones (también una baja de 4% respecto al mismo período de 2025). Luego aparece la Unión Europea a donde fueron exportaciones por US$ 782 millones (1% menos que en 2025), seguido por Estados Unidos con US$ 607 millones (10% menos que en 2025). Completa el top 5, Argentina con US$ 230 millones y el único destino dentro de estos al que se incrementaron las ventas (+8%) respecto a enero-mayo de 2025.
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