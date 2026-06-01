Avanzan obras en la TCP del puerto de Montevideo y el objetivo es recuperar las cargas de trasbordo de Paraguay

Las autoridades de la Administración Nacional de Puertos (ANP) realizaron una recorrida por las obras de ampliación de la Terminal Cuenca del Plata (TCP, 20% propiedad de la ANP y 80% propiedad de Katoen Natie) para conocer el avance de los trabajos y analizar los próximos pasos del proyecto que prevé incrementar la capacidad operativa del puerto de Montevideo.

Durante la visita, el presidente de la ANP, Pablo Genta, señaló que los trabajos retomaron su actividad luego de haber estado detenidos durante parte del año pasado y valoró el ritmo actual de las obras, según un comunicado de TCP. El presidente de la ANP informó que la empresa presentó un nuevo cronograma de ejecución que prevé finalizar la primera etapa a mediados de 2027 y completar la obra en 2028. “Lo que estamos viendo es auspicioso en cuanto a que en ese tiempo se pueda estar concretando el cronograma”, afirmó.

Según indicó Genta, en las últimas reuniones con autoridades de TCP también se abordó el plan comercial, por el que el objetivo está puesto en recuperar las cargas de trasbordo de Paraguay que se perdieron y consolidar los tránsitos que, según dijo, “son lo que aportan actividad logística para el país y trabajo para los uruguayos”.

Asimismo, señaló que otro de los temas tratados fue la necesidad de trabajar conjuntamente de cara al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. “Es una oportunidad de incrementar la actividad comercial, en la cual la terminal de contenedores va a tener un papel muy importante para nuestro mejor posicionamiento”, expresó.

El gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, Fernando Correa, con el presidente de la ANP, Gabriel Genta y el vicepresidente de la ANP, Constante Mendiondo. Foto: TCP.

Por su parte, el gerente general de Katoen Natie, Kenny Pauwels, destacó el reinicio de las obras y contó que la primera fase incluye la construcción de 360 metros de muelle y un relleno de siete hectáreas. Posteriormente, en la última etapa, la ampliación alcanzará 730 metros de muelle y sumará 25 hectáreas destinadas a playa de contenedores. “Estamos trabajando para tener lo antes posible la primera fase y así poder recibir nuevos barcos y nuevos servicios”, dijo Pauwels según el comunicado.

En tanto, el director de la ANP por el Partido Nacional, Jorge Gandini, también participó de la recorrida y destacó los avances observados en las distintas áreas de la obra. “Por suerte vemos muchos avances, en el agua y en tierra. Quiere decir que la obra prospera y tenemos mucha confianza en que se pueda cumplir el cronograma”, afirmó, de acuerdo al comunicado.

Gandini señaló que la ampliación deberá complementarse con otras intervenciones vinculadas a la infraestructura portuaria nacional, entre ellas la profundización del canal de acceso. “No solo tenemos que cumplir con nuestra obligación en cuanto a las obras, también tenemos que llevar nuestro canal de acceso a los 14 metros para aprovechar esta infraestructura”, sostuvo.

Autoridades de la ANP recorrieron las obras de ampliación de la Terminal Cuenca del Plata (TCP). Foto: TCP.

Además, remarcó la importancia que tendrá la obra para la operativa portuaria y el movimiento de cargas de la región. “Por aquí sale nuestra exportación, ingresa nuestra importación y acá son los trasbordos. Si queremos ser un puerto hub, tenemos que tener esta infraestructura”, expresó.

Finalmente, se refirió a los desafíos que plantea el escenario comercial internacional y a la necesidad de mantener condiciones competitivas frente a otros puertos de la región. “Tenemos que ser capaces de competir con otros puertos que ofrecen profundidad, infraestructura, rapidez y tarifa, porque ahí hay oportunidad de crecimiento”, concluyó.