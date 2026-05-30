¿Cuáles son los nuevos precios de los combustibles que comenzarán a regir a partir del lunes 1° de junio?

Desde las 0 horas del lunes 1° de junio comenzarán a regir los nuevos precios de los combustibles dispuestos por el gobierno de Yamandú Orsi. El mes pasado, los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas) y Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería) habían anunciado un aumento del 7% –como indica el tope de la nueva metodología aplicada desde el año pasado– para la nafta y supergás y del 14% para el gasoil con motivo del aumento en el precio del petróleo crudo. En esta oportunidad el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Industria, Energía y Minería decidieron mantener el precio del supergás, aumentar 6% la nafta Super y 7% el gasoil.

La nafta Súper 95 se incrementa 6% y pasará a valer $ 93,36 el litro desde el lunes (está en $ 88,03 actualmente). Respecto a la nafta Premium 97 (en $ 84,95 actualmente) pasará a valer $ 96.

En tanto, el gasoil 50 S aumenta 7% y pasará a valer $ 61,76 el litro desde el lunes (actualmente está en $ 57,72). El gasoil 10 S (en $ 58,13) pasará a valer $ 70,91

Gota de nafta cayendo de una manguera surtidor en una estación de servicio. Foto Archivo El País.

Por último, el supergás se mantiene en $ 101,26 el kilo, con un incremento de 7%. Así, la garrafa de 13 kilos tendrá un valor de $ 1.316,38 (sin costo de envío).

Días atrás, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) divulgó los Precios de Paridad de Importación (PPI) que el Poder Ejecutivo utiliza como referencia para definir los precios finales.

Combustibles Foto: pxhere

Según el informe para el período 26 de abril-25 de mayo, el PPI de la nafta Premium 97 puesta en planta de distribución de La Tablada aumentó 5,17% respecto al mes anterior y el PPI de la nafta Súper 95 se incrementó 4,88%.

Para el gasoil 50S el PPI (siempre en planta de La Tablada) bajó 5,55% en el mes y en el caso del gasoil 10S la baja también fue de 5,55%. A su vez, el PPI del supergas marcó una reducción de 2,34% en el mes.