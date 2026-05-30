¿Cuáles son los nuevos precios de los combustibles que comenzarán a regir a partir del lunes 1° de junio?
El Ministerio de Industria, Energía y Minería y el Ministerio de Economía y Finanzas anunciaron los nuevos precios de los combustibles luego de un aumento de 7% y 14% el mes pasado.
Desde las 0 horas del lunes 1° de junio comenzarán a regir los nuevos precios de los combustibles dispuestos por el gobierno de Yamandú Orsi. El mes pasado, los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas) y Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería) habían anunciado un aumento del 7% –como indica el tope de la nueva metodología aplicada desde el año pasado– para la nafta y supergás y del 14% para el gasoil con motivo del aumento en el precio del petróleo crudo. En esta oportunidad el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Industria, Energía y Minería decidieron mantener el precio del supergás, aumentar 6% la nafta Super y 7% el gasoil.
La nafta Súper 95 se incrementa 6% y pasará a valer $ 93,36 el litro desde el lunes (está en $ 88,03 actualmente). Respecto a la nafta Premium 97 (en $ 84,95 actualmente) pasará a valer $ 96.
En tanto, el gasoil 50 S aumenta 7% y pasará a valer $ 61,76 el litro desde el lunes (actualmente está en $ 57,72). El gasoil 10 S (en $ 58,13) pasará a valer $ 70,91
Por último, el supergás se mantiene en $ 101,26 el kilo, con un incremento de 7%. Así, la garrafa de 13 kilos tendrá un valor de $ 1.316,38 (sin costo de envío).
Días atrás, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) divulgó los Precios de Paridad de Importación (PPI) que el Poder Ejecutivo utiliza como referencia para definir los precios finales.
Según el informe para el período 26 de abril-25 de mayo, el PPI de la nafta Premium 97 puesta en planta de distribución de La Tablada aumentó 5,17% respecto al mes anterior y el PPI de la nafta Súper 95 se incrementó 4,88%.
Para el gasoil 50S el PPI (siempre en planta de La Tablada) bajó 5,55% en el mes y en el caso del gasoil 10S la baja también fue de 5,55%. A su vez, el PPI del supergas marcó una reducción de 2,34% en el mes.
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