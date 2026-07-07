Frustran intento de hurto en Fundación Teletón: hombre trató de llevarse caños de cobre del aire acondicionado

La Policía atrapó a un hombre de 37 años que intentó robarse los caños de cobre del sistema de aire acondicionado del local de la Fundación Teletón ubicado en el barrio del Prado, según informó la Jefatura de Montevideo a través de un comunicado.

El intento de hurto tuvo lugar durante la madrugada de este martes en la intersección entre las calles Carlos Brussa y María Eugenia Vaz Ferreira, donde funciona el local de la Fundación Teletón. De acuerdo a la información policial, el Centro de Comando Unificado recibió una alerta por un hurto en proceso en el lugar y envió efectivos policiales a la zona.

Cuando el sospechoso advirtió la presencia de la Policía, decidió descartar los caños de cobre que había robado e intentar darse a la fuga, pero fue atrapado y detenido a pocos metros del local de la Teletón. La Policía también logró recuperar los objetos hurtados.

El detenido fue conducido ante la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

Estafador se presentó como "asesor financiero" experto en criptomonedas y le robó más de $ 50.000 a una mujer

Una mujer de 64 años fue víctima de una estafa en el departamento de Río Negro, según informó la jefatura departamental a través de un comunicado. El estafador se presentó como asesor financiero a través de Whatsapp y le aseguró a la víctima que si invertía en criptomonedas iba a tener "buenas ganancias".

Luego, el hombre le envió un link a la mujer para que ingresara a una plataforma, donde le solicitaron sus datos y la redireccionaron a la aplicación del e-brou, desde donde los investigadores entienden que le hackearon la cuenta.

Horas más tarde, la víctima recibió un llamado donde le informaron que se habían realizado transferencias desde su cuenta del Banco República por un monto total de $ 52.000 pesos uruguayos, por lo que denunció la situación ante la Policía.

La Policía de Río Negro investiga el caso.