Educación inclusiva: la guía inédita de Teletón que ya es interés ministerial en Uruguay

En el inicio de un nuevo año lectivo, Teletón presentó la Guía para la Promoción de la Educación Inclusiva, una publicación que propone un marco conceptual y práctico para fortalecer la inclusión en las instituciones educativas. El material reúne conceptos fundamentales, enfoques pedagógicos y estrategias concretas orientadas a la construcción de entornos escolares accesibles, participativos y centrados en el reconocimiento y la valoración de la diversidad.

La guía fue desarrollada en el ámbito de la Organización Internacional de Teletones (ORITEL), una red que nuclea a las Teletones de América Latina y promueve el intercambio técnico y la generación de conocimiento especializado en rehabilitación e inclusión. Se trata de una publicación inédita en la región, pensada específicamente para la realidad latinoamericana y elaborada por profesionales del continente, teniendo en cuenta los contextos educativos, sociales y normativos propios de cada país.

El trabajo fue impulsado por un Grupo de Trabajo Especializado integrado por profesionales de Chile, Colombia, Honduras, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay. En representación de nuestro país participaron las maestras María Victoria Varela y Carolina Pujadas, y la licenciada Isabel Pommerenck, integrantes del equipo técnico de Teletón Uruguay. Además, la guía fue declarada de interés ministerial por el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, un reconocimiento que refuerza su relevancia para el sistema educativo y su aporte a la promoción de prácticas inclusivas.

Desde un enfoque basado en derechos, el documento ofrece orientaciones prácticas para identificar barreras, generar apoyos, realizar adecuaciones y fortalecer el trabajo articulado entre docentes, familias y equipos técnicos. Su lanzamiento en este momento del año busca, justamente, aportar herramientas concretas para acompañar a las comunidades educativas desde el primer día de clases.

Niños entrando a la escuela Freepik

“La educación inclusiva no puede depender solo de esfuerzos individuales o experiencias aisladas”, advierte María Victoria Varela, maestra especializada en educación inclusiva e integrante del equipo técnico de Teletón Uruguay. Si bien reconoce avances en el país —como el fortalecimiento del marco normativo, la existencia de más dispositivos de apoyo y una mayor valoración de la diversidad—, señala que el principal desafío sigue siendo lograr que la inclusión sea una realidad cotidiana en todas las aulas. Para eso, sostiene, se necesitan apoyos suficientes, formación continua y condiciones institucionales que acompañen las trayectorias educativas.

Los datos refuerzan esa necesidad. En Uruguay viven aproximadamente 197.000 personas con discapacidad; de ellas, unas 18.000 son niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, las trayectorias educativas continúan enfrentando obstáculos: casi uno de cada cinco estudiantes con discapacidad de entre 15 y 17 años no ha completado la educación primaria y la culminación de la educación media superior es menor en comparación con la población sin discapacidad.

“A medida que se avanza en los niveles educativos, disminuye de forma significativa la proporción de quienes logran sostener su trayectoria y completar sus estudios”, explica Varela, y agrega que esto habla de barreras persistentes y de la necesidad de seguir trabajando para que el derecho a la educación sea realmente para todos.

Herramientas y estrategias para la comunidad educativa

De acuerdo con la Guía para la Promoción de la Educación Inclusiva, la educación inclusiva es un proceso que valora y responde a la diversidad de todos los estudiantes. No solo busca garantizar la presencia, la participación y el rendimiento, sino también mejorar las prácticas de enseñanza e implementar estrategias innovadoras basadas en habilidades y características personales y grupales. En ese camino, promueve la construcción o el fortalecimiento de comunidades educativas colaborativas, donde se vivan valores y compromisos vinculados a la inclusión.

Entre las orientaciones que propone la guía para la comunidad educativa se destacan la capacitación docente en accesibilidad —entendida como una condición clave para generar procesos de cambio institucional—; el diseño de materiales didácticos accesibles, como versiones en braille, audio o lectura fácil; la adecuación del entorno físico con rampas, ascensores, sendas podotáctiles y señalización adecuada; el trabajo articulado con profesionales especializados; y la conformación de comités de accesibilidad dentro de las instituciones educativas para supervisar y promover mejoras de manera sostenida.

Niños en una escuela pública de Uruguay. Foto: Teletón.

El documento también incluye un apartado dedicado al Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), un enfoque que busca crear entornos de aprendizaje accesibles para que todos los estudiantes puedan participar activamente y desarrollar su potencial, además de estrategias para la enseñanza-aprendizaje y recomendaciones para la planificación institucional.

La guía estará disponible en el Repositorio de Educación Inclusiva de Teletón, un espacio virtual de acceso libre que reúne cursos, normativas, materiales técnicos y actividades para aplicar en el aula. El repositorio forma parte del proyecto “Cocreando Inclusión en Comunidad Docente”, desarrollado por Teletón junto a la Fundación UPM, una iniciativa dirigida a docentes interesados en construir, de forma proactiva y colaborativa, comunidades educativas comprometidas con la inclusión.

“El repositorio es una plataforma digital que reúne recursos, orientaciones y herramientas pensadas para docentes, familias e instituciones educativas”, explica Varela. Surge a partir de una experiencia formativa gratuita de alcance nacional realizada en 2024, en la que participaron más de 1.000 docentes, y de talleres presenciales donde se trabajó sobre situaciones reales, identificando barreras para el aprendizaje y diseñando estrategias concretas para superarlas. “Es la consolidación de ese proceso y un espacio vivo, que invita a seguir construyendo accesibilidad e inclusión”, resume.

En ese entramado, las familias también cumplen un rol central. Para Varela, la educación inclusiva no empieza ni termina en la escuela: se construye en los vínculos cotidianos, en cómo se habla de la diversidad y en las actitudes que se promueven en casa. Fomentar el respeto por las diferencias, conversar abiertamente sobre la discapacidad y participar activamente en la vida escolar son pasos fundamentales para sostener una inclusión que, como subraya la guía, solo es posible cuando se asume como una construcción colectiva.