Hombre fue detenido en control de rutina: descubrieron que llevaba un arma y más de $ 2.000.000 en el auto

Un hombre de 38 años fue detenido con un arma de fuego y más de $ 2.000.000 en su vehículo, según informó la Jefatura de Rocha en un comunicado.

Los agentes del Grupo de Reserva Táctica y PADO realizaba un patrullaje de rutina en el Chuy el miércoles por la noche cuando, al llegar a la esquina de José Rodríguez y Samuel Priliac, vieron a una camioneta que circulaba en "actitud sospechosa". El vehículo tenía matrícula brasileña.

Según detalló la Policía, el conductor, un hombre de 38 años, llevaba consigo toda la documentación pertinente para manejar la camioneta. También viajaban en el vehículo como acompañantes otros dos hombres, de 40 y 18 años.

Dinero incautado por la Policía de Rocha. Foto: Jefatura de Rocha.

Cuando los agentes inspeccionaron el vehículo, encontraron que el hombre llevaba un estuche con una pistola de la marca Bersa 23, de calibre 22LR, que no poseía documentación. El arma estaba cargada y llevaba nueve balas. Además, dentro del vehículo, se encontraron dispersos más de $ 2.000.000, según señaló la Policía.

El dinero fue incautado por Aduanas y el arma fue entregada al Servicio de Material y Armamento (S.M.A), para aclarar su situación. El detenido comparecerá este jueves ante la Justicia.

Pareja fue violentamente rapiñada en Tacuarembó: delincuentes huyeron en auto que luego quemaron

Un hombre de 65 años y una mujer de 63 fueron víctimas de una violenta rapiña en el departamento de Tacuarembó, según informó el periodista Marcos Ademar Pereira y confirmó El País al acceder al comunicado de la Jefatura local.

De acuerdo a la información policial, el incidente ocurrió entre las calles Sarandí y Baltazar Brum. La pareja descendía de un vehículo de color blanco cuando fue abordada por dos hombres con el rostro cubierto: uno de ellos golpeó al hombre en la cabeza con un objeto contundente, generándole lesiones en la cabeza.

El hombre llevaba un bolso que tenía una máquina para realizar juegos de azar como quinielas y tómbolas, además de raspaditas. Lo hurtado está valuado en unos $ 10.000. Tras cometer la rapiña, los ladrones huyeron del lugar en un auto que luego apareció incendiado en un predio forestal ubicado en el kilómetro 391 de la ruta 5.

La mujer no sufrió lesiones, pero el hombre tuvo que ser atendido en un centro médico por cortes en la cabeza. En el hecho trabajó personal del destacamento de la Dirección Nacional de Bomberos, Policías de la Comisaría 14°, de la Dirección de Investigaciones y la Policía Científica.