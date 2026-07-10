Quiénes son “Los Suárez”, la banda criminal a la que pertenecía la familia asesinada en Villa García

Cinco integrantes de una misma familia fueron asesinados este viernes en el barrio El Monarca, en Villa García (Montevideo). Según supo El País con base en fuentes policiales, pertenecían a "Los Suárez", banda criminal originaria del barrio Villa Española que ha protagonizado múltiples enfrentamientos.

Según declaró el ministro del Interior, Carlos Negro, en conferencia de prensa, el episodio es consecuencia de "una violencia que se arrastra desde hace años" y que, a su juicio, está vinculada a "la proliferación de pequeños grupos criminales". "Han ocurrido años anteriores. Este es el resultado de varias muertes que se han sucedido incluso entre los mismos protagonistas", señaló.

Agregó que el aspecto "que más duele" es la muerte de la adolescente de 14 años, ya que "estamos hablando de la muerte de personas inocentes en el marco de una violencia que tiene varios años en el país". En esa línea, afirmó que existe "una escalada de violencia en el país que tiene varios años" y que uno de sus denominadores comunes es "la aparición de diversas organizaciones criminales de menor porte". "Este es el resultado de un enfrentamiento de clanes, familiares criminales que viene de larga data y se ha cobrado ya varias vidas'', acotó.

¿Quiénes son Los Suárez?

En 2023 dos bandas criminales pusieron en vilo a Villa Española. Los Suárez declararon la guerra a Los Albín —banda con la que disputaban el territorio del microtráfico de droga— por el asesinato de Ezequiel, uno de sus integrantes. El 30 de noviembre de 2022, en la esquina de Antonio Serratosa y Camino Corrales le dispararon a Ezequiel más balas que los años que tenía, 21.

Así, tanto los Suárez como los Albín, por WhatsApp le hicieron la misma advertencia a la comunidad: “sálvese quien pueda”, pues la sed de revancha en los próximos días sería más fuerte que la vida de los inocentes. La alerta fue tal que UCOT desvió provisoriamente el recorrido de dos líneas de ómnibus, evitando pasar por esa esquina, donde meses atrás ya había muerto otro mártir narco.

Luego de esto, el Ministerio del Interior anunció “una intervención masiva” en Villa Española y la Policía detuvo a varios integrantes de ambas bandas.

Tras el asesinato de un integrante de los Suárez, banda enfrentada con los Albín, el Ministerio del Interior detuvo a cinco personas a partir de 17 allanamientos. Foto: Francisco Flores

Detención de integrantes de Los Suárez en El Monarca

En febrero de este año, tres integrantes de Los Suárez fueron detenidos en el barrio El Monarca, misma zona donde ocurrió el quíntuple homicidio de este viernes.

Un operativo policial realizado en el barrio El Monarca de Montevideo permitió la detención de tres personas, entre ellas un joven menor de edad que era requerido por un delito de homicidio, informó el Ministerio del Interior.

La Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE), en coordinación con el Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos (DGHC), llevó adelante el allanamiento a partir de tareas investigativas orientadas a localizar a uno de los sospechosos buscados por la justicia.

Tras el ingreso a la vivienda, las autoridades consiguieron detener a los tres implicados, que fueron puestos a disposición de la justicia. Entre los detenidos se encontraba un menor de edad que contaba con requerimiento judicial por un homicidio ocurrido el 22 de julio de 2025 en la zona de Virrey Elío, en el entorno de Avenida Belloni, según el comunicado oficial.

Según supo El País, los tres detenidos son de la banda de los Suárez de Villa Española. El 20 de julio de 2025, antes del homicidio por el que se buscaba al menor de edad, habían matado a uno de los Suárez cuando estaba en el auto con su novia, en lo que se cree que fue un ajuste de cuentas.

El allanamiento fue en El Monarca porque los tres integrantes del grupo se habían mudado a esa zona.

Así operan Los Suárez

Si bien otros grupos de menor calibre operan en Cerro Norte, Los Suárez y Los Colorados (o Los Colo) son quienes cuentan con mayor poder de fuego, se disputan por el control de territorio, la venta de drogas, y han generado la mayor cantidad de muertes en la zona por sus enfrentamientos.

El tamaño del barrio hace que los grupos criminales convivan a pocas cuadras de distancia, y ambos se encuentran dentro de la denominada zona caliente. Si bien las dos bandas tienen incidencia en toda la zona y sus integrantes se encuentran distribuidos, existen dos puntos claramente identificados por la Policía vinculados a las bandas.

Estos grupos han reclutado personas que, en su mayoría, apenas superan los 20 años y sin antecedentes con el objetivo de no estar en el radar de la Policía, según supo El País.

¿Quién es Luis “Betito” Suárez?

Luis Alberto Suárez Correa, conocido como “Betito”, es sindicado por la Policía como el líder de la banda narco. Fue detenido el pasado martes 4 de noviembre en su domicilio del Cerro, en el marco de la Operación IRO. La investigación judicial, que comenzó con su aprehensión por la incautación de nueve gramos de tussi (cocaína rosa), ha escalado rápidamente a un cerco patrimonial sobre el clan familiar, el verdadero objetivo de las autoridades. Pero, ¿quién es en realidad Betito Suárez y cuál es su historia?

Suárez, de 42 años, es un narcotraficante con una extensa trayectoria criminal que data de fines de los noventa, con antecedentes por rapiña, copamiento y narcotráfico.

Incursionó en las “salideras bancarias” —atracos a personas a la salida de los bancos— y, entre 2004 y 2005, organizó la Superbanda —un grupo que cometió copamientos y atracos a restaurantes, agencias de pagos, distribuidoras y supermercados.

Betito Suárez fue jefe de la "superbanda". Foto Archivo El País.

En enero de 2006, Suárez fue capturado por la Policía tras protagonizar un accidente de tránsito en la Ruta 48, cerca de la Ruta 5. Él y los hermanos Buriani, Alejandro y Marcelo, habían salido previamente de la whisquería Tutankamon. Suárez Correa fue el único sobreviviente de la colisión. Además, registra una fuga de la cárcel de Paso de los Toros.

En 2012, mientras estaba preso, el juez de Crimen Organizado Néstor Valetti lo catalogó como "el delincuente más peligroso del país", debido a que controlaba un "ejército de 50 sicarios" y, enviando órdenes desde la cárcel, mantenía contactos con la poderosa banda brasileña Primeiro Comando da Capital (PCC).

Guerra narco

Actualmente, la banda "Los Suárez" mantiene una violenta guerra territorial por el control de la droga en el Cerro Norte contra grupos rivales como "Los Colorados" y "Los Albín".

La magnitud de esta disputa se puso de manifiesto en febrero de 2025, cuando Suárez fue atacado a balazos por dos individuos en moto, recibiendo cuatro impactos en el abdomen. Tras ser operado, el líder narco se retiró contra la voluntad médica del Hospital Maciel, alegando no estar requerido judicialmente.

A pesar de haber salido de prisión en 2023, una polémica surgió cuando su abogado, Sebastián Puppo, criticó al entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por usar un vehículo marca Audi incautado a Suárez como un supuesto "trofeo de guerra".