Agresión a chofer de la línea 79 de UCOT: trabajador fue atacado a los golpes en el Intercambiador Belloni

Un chofer de la línea 79 de UCOT fue agredido este jueves por la tarde en el Intercambiador Belloni, según informó Fernando Chittara, secretario general de la Unión Cooperativa Obrera del Transporte (UCOT), en diálogo con Subrayado (Canal 10).

"Tuvimos un hecho de violencia en la línea 79, que conecta Ciudadela con el Intercambiador Belloni. En un desvío que tuvo que realizar el compañero por obras, se encontró con un vecino que no le gustó que el coche pasara por el lugar", explicó.

"El compañero pasó sin generar ningún daño en ningún vehículo, o generar daño en ninguna calle. Cuando llega al Intercambiador Belloni se apersona este vecino y agrede a nuestro compañero físicamente", agregó.

Tras la agresión, la gremial de trabajadores tomó la medida de parar la línea 79. Chittara señaló que desde el colectivo de trabajadores ven la situación "con preocupación" porque "los hechos de violencia se están reiterando cada vez más". "No queremos que esto se normalice, como lo que pasa con los hinchas de fútbol muchas veces arriba de los ómnibus, tampoco queremos que se agreda a los compañeros por problemas del tránsito", manifestó.

De acuerdo al comunicado policial al que accedió El País, el trabajador, de 27 años, fue asistido por personal médico que le diagnosticó un "traumatismo facial leve" y una "crisis de ansiedad". Tras el incidente, fue derivado al Banco de Seguros del Estado.

La información policial señala, en base a declaraciones recabadas, que el episodio se originó cuando el ómnibus ingresó a un pasaje próximo a la terminal. Allí, un hombre cuestionó la maniobra al considerar que "representaba un riesgo para varios niños que se encontraban en el lugar". Más tarde, el hombre se dirigió al intercambiador, donde mantuvo una discusión con el conductor, que terminó en una pelea a los golpes.