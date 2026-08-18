La reducción de la jornada laboral "no está en la agenda del gobierno", afirmó Loureiro tras reunión con Orsi

El presidente de la República, Yamandú Orsi, mantuvo este martes una reunión con representantes de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), donde se conversó sobre la conflictividad laboral en el Puerto de Montevideo y en otros rubros, el costo de la energía, el proyecto de ley sobre competitividad y los análisis sobre una reducción de la jornada de trabajo.

Sobre lo último, y consultado sobre el convenio colectivo logrado el viernes por el Sindicato Único de la Construcción (Sunca) para una reducción gradual de la carga semanal a 40 horas, el presidente de la CCE, Leonardo Loureiro, afirmó que lo transmitido por Orsi fue que “el gobierno no está promoviendo la reducción de la jornada laboral”, aunque sí su análisis y discusión.

Reiteró algunos de los argumentos esgrimidos a fines de mayo, cuando varias cámaras empresariales se negaron a discutir el tema en el Consejo Superior Tripartito del Ministerio de Trabajo. “No es un tema que se pueda aplicar a todos los sectores de actividad económica. En algunos casos no es viable ni aún con pérdida salarial”, señaló.

En tal sentido, Loureiro dijo que las gremiales están realizando estudios especializados sobre el impacto que una reducción del tiempo de trabajo puede tener en la economía. Y con respecto a la posibilidad de que sindicatos que se encuentren negociando en los Consejos de Salarios, se sumen a los planteos del Sunca, repitió: “Seguramente sea posible, pero no es un tema que esté en agenda del gobierno, va a tener que conversarse más adelante”.

Por el Ejecutivo también participó de la reunión el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

El presidente Yamandú Orsi, en reunión con la Confederación de Cámaras Empresariales este lunes. Foto: Camilo Dos Santos/Presidencia

Esencialidad en el puerto

El presidente de la CCE -que fue acompañado de los presidentes de la Cámara de Industrias del Uruguay, Leonardo García; la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, y la Intergremial del Transporte, Ignacio Asumendi- se refirió además a las afectaciones de la actividad en el Puerto por el conflicto entre trabajadores y la Terminal Cuenca del Plata, que complica “toda la cadena” logística.

"El puerto ha parado en días una cantidad que duplica al 2024. El 2025 fueron casi más de 36 días que estuvo parado y hoy lleva casi 33 en lo que va del año. Afecta a todos los sectores de la actividad económica, es un costo muy alto que está pagando el país y es un tema que preocupa”, expresó, calculando pérdidas por “decenas de millones de dólares”.

El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez dijo este lunes en diálogo con Desayunos Informales (Teledoce) que el gobierno no descarta decretar la esencialidad en el puerto, aunque ahora negocia de forma tripartita una salida del conflicto. En ese contexto, Loureiro dijo que no se habló del instrumento en la reunión, pero que, a pesar de la complejidad técnica de aplicarlo, el gobierno “lo tiene, y si lo tiene que usar, creo que lo van a usar”.