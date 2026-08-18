"Yo no hubiera usado esa frase": Fernando Pereira habló del ida y vuelta entre Sánchez y Castillo

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, estuvo este martes en entrevista con En Clave País y habló del ida y vuelta que se generó entre el secretario de presidencia y referente del MPP, Alejandro Sánchez, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, el dirigente comunista Juan Castillo.

Pereira dijo que ha hablado con los dos por el conflicto en el puerto, que "preocupa a todos". Tras los dichos de Sánchez, quien indicó que el gobierno no descarta aplicar un decreto de esencialidad y que "si es el límite de Castillo, renunciará", el presidente del Frente Amplio intentó poner paños fríos pero reconoció que la frase usada por el secretario de Presidencia no fue la adecuada.

Sánchez habló del tema el lunes en Desayunos Informales (Canal 12) y lanzó la citada frase cuando le mencionaron que Castillo había dicho, meses atrás, que sería innegociable para él firmar un decreto de esencialidad, aunque no se refería específicamente a este tema.

"Esa nota que dio Castillo la dio unos meses antes de asumir el gobierno", aclaró Pereira. Luego añadió que "los conflictos pueden derivar en distintas circunstancias" y la posibilidad de un decreto de esencialidad en el marco del conflicto laboral "hay que estudiarla en forma minuciosa". Asimismo, señaló sobre la frase de Sánchez: "Como tantas frases que uno dice y que puede no ser la más ajustada, yo no la hubiera utilizado".

"Pero luego las partes hablaron. No hubo una intención de Sánchez de ofender a Castillo o pretender que deje el gobierno ni hubo una intención de Castillo cuando mencionó lo de esencialidad; sé lo que es para un exdirigente sindical una esencialidad", indicó Pereira, y agregó que Sánchez "podría haberlo planteado de una manera más adecuada".

De todas formas, aseguró que "no hay" disputa entre el PCU (Partido Comunista) y el MPP en el gobierno del Frente Amplio.

Fernando Pereira en entrevista con En Clave País. Foto: Nicolás Pereyra

En rueda de prensa este martes, el ministro de Trabajo dijo que Sánchez lo llamó al salir del programa de televisión y le "avisó lo que había ocurrido", mientras él estaba "en otra actividad precisamente negociando y discutiendo el conflicto en el puerto".

"O sea que mientras se habla sobre el conflicto en el puerto y qué va a pasar si no se encuentra una solución, nosotros lo que estamos procurando es encontrar la salida negociada", expresó, y agregó que Sánchez le aclaró la situación y él entendió "el contexto".

"Le resto total importancia, mi cabeza está puesta en solucionar los conflictos, no ando buscando chivos expiatorios ni peleándome con fantasmas", sentenció.

Fernando Pereira afirma que el Frente Amplio tiene "posibilidades importantes" de ganar en 2029

Pereira dijo que, pese a las encuestas que indican una baja aprobación para el gobierno que lidera Yamandú Orsi, el Frente Amplio tiene "posibilidades importantes" de ganar en 2029, "como las hubo en la elección anterior". En este sentido, dijo que "los niveles bajos" de aprobación "se cambian".

Fernando Pereira en entrevista con En Clave País. Foto: Nicolás Pereyra

De cara a esos comicios, dijo que está "descartado" que él vaya a ser candidato: "Ninguna posibilidad", agregó. Señaló que "hay hombres y mujeres" capaces de tomar ese rol pero "no los vamos a desgastar antes de tiempo, por varios motivos, nuestra primera responsabilidad es gobernar hoy".