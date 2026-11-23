La Policía de Montevideo detuvo este lunes a un hombre de 34 años investigado como "pieza clave de una organización de narcotraficantes", según informó el Ministerio del Interior.

Se trata de Luis "Tato" Moyano, según indicó Subrayado y pudo saber El País. Lleva años identificado como “una de las personas más peligrosas de Montevideo” que "comanda" el crimen en el barrio La Chancha, surge de una audiencia judicial a la que accedió El País en 2024.

La misma estructura que lidera también fue mencionada en investigaciones judiciales por narcotráfico y ataques armados en otros barrios, como Punta de Rieles. Se manejaron además posibles contactos con la red liderada por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Guardia Republicana en la "Operación Aruba". Foto: Ministerio del Interior

Detención de "Tato" Moyano

La captura de "Tato" se logró en el marco de la "Operación Aruba", que implicó 25 allanamientos en varios puntos de la capital y los departamentos de Canelones y Florida, señaló la cartera.

La investigación sobre narcotráfico y lavado de activos de la Brigada Departamental Antidrogas llevó también a la detención de otras 12 personas, así como la incautación de armas, estupefacientes y varios vehículos.