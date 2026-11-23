Detuvieron a "Tato" Moyano, identificado como "pieza clave" del narcotráfico en Montevideo
Investigaciones judiciales lo señalan como “una de las personas más peligrosas" de la capital que "comanda" el crimen en La Chancha, Punta de Rieles y otros barrios.
La Policía de Montevideo detuvo este lunes a un hombre de 34 años investigado como "pieza clave de una organización de narcotraficantes", según informó el Ministerio del Interior.
Se trata de Luis "Tato" Moyano, según indicó Subrayado y pudo saber El País. Lleva años identificado como “una de las personas más peligrosas de Montevideo” que "comanda" el crimen en el barrio La Chancha, surge de una audiencia judicial a la que accedió El País en 2024.
La misma estructura que lidera también fue mencionada en investigaciones judiciales por narcotráfico y ataques armados en otros barrios, como Punta de Rieles. Se manejaron además posibles contactos con la red liderada por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Detención de "Tato" Moyano
La captura de "Tato" se logró en el marco de la "Operación Aruba", que implicó 25 allanamientos en varios puntos de la capital y los departamentos de Canelones y Florida, señaló la cartera.
La investigación sobre narcotráfico y lavado de activos de la Brigada Departamental Antidrogas llevó también a la detención de otras 12 personas, así como la incautación de armas, estupefacientes y varios vehículos.
- Venganza, tiros frente a un menor y "limpiezas energéticas": la trama detrás de una condena a 17 años de cárcel Homicidio en Casavalle: intentó frenar el ataque a un menor, fue apuñalado en el tórax y murió tras ser asistido Cinco personas armadas asaltaron abasto de carne en Canelones; amenazaron al personal y se llevaron dinero
¿Encontraste un error?