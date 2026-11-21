Un grupo de cinco personas armadas asaltó en la mañana de este sábado un abasto de carne en la localidad de Los Cerrillos, en Canelones.

La Jefatura de Policía del departamento informó que, en las calles Benito Nardone y General José Gervasio Artigas de la ciudad, “próximo a las 07:18 horas, cinco hombres armados y encapuchados —uno de ellos utilizando prendas similares a las policiales— ingresaron al local y redujeron a los trabajadores presentes”.

“Tras apoderarse de dinero en efectivo y monedas, se dieron a la fuga en un automóvil”, describió la Jefatura.

En la escena trabajó personal policial y realizaron “el relevamiento de cámaras de videovigilancia y un operativo de cierre en rutas de la zona”.

Los delincuentes amenazaron al personal presente con sus armas de fuego, dijeron fuentes policiales a El País.. Estuvieron pocos minutos dentro y se llevaron una suma de dinero que aún se intenta determinar, pero que rondaría los $ 300.000.

El caso fue asumido por la Fiscalía Letrada de 2º Turno de Canelones y se investiga para identificar a los autores.

Estafa por cuento del tío

La Jefatura de Policía de Montevideo reportó otro caso policial este sábado, por el que se detuvo a un hombre por delitos de estafa.

El pasado jueves un operativo policial permitió detener al sospechoso, de 25 años, “vinculado a maniobras de estafa bajo la modalidad del cuento del tío, que tuvieron como víctimas a dos mujeres de 68 y 80 años”, señaló la jefatura.

Tras la detención, la Policía incautó $ 169.720 y un teléfono celular, además de “otros elementos vinculados a la investigación”.

El hombre, que contaba con antecedentes penales, fue imputado “por la presunta comisión de tres delitos de estafa agravados, uno de ellos en grado de tentativa, en calidad de autor”. Fue enviado a prisión preventiva por dos meses.