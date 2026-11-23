La noche del 6 de noviembre de 2024, dos jóvenes iban en moto por el barrio Conciliación cuando uno de ellos murió baleado. El que sobrevivió declaró ante la Policía y volvió a su casa en un patrullero. Menos de una hora después, los hermanos del fallecido lo llamaron desde la calle. Salió a explicarles lo que había pasado, pero uno de ellos le disparó delante de su madre.

Los dos asesinatos ocurrieron con pocas horas de diferencia. Por el segundo, la Justicia condenó recientemente a dos hermanos a 17 años de penitenciaría cada uno, mientras que el tercero se encuentra prófugo. La jueza dio por probado que actuaron en respuesta a la muerte de su hermano.

La voz que la familia reconoció

Eran cerca de las dos de la madrugada cuando el joven volvió a su casa. En el fondo, junto a su madre, su hermano, un amigo y un adolescente de 17 años, empezó a contar cómo había sido el ataque. Lo interrumpió una voz que la familia conocía. Era "Chuchi", hermano del joven muerto que iba con él en la moto.

Chuchi había llegado con otros dos hermanos. El joven salió a su encuentro tras ser llamado y quienes estaban con él lo siguieron. La madre recordó durante el juicio que su hijo les contó a los recién llegados lo que había visto y les explicó hasta cómo se le había dañado la ropa. Mientras hablaban los hermanos llamaron "traidor" al amigo del joven y lo acusaron de haber entregado a un joven que había muerto en mayo de 2023.

Chuchi le apuntó a ese amigo con un revólver. Uno de los heridos recordó en su declaración que gatilló dos veces sin que saliera un tiro. Después dispararon tanto Chuchi como uno de sus hermanos, que llevaba una pistola. El amigo resultó herido y corrió hasta su casa. La madre vio caer a uno de sus hijos (quien luego fallecería) y al otro recibiendo disparos en ambos muslos.

Finalmente, el joven que cayó murió mientras se encontraba internado en el Hospital Maciel.

Una cámara de un vecino captó los disparos a las 2:52. Un minuto después registró tres siluetas que volvían corriendo por donde habían llegado. A las 2:54 entró la primera llamada al 911. "Hay un botija desangrando acá en la casa", avisó una vecina. La Policía no encontró las armas, pero las cuatro vainas que recogió en la calle permitieron vincular la pistola con otros diez hechos delictivos ocurridos entre 2021 y 2023.

El pedido de la pareja de Chuchi

Después del crimen, la pareja de Chuchi le pidió una "limpieza energética" a una mujer a la que tenía agendada como "Mai". Los investigadores encontraron el intercambio en uno de los celulares incautados.

Mai declaró como testigo. Dijo que la pareja de Chuchi estaba nerviosa, que no podía dormir y que le había pedido la limpieza para ella y su hija. Confirmó que le había pagado por depósito. Cuando le preguntaron si el trabajo era también para otras personas, respondió que no, aunque en total se encontró una lista de seis nombres. En la audiencia leyó la lista de nombres y otro mensaje que los describía como personas que "pueden hacer algo".

Para identificar a quienes dispararon, la jueza se apoyó en la madre del fallecido y en los dos heridos. La discusión entre Fiscalía y la defensa se centró en el adolescente que había salido con ellos a la calle, ya que cometer un homicidio en presencia de un menor es un agravante.

La defensa sostuvo que no era posible asegurar que el menor hubiera visto el tiro que mató al joven. La jueza entendió que estaba presente cuando empezaron los disparos y aplicó la agravante.

El 10 de noviembre de 2026, la jueza condenó en primera instancia al hermano que llevaba la pistola como autor del homicidio y a Chuchi como coautor. Ambos respondieron también por las lesiones de los dos sobrevivientes y por porte de armas. Fiscalía había pedido 21 años para cada uno. El tercer hermano todavía se encuentra prófugo.