Un hombre murió tras recibir una herida de arma blanca en el tórax, durante un incidente ocurrido en la intersección de Horacio García lagos y Ricardo Mackinnon, en Casavalle.

El hecho ocurrió en la jornada del sábado, cuando un hombre de 28 años poseedor de antecedentes penales fue trasladado por un vecino hasta la policlínica de Capitán Tula. Pese a la asistencia médica recibida, se constató su fallecimiento.

Defendió a un menor y fue apuñalado

De acuerdo con las primeras actuaciones, el episodio se habría originado cuando un hombre intentó agredir a un menor de la familia. El ahora fallecido intervino para impedirlo y se produjo un enfrentamiento físico durante el cual recibió una herida de arma blanca en el tórax, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

En el marco del procedimiento, efectivos policiales detuvieron a un hombre de 29 años, señalado como presunto responsable. Personal del Departamento de Homicidios asumió las actuaciones en la escena y continúa trabajando para esclarecer las circunstancias del hecho.