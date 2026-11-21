La Jefatura de Policía de Soriano difundió en la tarde de este sábado 21 de noviembre información sobre un adolescente de 13 años que se encuentra desaparecido desde la mañana. En solicitud de colaboración para llegar a él, se difundieron datos de su complexión física y cómo iba vestido la última vez que lo vieron en José Enrique Rodó, la localidad en la que vive.

Desde la jefatura indicaron que "se solicita colaboración de la población" para encontrar a Mirto Debezza García, "ausente de su domicilio ubicado en calle Rincón" de la citada localidad.

"Mide aproximadamente 1,55 metros de altura, es de complexión delgada y tiene cabello corto castaño claro", detalló el Ministerio del Interior en la ficha de su búsqueda.

"Al momento de su ausencia vestía campera celeste con capucha, pantalón azul y championes celestes. Se desplazaría en una bicicleta de color blanco", añade la publicación.

Las líneas de comunicación en caso de tener información son el 9.1.1, que es gratuita y está disponible las 24 horas. También se puede llamar al 2030 4638 o enviar un correo electrónico a personasausentes@minterior.gub.uy. Además se puede dar información en cualquier seccional policial.