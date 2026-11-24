En el marco de la interpelación por el manejo del caso de la anestesista Inés Miralles —condenada por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera—, el diputado del Partido Nacional Federico Casaretto elaboró un extenso cuestionario de 34 preguntas dirigido a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg. El documento, al que accedió El País, apunta directamente a las decisiones tomadas por la jerarca, a la que Casaretto le ha pedido la renuncia.

En resumen, el nacionalista cuestiona por qué Lustemberg resolvió en 2025 rebajar de cinco a tres años la inhabilitación de Miralles sin consultar a la Comisión Honoraria de Salud Pública —provocando la renuncia masiva de sus integrantes (se fueron 11 de los 13)— y qué motivó la posterior marcha atrás firmada junto al presidente Yamandú Orsi para restituir la pena original.

Casaretto también pone la lupa sobre la intervención de asesores de confianza antes que de los servicios jurídicos, los apartamientos a la lex artis detallados en varios informes técnicos y el vencimiento de plazos en la contestación de la demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

Aquí el cuestionario completo a Lustenberg:

Responsabilidad política

1. Siendo usted la presidenta de la Comisión Honoraria, ¿cuántas veces participó en reuniones de la misma desde que asumió como ministra?

2. ¿Convocó usted a los integrantes de la Comisión Honoraria antes de reducir la sanción?

3. Si no los convocó, ¿por qué no se reunió con ellos para escuchar sus fundamentos, conocer sus razones, interiorizarse del caso y explicarles sus discrepancias antes de modificar una resolución de semejante gravedad?

4. ¿Les solicitó una ampliación de sus fundamentos? ¿Les planteó las objeciones que, a su juicio, justificaban apartarse de su decisión?

5. Si hubo esas instancias, ¿en qué fechas se realizaron y qué constancias puede aportar?

6. Si no las hubo, ¿por qué entendió que podía prescindir de ese intercambio institucional en un caso de semejante gravedad?

7. ¿Es aceptable que profesionales honorarios que estudiaron y ratificaron una sanción no sean convocados ni escuchados institucionalmente antes de modificar su resolución?

8. ¿Puede reducirse este asunto a una discusión jurídica, dejando de lado la ética médica, la ética administrativa, la transparencia institucional y la seguridad pública?

9. ¿Quién asume la responsabilidad por haber reducido una sanción que había sido estudiada, fundamentada y ratificada?

10. ¿Es aceptable atribuir a los asesores toda la responsabilidad por una decisión y reservar para la autoridad únicamente el mérito de haberla corregido? ¿Puede tercerizar la responsabilidad política?

11. ¿Por qué motivo se le pidió a cada integrante de la Comisión de Salud Pública que presentara su renuncia individualmente?

12. ¿Cuáles eran los criterios que se utilizaban para la designación de cada integrante de la Comisión de Salud Pública? En concreto: ¿los miembros de la Comisión de Salud Pública solían ser consultados previo a la designación de un nuevo integrante?

13. ¿Fueron consultados los integrantes de la Comisión de Salud Pública previo a la designación del Dr. Miguel Martínez?

14. ¿Tenía conocimiento de que algunos integrantes de la Comisión de Salud Pública llegaron a proponer una inhabilitación de 10 años para la Dra. Miralles?

Cristina Lustemberg en la interpelación por caso Miralles. Foto: Leonardo Mainé.

Trámite del expediente, asesores e informes jurídicos

15. ¿Qué cargo tiene asignado y qué funciones desempeña en el MSP el Dr. Martín Rebella?

16. ¿Cuál es la razón por la cual el Dr. Martín Rebella intervino en el expediente referente a los recursos interpuestos por Inés Miralles, a través de un pase efectuado por el Dr. Martín Esposto el 24 de abril de 2025? ¿Es habitual que los asesores de la ministra intervengan en los expedientes de recursos contra actos administrativos, incluso antes de que informe la propia División Servicios Jurídicos?

17. ¿Por qué no luce por escrito ninguna actuación del citado profesional, al menos en el expediente foliado cuya copia remitiera el MSP al Parlamento como respuesta a un pedido de informes?

18. ¿Qué otros funcionarios y desde qué oficinas tuvieron acceso al expediente electrónico referente al tema Miralles? ¿Pueden aportarnos copia fiel del registro de auditoría de expedientes, que puede obtenerse en INTEGRADOC?

19. ¿Por qué motivos el 4 de agosto de 2025, el Dr. Martín Esposto da la orden de enviar el expediente al Departamento de Acuerdos para proyectar resolución, sin un informe de los asesores jurídicos de la Dirección General de Secretaría ni el aval expreso del Sr. Director General? ¿El Dr. Esposto tenía facultades o el aval de alguna autoridad para enviar directo a proyectar resolución? ¿El Director General de Secretaría estaba al tanto de la situación?

20. ¿Qué actuaciones o qué movimientos tuvo el expediente entre el 24 de abril de 2025 (fecha en que el Dr. Esposto firma el pase del expediente al Dr. Martín Rebella) y el 4 de agosto de 2025 (fecha en que el Dr. Esposto carga su expediente al sistema electrónico de expedientes)?

21. ¿Por qué motivos el expediente fue informado directamente por el Dr. Martín Esposto y no por ninguno de sus asesores y él informó luego, como alzada?

22. Usted señaló haberse basado en lo informado por la División Servicios Jurídicos. ¿Tuvo en consideración además el informe jurídico efectuado por la Dra. Ana Alaniz, asesora de la Comisión de Salud Pública de fecha 13 de febrero de 2025 y el de la Dra. Carolina Gorgal de fecha 31 de marzo de 2025 ratificado por el ex subdirector de DIGESA Gilberto Ríos?

23. Atento a las declaraciones del Sr. presidente de la República y al cambio de criterios en la valoración de la sanción: ¿usted considera que fue inducida a error o estuvo mal asesorada?

Apartamientos a la lex artis, criterios de sanción y juicio de nulidad

24. El señor presidente de la República declara que usted fue inducida en error por sus servicios jurídicos. ¿Acaso no vio en el informe original elaborado por el Dr. Esposto los graves apartamientos a la lex artis que él detalla bajo 4 numerales? ¿No le parecía como médica que eran cuestiones suficientemente graves como para bajar la sanción casi a la mitad?

25. Teniendo en consideración que el informe original del Dr. Martín Esposto aludía a cuatro apartamientos graves a la lex artis (extubación de la paciente antes de tiempo, demora en re-intubación, demora en trasladarla a CTI, ausentismo para ir al baño, demora en registro en HCEN), usted como médica, ¿aun así compartió la pertinencia de bajar la sanción?

26. ¿Por qué la madre de la Dra. Soledad Barrera ha declarado que usted no se había comunicado con ella? ¿Es cierto?

27. ¿Cuál fue el criterio empleado para que con fecha 14 de noviembre de 2025 usted firmara una sanción de 5 años de suspensión a un psiquiatra —cuyo accionar no terminó con la vida de una paciente— y casi al mismo tiempo rebajara la sanción a la Dra. Miralles por entender que la misma era excesiva?

28. ¿Por qué motivos no se le dio vista previa a la Dra. Inés Miralles previo a aumentarle su pena? ¿Considera el Ministerio que eso puede debilitar la legalidad del procedimiento, en especial dado el juicio actualmente vigente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo?

29. ¿Por qué en el informe reciente del Dr. Esposto se alude como "hecho nuevo" a un acuerdo con Fiscalía que el MSP conocía al menos desde abril de 2026, fecha en que pretendió introducirlo como "hecho nuevo" en el juicio de nulidad?

Foto: Leonardo Maine

Contestación fuera de plazo y sumario interno

30. ¿Por qué motivos la demanda de nulidad presentada por la Dra. Inés Miralles fue contestada fuera de plazo? ¿Qué consecuencias tiene ello para el Ministerio de Salud Pública y qué sucedería si pierde el juicio?

31. ¿Por qué le fue asignado un juicio tan importante a una abogada que, tenemos entendido, tiene a su cargo la sustanciación de más de 300 juicios por año? ¿Considera adecuada su asignación por parte del Dr. Martín Esposto?

32. ¿Por qué no se informó dicha situación (la no contestación en fecha de la demanda) al Parlamento en las diversas comparecencias ante la Comisión de Salud?

33. ¿El sumario efectuado a la abogada está siendo instruido por el Departamento de Sumarios del MSP? ¿Por qué profesional y de quién depende?

34. ¿Por qué motivos el sumario sustanciado contra la abogada de Jurídica está siendo sustanciado dentro del Ministerio de Salud Pública y no a través de la ONSC, teniendo en consideración que el instructor está sometido a su jerarquía y la resolución final depende de usted o de la Dirección General de Secretaría en ejercicio de atribuciones delegadas? Teniendo en consideración los importantes cuestionamientos a su gestión respecto a este tema, ¿no considera poco garantista el procedimiento?

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