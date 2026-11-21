Maestro de profesión, exdirector de Educación durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez y fundador de Eduy21, Juan Pedro Mir observa —ya alejado del Frente Amplio— con gran preocupación el estado actual de la enseñanza en Uruguay.

En entrevista con El País, el exjerarca advierte que la crisis educativa es estructural y que persiste detrás de una aparente calma que responde a no querer asumir costos políticos. Sostiene, además, que la diferencia en los aprendizajes no pasa por lo público o lo privado, sino por el contexto sociocultural, al tiempo que cuestiona el freno a cambios impulsados en la administración anterior y defiende el rol del Plan Ceibal frente a los planteos de colectivos docentes.

Desde el living de su casa, Mir también hace una confesión sobre el costo personal que implicó su alejamiento del Frente Amplio para sumarse al Partido Independiente. Porque en Uruguay, particularmente desde la izquierda —dice—, "a veces se asocia lo político a una batalla moral y se percibe una superioridad moral".

—Antes de que ganara Luis Lacalle Pou, entre 2017 y 2019, había un gran debate sobre la educación. Se hablaba de crisis, todos los partidos buscaban referentes en la materia y organizaciones como Eduy21 reclamaban cambios. Muchos de los problemas de ese tiempo parecen ser similares a los que tenemos ahora; sin embargo, esa discusión está como planchada. ¿Cambió algo?

—Fríamente, en base a los datos comparativos, a las pruebas internacionales, a las pruebas Aristas, a los datos de cobertura y ausentismo, la conclusión es una sola: así como Uruguay tiene crisis estructurales —la demográfica, la de seguridad—, hay una crisis en la educación, entendida como la capacidad de formar a las nuevas generaciones en los procesos de sociabilidad y de conocimiento que les permitan construir un proyecto de vida propio, con creciente calidad de independencia y libertad.

—Se han dado leves mejoras en algunos indicadores en PISA y un retroceso en Aristas. ¿Cómo resumiría la actual situación?

—Se ha mejorado en algunos números —de egreso sobre todo, o de cobertura en educación inicial— y tímidamente se ha progresado en la educación terciaria, donde llegan más uruguayos, pero tenemos problemas estructurales sin resolver. Uno de ellos son los niveles de aprendizaje: en el barrio, en América Latina, comparativamente nos va mejor, pero los sectores desfavorecidos no adquieren las habilidades fundamentales para desarrollarse en el siglo XXI. Hay una crisis educativa que lejos de sortearse se mantiene. La pregunta es: ¿por qué esto no salta? Mi hipótesis es que, en medio de la crisis, los dos sectores por excelencia formadores de opinión —los más favorecidos y las clases medias— todavía pueden sostener su capital pedagógico. Es decir, a Uruguay le va mal en educación, pero a los sectores medios y altos no les va tan mal. Y no se ha logrado que los sectores populares, quienes podrían hacer una diferencia por su apropiación de los conocimientos y su progreso a través de la educación, vean lo educativo como una demanda vinculada a su proyecto de vida y al de sus hijos.

—Cuando se hacen mediciones sobre las cosas que más preocupan a los uruguayos, arriba siempre aparecen la seguridad y la economía; la educación asoma más abajo. ¿Esto hace que el sistema político no lo tenga como una prioridad?

—Los cambios que se necesitan demandan un enorme costo político y de conflicto, y los réditos se ven a larguísimo plazo. A los gobiernos les cuesta asumir acciones estructurales y sostenidas, porque generan un gran desgaste económico, de exposición y de cuadros, y el beneficio es mínimo. En esta administración vemos una alianza obvia entre cuadros sindicales y del gobierno: hoy el tema educativo no genera conflicto. ¿Por qué pasa esto? Prefieren sostener acuerdos antes que generar ruido social y favorecer a otros sectores políticos.

—Decía que hay una masa de clase media y alta para la que la educación no es un gran problema. ¿Tiene que ver con que los niños de estos grupos van a educación privada?

—Lo que Aristas ha evidenciado es que, más que público o privado, depende del contexto sociocultural.

—De la casa, entonces.

—De la casa. Yo siempre pongo el mismo ejemplo: vayamos al barrio de Punta Carretas. Tenemos a la escuela N° 3, la Francia, en la calle Echeverría, y al lado el Colegio Latinoamericano. Lo que muestran las pruebas es que en esas dos instituciones no hay diferencias en los niveles de escolarización. Tampoco hay diferencia entre la escuela Simón Bolívar y el Colegio Alemán, ni en matemática ni en lengua. Lo que sigue marcando la diferencia es el origen sociocultural de los chiquilines. El desafío está en que la educación pública —que tiene que ver con el desarrollo de los bienes culturales— logre ir más allá de lo que determina el contexto.

—Quiere decir, entonces, que no es solo un problema educativo...

—En los lugares de alta vulnerabilidad socioeconómica hay un 30% de chiquilines que viven en condiciones de altísima marginación y la escuela no logra darles los bienes culturales básicos para continuar una trayectoria educativa exitosa. Tenemos una ventana de oportunidad que es la caída demográfica: este año nacerán la mitad de niños que hace diez años, alrededor de 20.000 cuando nacían 45.000 por año desde los noventa hasta el 2000, y en pocos años la pérdida de matrícula va a llegar a cientos de miles de niños. ¿Cómo aprovechamos esto? Esa es una gran interrogante.

Moña escolar de satén en color azul sobre la tradicional túnica blanca de la escuela pública. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

—¿Qué se debería hacer?

—Que haya una segunda lengua —acceso universal al inglés, más allá de experiencias de salvataje como videoconferencias—, mayor tiempo pedagógico —que no es estar más horas aprendiendo en un cuaderno, sino otras experiencias educativas— y potenciar el Plan Ceibal como política de Estado, dotándolo de un complemento a lo que hace el sistema. Hay que cambiar cuestiones de gestión, como en secundaria la elección de horas —que volvió para atrás ahora y pasa a ser anual, en lugar de por dos años—, y avanzar en la radicación de docentes en los centros educativos de forma permanente para sostener proyectos.

—¿Hubo una verdadera transformación en el pasado gobierno?

—Hubo un intento que me parece muy serio. Muchos de los ejes planteados estaban muy bien orientados: la construcción de un trayecto curricular único entre primer año y noveno, que los programas de primaria y secundaria dialoguen y tengan continuidad, el intento de fortalecer los centros educativos, el desarrollo de los centros María Espínola y el intento de desarrollar programas por competencia. Por presiones, eso se fue desmembrando, y hoy, pasados dos años de la actual administración, no hay programas educativos nuevos establecidos a pesar del desmantelamiento de los anteriores. La transformación estaba bien orientada, aunque había cosas para pulir.

—¿Cuáles?

—Hubo una sobrecarga administrativa para maestros y profesores, y una cantidad excesiva de competencias generales y específicas que agregó ruido, además de falta de tiempo, porque se intentó hacer en tres años tras dos de pandemia.

— Tanto al principio del gobierno de Tabaré Vázquez, con María Julia Muñoz, como en el período pasado, con Robert Silva o Pablo Da Silveira, se pusieron actores con relevancia política a conducir la educación. No obstante, da la sensación de que el impulso inicial, una vez en el poder, se diluye. ¿Qué pasó?

—El problema es que esos actores relevantes no fueron capaces de impulsar o sostener políticas de largo aliento. Mi deseo personal es que los líderes políticos de los partidos de la coalición y del Frente Amplio acuerden y se comprometan a no cambiar lo que es necesario mantener más allá de quién gobierne. El Ministerio de Economía y Finanzas se ufana de mantener grandes lineamientos macroeconómicos —más allá de que la conducción esté en manos de Azucena Arbeleche o Gabriel Oddone— y lo mismo pasa en política energética. En educación hay que lograr acuerdos para sostener logros a largo plazo, partiendo por reconocer que estamos en una situación complicada, que hoy nuestros chiquilines no aprenden lo que deberían ni van a clase los días que deberían, que la articulación entre Ceibal y la ANEP no es tan sólida como podría ser y que los niños no tienen acceso a libros de texto potentes que acompañen el aprendizaje.

— La semana pasada usted puso en X lo siguiente: “Los civiles asesinados, los niños quemados vivos y las mujeres violadas, para la ATD, si son judíos, son mera consecuencia de la ‘resistencia’. Antisemitismo en modo Nazi”. Hacía referencia a una parte del informe de la Asamblea Técnico Docente (ATD) que decía que los ataques de 2023 sobre Israel no habían sido “ninguna sorpresa” y que eso demostraba lo “premeditado” del “genocidio” en Gaza. El informe también es crítico con la IA y pide limitar el uso del Ceibal. ¿Qué opina, en general, del documento?

—Yo soy docente de escuela pública y me siento parte del mundo docente, pero no me siento representado con los documentos de esta ATD nacional de Educación Primaria, ni en política interna ni en el corazón pedagógico de propuestas que interpretan la educación desde visiones que creo están fuera de los desafíos del siglo XXI. Volver a temas del programa de 2008 o usar la educación para impulsar cambios culturales e ideológicos de determinados grupos de poder es un problema. Yo visualizo tres grandes escenarios sobre el objetivo de la educación pública: por un lado, visiones conservadoras y de la derecha más profunda, alineadas con movimientos internacionales, que niegan la relevancia de la educación pública y la reducen a un mero asunto de los padres o piden que esta sea cada vez menor. En el otro extremo, sectores de la izquierda radical que plantean la educación como herramienta de lucha social, discursos de educaciones críticas y postcríticas de hace casi 60 años que tienen mucho peso ideológico en formación y representación docente. Y, después, hay un tercer conjunto de docentes alineados con la función tradicional de la escuela vareliana, que proponemos una educación laica, que forme para la República, que permita acceder a los bienes culturales más allá del contexto y que aborde los desafíos del siglo XXI. El debate público tiene que darse entre esos escenarios, y el documento de la ATD de Primaria expresa una visión ideológica con la que no acuerdo.

—En la conservadora, obviamente no, pero: ¿en cuál de los otros grupos pone a la actual ANEP?

—Me parece que tiene una alta dosis de racionalidad; políticamente, uno de sus logros es no haber convertido la educación en un problema para el gobierno, con medidas racionales como la extensión de la alimentación, la ampliación del tiempo pedagógico en algunas áreas o la acreditación de aprendizajes, lo que daría base para acuerdos políticos de mediana duración, aunque los tiempos electorales suelen inhibirlos. Tampoco veo un desmantelamiento total de lo anterior, sino un avance a media máquina o con documentos mediatizados, porque el gobierno prioriza acuerdos con los sindicatos para sostenerse antes que generar fricciones internas buscando acuerdos con la oposición. Frente a cambios civilizatorios como la educación digital y la inteligencia artificial, el debate va más allá de si los chicos usan ChatGPT: llama la atención que sectores de extrema izquierda y de extrema derecha coincidan en sacar las pantallas de las escuelas, cuando el camino es articular Ceibal, formación docente, inteligencia artificial y herramientas analógicas.

—En el inicio del gobierno pasado desapareció Eduy21 y luego usted participó de un espacio con Richard Read que proponía una nueva alternativa de izquierda. Finalmente, esto se descartó. Read dio su apoyo a Yamandú Orsi y usted se acercó al Partido Independiente. ¿Cómo se posiciona hoy políticamente?

—Lo de Eduy21 fue una decisión inteligente: nació en 2017 para instalar el tema en la discusión electoral, y luego cada integrante tomó su camino en distintos espacios políticos; reeditarlo hoy no tendría sentido. Hoy estoy en el Partido Independiente. Alejarme del Frente Amplio —viniendo de una familia de izquierda y con un padre fundador del Frente Amplio— es un proceso de duelo importante, porque en Uruguay las identidades políticas van muy pegadas a las identidades personales y familiares, e implica una deconstrucción de la subjetividad. Asumir que dentro del Frente Amplio no estaban las respuestas o mis inquietudes fue honesto conmigo mismo y con esa fuerza política, a la que respeto absolutamente aunque ya no tenga vínculo. Cuesta a nivel de vínculos personales —no familiares—, porque en Uruguay, y en particular en sectores del Frente Amplio, a veces se asocia lo político a una batalla moral y se percibe una superioridad moral por pertenecer a ese espacio, lo que aleja de la discusión por el sentido común.

Medios de prensa realizando nota a Juan Pedro Mir previo a conferencia del Partido Independiente por adelanto de propuestas del Programa 2025-2030 en los temas Educacion, Infancia y Drogas, en el hotel Crystal Tower de Montevideo, ND 20230921, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

—¿Hay una “grieta” en Uruguay?

—Yo no hablaría tanto de “grieta”, pero sí de diferencias a nivel de la población —no entre dirigentes, que pueden dialogar y acordar—, especialmente en generaciones postdictadura, donde la identidad política se vincula a un modelo de vida y a una superioridad moral que mira al otro como moralmente inferior.

—Por todo lo conversado asumo que, para usted, el "ADN de la educación" que prometió cambiar hace muchos años Vázquez y que usted dijo que no cambiaría —y eso le costó el cargo de Director de Educación—, finalmente no cambió…

—¡Qué se va a cambiar!