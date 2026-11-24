Cabildo Abierto se reafirmó el sábado, en un encuentro nacional, como una vía independiente de la coalición republicana —que integró hasta que esta perdió las elecciones de 2024— y del Frente Amplio —con el que blancos y colorados lo vinculan luego de varias votaciones en conjunto en el Parlamento. Así lo hizo durante la segunda asamblea federal del año, en la que se planteó la necesidad de recobrar fuerzas para recuperar terreno, afianzarse en los distintos puntos del país y trazarse objetivos cortos y cumplibles. En el encuentro hablaron el presidente del partido, Guido Manini Ríos; y los diputados Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita.

El discurso de apertura estuvo a cargo de Manini Ríos, quien se refirió a la actitud de Cabildo Abierto de mantenerse “totalmente independiente y autónomo”. Según opinó luego en diálogo con El País, ambos bloques —la coalición republicana y el Frente Amplio— “apuntan a lo mismo”, sobre todo en materia económica y en políticas de drogas y familia. En ese escenario, en el que pareciera que lo que “no está en un bloque tiene que estar en el otro”, consideró “necesario fortalecerse”.

También aseguró que están “lejos de esa actitud radicalizada adoptada por los demás partidos de la oposición, que pareciera que tuvieran el lema: ‘Al gobierno, ni un vaso de agua’”. A diferencia de sus exsocios de la coalición, su partido tiene, sostuvo Manini, una “actitud constructiva”, sin dejar de marcar cuál es su postura.

La “inmensa mayoría” de los asistentes a la asamblea federal respaldó que el partido permanezca “totalmente autónomo”, aunque hubo “un par de posturas que manifestaron su idea de buscar acuerdos con otros partidos”, reconoció Manini Ríos.

Asamblea Federal de Cabildo Abierto. Foto: Guido Manini Ríos.

Perrone, por su parte, contó a El País que en el encuentro se habló de no poner ahora “la cabeza en lo electoral”, sino de posponer la discusión para dentro de un año, cuando definirán cuál será la estrategia, cómo se hará la campaña y quiénes podrían ser los candidatos. No obstante, el diputado cerró su discurso haciendo referencia a la recuperación de una banca en el Senado para Manini.

También apuntó contra los intendentes por los cambios en el cálculo de las patentes: “De pasamontaña para que ninguno sea reconocido, metieron la mano”.

En la misma línea, utilizó esta decisión de los jefes de los gobiernos departamentales para cuestionar a blancos y colorados, al decir que, aunque “dicen ser oposición, son lo mismo”. Y remató: “Después, cuando hay algún problema del que no se quieren hacer responsables, lo hacen a Cabildo Abierto”.

En ese sentido, reafirmó en diálogo con El País: “Cuando se tienen que repartir la torta, son socios”.

Perrone pidió a su equipo que hiciera un análisis de cuántas promesas de campaña incluidas en el Compromiso por el país —el documento que la coalición llevó a las elecciones de 2019— se concretaron durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Y adelantó: “La verdad, cumplimos poco y nada”, algo que tiene “mucho” que ver con la derrota electoral.

Por último, durante la asamblea federal, los distintos representantes departamentales le hicieron “pedidos” a Perrone para que “recorra”, asista a “reuniones” y dé notas a la prensa, contó el propio legislador.

“¿Cómo van mis cabildantes?”

En la asamblea federal, el exsenador Guillermo Domenech preguntó a los presentes: “¿Cómo van mis cabildantes? ¿Es que, acaso, tenemos que seguirle el tranco a los blancos y colorados? ¿O al Frente Amplio? No, tenemos nuestro propio camino”.

Asimismo, para Domenech, en “Uruguay se ha pretendido que el anticomunismo es de los blancos y colorados”. Pero esto, continuó, es un “gran engaño”, porque el “país transita siempre por el mismo camino”: de la “entrega” de esos dos grupos políticos a las “políticas marxistas”.

Domenech ocupó una de las tres bancas en el Senado que tuvo Cabildo Abierto durante el período de Lacalle Pou.