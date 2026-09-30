¿Uruguay está condenado a ser caro? El debate entre expertos sobre precios, sueldos y costo del Estado

Martín Aguirre, director de redacción de El País, pasó como cada miércoles por En Clave País, en esta oportunidad para hablar del ciclo “Los grandes temas del país” que reunirá a referentes de la academia, el sector público y la actividad privada para discutir, con distintas miradas, los desafíos que marcarán el rumbo del país en los próximos años.

“Sentimos que hay algunos temas que son muy importantes en cada reunión que tenemos con empresarios, con suscriptores, con gente vinculada al diario. Siempre hay tres o cuatro o cinco temas que aparecen arriba de la mesa como muy preocupantes y que muchas veces están por fuera de la discusión política todos los días”, explicó Aguirre.

El primer encuentro, "Uruguay, país caro", se centrará en uno de los problemas más discutidos de la economía uruguaya: ¿estamos condenados a ser un país caro? ¿Es porque somos chicos o la culpa la tiene el peso del Estado? ¿A qué costo nos podemos volver “más baratos”?

Según explicó el director de redacción de El País, el objetivo fue armar paneles con gente capacitada para charlar en un modo “anti-Twitter”, es decir, “sin consignas de 200 caracteres”, sino discusiones profundas.

Este primer panel estará integrado por Agustín Iturralde, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED); Juan Labraga, director de la Asesoría en Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas; Isabelle Chaquiriand, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay y empresaria industrial, y Christopher Jones, ex CEO de Ta-Ta Uruguay y experto en retail.

Consultado sobre el motivo por el que se está hablando tanto del costo de vida en los últimos años, Aguirre apuntó que se puede deber a que “es la consecuencia de que hay algunos temas que ya no se discuten”, pero el costo de vida “es uno de los temas que la gente realmente le preocupa mucho más que otros que a veces nos dominan en el círculo rojo de la pequeña agenda de preocupaciones políticas de todos los días”.

Martín Aguirre Foto: Nicolás Pereyra

Falta de educación financiera

Aguirre resaltó que otro factor que influye es la falta de educación financiera. "Vos ves que hay gente muy formada, con niveles de posgrado, que después termina cayendo en esquemas financieros de estafas. (...) A nivel de todas nuestras sociedades hemos dado por sentado que la gente porque tiene formación entiende de cuestiones económicas y no necesariamente es así", lamentó.

Otro tema que estará sobre la mesa en el encuentro será la eficiencia del gasto público. "Vivimos en una especie de ficción donde ignoramos, cerramos los ojos y no queremos ver que en verdad lo que cobramos no es necesariamente lo que nos llega al bolsillo, sino todo lo que queda por el camino", sostuvo Aguirre.

"Hay cosas que naturalmente exasperan a la gente cuando vos ves el costo político que hay en algunos sectores. Yo siempre hablo, por ejemplo, el tema del Portland, que es un tema clásico del Uruguay, el costo que tiene de hace 20 años que pierde plata y lo seguimos sosteniendo. El Correo es otro organismo que pierde plata sistemáticamente y lo seguimos sosteniendo". "¿Qué tanto de lo que estamos gastando ahí realmente es esencial? ¿No podemos hacer un ajuste?", cuestionó.

En relación con el costo que demanda sostener la estructura institucional, Aguirre evaluó las tensiones del sistema: "Yo creo que hay un porcentaje también de hipocresía en el sentido de que nosotros queremos tener una democracia funcional y sólida, ¿no? Y eso sale plata. Lo que pasa que muchas veces nosotros no queremos asumir lo que sale y entonces empezamos a amarretear en algunas cosas y el sistema empieza a corregir de manera irregular".