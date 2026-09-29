“Uruguay, país caro”: El País lanza "Los Grandes Temas del País", un ciclo de conversatorios sobre el futuro de Uruguay

El País presenta Los Grandes Temas del País, un nuevo ciclo de conversatorios para poner la lupa sobre los dilemas que impactan en el futuro del Uruguay y su desarrollo.

Los encuentros reunirán a referentes de la academia, el sector público y la actividad privada para discutir, con distintas miradas, los desafíos que marcarán el rumbo del país en los próximos años. El ciclo es posible gracias al auspicio de: Montes del Plata, La Cámara de la Construcción, Atlantis, Ayax y Abitab; y cuenta con el apoyo de Fábrica Italiana y Universidad Católica del Uruguay.

El primer encuentro, "Uruguay, país caro", se centrará en uno de los problemas más discutidos de la economía uruguaya: ¿Estamos condenados a ser un país caro? ¿Es porque somos chicos o la culpa la tiene el peso del Estado? ¿A qué costo nos podemos volver “más baratos”?

Esas preguntas guiarán la conversación del primer conservatorio este jueves 1° de octubre en el Auditorio Semprún de la UCU Business School, con la moderación de Martín Aguirre, director de Redacción de El País, y la participación de Marcos Soto, decano de UCU Business School.

El panel está integrado por:



Agustín Iturralde , director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).

, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED). Juan Labraga , director de la Asesoría en Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas.

, director de la Asesoría en Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas. Isabelle Chaquiriand , decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay y empresaria industrial.

, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay y empresaria industrial. Christopher Jones, ex CEO de Ta-Ta Uruguay y experto en retail.

El evento es exclusivo para invitados pero quedará disponible luego On Demand.