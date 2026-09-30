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El País Información En Clave País

Mirá En Clave País, el streaming de El País, en vivo: entrevista a Gerardo Jauri y columna de Martín Aguirre

El País abre las puertas de su redacción para brindar información en tiempo real y acercarse a la audiencia. Seguí en vivo el programa de este 30 de setiembre.

En Clave País
En Clave País
30/09/2026, 07:32
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De 10:00 a 11:00 horas, de lunes a viernes y desde "la cocina" del diario, "En Clave País" pone arriba de la mesa los temas que importan y baja a tierra lo que está pasando tanto en Uruguay como en el mundo.

Este 30 de setiembre estará como invitado Gerardo Jauri, entrenador de la selección uruguaya de básquetbol, quien busca la clasificación a un Campeonato del Mundo luego de 40 años. Además habrá espacio también para recibir a Martín Aguirre, director de Redacción de El País, que como todos los miércoles nos traerá su columna de análisis de coyuntura. En esta oportunidad: ¿Por qué Uruguay es un país caro?

Asimismo haremos un repaso de los principales títulos de la jornada para que empieces bien informado.

En Clave País

El streaming de El País, en vivo desde la redacción, es conducido por Malena Castaldi. La acompañan dos periodistas del diario: Faustina Bartaburu, especializada en Datos, y Joaquín Silva, de la sección Nacional.

El programa cuenta también con el apoyo del músculo de una redacción de más de 60 periodistas que trabaja minuto a minuto detrás de la noticia. Cuenta con contenidos de economía, deportes, espectáculos y ciencia, entre otros, con los cronistas especializados de cada sección.

Malena Castaldi conducirá En Clave País junto a Faustina Bartaburu y Joaquín Silva.
Malena Castaldi conducirá "En Clave País" junto a Faustina Bartaburu y Joaquín Silva.
Foto: Leonardo Mainé.

"En Clave País" se transmite en vivo desde la home del diario El País y la plataforma YouTube, con amplificación posterior en todos nuestros canales de redes sociales, que cuentan con una comunidad de 5,2 millones de seguidores. Los lectores también pueden acceder a todos los contenidos de forma on demand.

¿Cómo ver "En Clave País", el nuevo programa de streaming del diario El País que se estrena este miércoles?

Podés suscribirte al canal de YouTube en el siguiente enlace para no perderte de nada y mirar todos los contenidos de En Clave País.

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