L’Oréal Groupe avanza en la reducción de plástico virgen y amplía sus alternativas de envases

La reducción del plástico en la industria de la belleza abarca distintas instancias de producción: la elección de materiales, el diseño de los envases, sus posibilidades de reutilización y el tratamiento de los residuos. Estos cambios deben contemplar, a su vez, la estabilidad de las fórmulas y los requisitos de calidad y seguridad.

Al finalizar 2025, los materiales reciclados o de origen biológico representaban el 44% de los utilizados en los envases de L’Oréal Groupe, mientras que la intensidad del packaging registraba una disminución de 12%. Para 2030, la compañía se propone utilizar 50% menos plástico virgen que en 2019, incorporar 50% de materiales reciclados en sus envases y reducir 20% la intensidad del packaging.

Estos objetivos forman parte de "L’Oréal por el Futuro", la iniciativa global de sustentabilidad que el grupo puso en marcha en 2020. El programa comprende cuatro ejes de acción: transición climática, protección de la naturaleza, circularidad y apoyo a las comunidades.

Envases recargables y nuevas soluciones

Productos recargables de L’Oréal

Los formatos refill constituyen una de las aplicaciones de esta estrategia en los productos. A través de las recargas, los consumidores pueden mantener el envase inicial y sustituir solamente el contenido, en lugar de adquirir una nueva presentación completa.

A escala mundial, L’Oréal multiplicó por 3,7 su oferta de productos recargables entre 2019 y 2025. Estas opciones abarcan actualmente el cuidado de la piel, las fragancias, los productos para el cabello y el maquillaje. De acuerdo con la empresa, según el producto, las recargas permiten emplear hasta 77% menos plástico frente al envase original. Para quienes las utilizan, el ahorro anual puede alcanzar 30%, en función del artículo y la frecuencia de compra.

En paralelo, el programa de la compañía L’AcceleratOR impulsa la búsqueda de sustitutos del plástico tradicional junto con startups. Entre las soluciones exploradas figuran envases elaborados con algas, bioplásticos provenientes de caña de azúcar y botellas reciclables de papel. En 2026, el programa se extendió a Uruguay con una convocatoria dirigida a startups y pymes dedicadas a la innovación sostenible. Se presentaron iniciativas relacionadas con biodiversidad y economía circular con posibilidades de ampliación de escala.

En relación con este proceso, Cecilia Cardozo, gerenta de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de L'Oréal Groupe en Uruguay, señaló que "cuando hablamos de sostenibilidad en belleza, muchas veces pensamos solo en los envases, pero la transformación real se logra cuando revisamos cómo producimos, cómo será usado ese producto (agua que demandará, forma de transporte) y cómo hacer que no sea difícil para los consumidores elegir opciones amigables con el medio ambiente. Recientemente estuve en el Centro de Investigación e Innovación en Brasil, y tuve oportunidad de observar procesos y ver el potencial de la investigación al servicio de un propósito claro".