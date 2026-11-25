Una delegación de Ancap, encabezada por su presidenta, Cecilia San Román, se presentó ante la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios de la Cámara de Senadores donde amplió su plan para la exploración de hidrocarburos en las costas uruguayas. La petrolera tiene previsto retomar la actividad sísmica en los próximos días, para lo cual adoptaron medidas del Ministerio de Ambiente, que según catalogaron, son “de las más exigentes a nivel global”.

“Sabemos que Uruguay no tiene la espalda suficiente para desarrollar este conocimiento dado que son campañas muy costosas, tanto en la parte de vigilancia animal como la campaña geológica que se ha realizado”, dijo San Román ante el Parlamento según indica la versión taquigráfica del encuentro y recordó que la información recabada entre 2007 y este año implicó una inversión por parte de empresas privadas de US$ 2.000 millones.

El gerente de Transición Energética de Ancap, Santiago Ferro, señaló que se realizará una perforación en 2027 y agregó que si se encuentran hidrocarburos, podrían comenzar a producirse entre 2035 y 2036.

Además, hizo referencia al impacto de la sísmica en particular para la pesca uruguaya y resaltó que “es una actividad que venía en caída libre, en una reducción año tras año”. “Eventualmente la sísmica se hizo en estos años, pero no hay evidencia que demuestre que fuera la sísmica la causante de esa disminución”, afirmó.

Como otra de las posibles actividades afectadas por la sísmica y en particular ante el posible hallazgo de hidrocarburos en Uruguay, Ferro se refirió al turismo y citó como ejemplo el caso de Brasil; que produce cinco millones de barriles de petróleo por día sobre las costas turísticas más importantes. “Pueden coexistir perfectamente las dos actividades”, resaltó.

La creación de un fondo soberano

Senadores del Frente Amplio propusieron un proyecto de ley para la creación de un Fondo Soberano Intergeneracional de los Recursos Hidrocarburíferos del Uruguay con el objetivo de administrar, invertir y preservar los ingresos provenientes de la eventual exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos líquidos y gaseosos del país.

El proyecto prevé una distribución de ingresos de 15% para Rentas Generales, 25% para el Fondo Nacional de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y 60% para el Fondo Soberano lntergeneracional de los Recursos Hidrocarburíferos. “El capital acumulado del fondo tendrá carácter permanente e intangible. Su finalidad será constituir un patrimonio nacional de largo plazo destinado a beneficiar a las generaciones presentes y futuras”, indica el documento.

Cecilia San Román. Foto: MIEM.

Según el proyecto presentado por los senadores, los recursos previstos por el fondo estarán destinados al fortalecimiento de instituciones académicas dedicadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación o la protección ambiental. “Los recursos del Fondo deberán invertirse prioritariamente en activos financieros nacionales e internacionales diversificados, de acuerdo con criterios de seguridad, rentabilidad, sostenibilidad, transparencia y largo plazo”, indica el proyecto.

La dirección del fondo planea estar compuesta por dos representantes designados del Poder Ejecutivo, uno de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), uno del Banco Central (BCU), uno de la Universidad de la República (UdelaR) y dos especialistas independientes. Además, prevé la creación de un Consejo Asesor Honorario compuesto por miembros del sector académico.

“Ante situaciones de emergencia climática o accidentes naturales que comprometan gravemente la seguridad, la infraestructura o la vida de la población, la Asamblea General, por el voto conforme de tres quintos del total de componentes de cada Cámara, podrá autorizar la utilización de los rendimientos acumulados del Fondo”, concluye el último artículo del documento firmado por los senadores frenteamplistas.

El futuro del petróleo

Con el avance de la energía eléctrica y otras fuentes renovables, el sector energético fue cuestionado sobre la importancia de descubrir petróleo. En ese sentido, Ferro resaltó el uso de energía solar y eólica y agregó: “No vienen sustituyendo a los fósiles, sino que se vienen adicionando”.

Según estimó, a nivel global para 2050 se prevé un consumo de petróleo similar al actual que se ubica en unos 100 millones de barriles por día. Ferro también sostuvo que energías como la solar, eólica, nuclear, biomasa y biocombustibles cobrarán protagonismo en unos años además de observarse un incremento de gas natural y una reducción del carbón.

Plataforma de petróleo en las cercanías de las Malvinas. Foto: EFE

“Quizás como país estamos viviendo un fenómeno muy similar al que estábamos describiendo a nivel global, de adición energética; esto es, se agregaron las renovables a un consumo de petróleo que no disminuyó”, dijo el ejecutivo ante el Parlamento y sostuvo que, de encontrarse petróleo en el país, no se prevé alterar matrices como la refinería de La Teja que procesa entre 47.000 y 50.000 barriles por día.

Ferro también resaltó que en el caso de encontrar hidrocarburos, el Estado uruguayo puede capturar rentas a través de tres mecanismos: utilidad por producción, el margen neto de Ancap (si se asocia al proyecto) y por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE). Con la asociación de Ancap, el Estado uruguayo tendría hasta un 60% de participación en el proyecto. La participación de Ancap en estos proyectos no es obligatoria, sino que tiene el “derecho” de participar como socio y en caso de que se encuentren hidrocarburos, su actuación sería del 20% del total.

La búsqueda de hidrocarburos en Uruguay tiene una nueva alianza a partir de la participación de la empresa italiana ENI al bloque OFF-6 luego de haber ingresado al Área OFF-5 el año pasado en conjunto. Ancap cuenta con siete contratos offshore vigentes con las empresas Shell, Chevron, APA, YPF y CEG en una extensión de territorio de 250.000 kilómetros cuadrados en el océano Atlántico. Estos contratos se dividen en siete bloques que pertenecen al proceso de licitación de la Ronda Uruguay Abierta e incluyen trabajos de sísmica 3D en el bloque cuatro y un pozo de exploración en el bloque seis.