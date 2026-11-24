La Administración Nacional de Puertos (ANP) se pronunció ante la disputa entre Colonia Express (Lumary) y Buquebus por la línea fluvial Montevideo-Buenos Aires que la primera pretende comenzar a operar para competirle a la segunda luego que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) autorizara esa ruta el pasado 30 de julio. A través de un comunicado emitido en la noche de este lunes, la ANP manifestó que "hasta que no se completen los estudios actualmente en curso, requeridos por esta administración para garantizar la seguridad y correcta operatividad del servicio y las infraestructuras para el transporte de pasajeros solicitado por Lumary, el mismo no podrá ser autorizado".

Las empresas se enfrentan por el uso de un pontón —plataforma que permite desembarcar vehículos en el muelle Maciel y que es propiedad de Buquebus— y como alternativa, Colonia Express propuso a la ANP la creación de una rampa para vehículos. Ante demoras para su aprobación, la empresa decidió operar solo con pasajeros. Para aprobar esta operativa, debió realizar la prueba técnica de atraque, lo que ocurrió el pasado jueves.

"Al día de la fecha el personal técnico del Área Operaciones y Servicios de la ANP está elaborando los informes correspondientes", aclaró la ANP en su comunicado y agregó: "En paralelo, se están completando los estudios de los demás requerimientos por parte de las áreas técnicas competentes, respecto al embarque y desembarque de los pasajeros, uso de la terminal y otros aspectos que hacen al correcto funcionamiento del servicio".

Prueba de atraque de Colonia Express Foto: Colonia Express

Sin embargo, una de las observaciones principales que realiza la ANP sobre este debate es el deterioro de la infraestructura del muelle. "Los estudios mencionados deben tomar en cuenta el estado crítico en que se encuentra el Muelle Maciel, así como los especiales cuidados que requeriría un posible aumento de frecuencias, riesgos que no se presentarían si estas nuevas frecuencias se realizaran en otros muelles públicos", advirtió.

"Una vez que la ANP disponga de los informes técnicos que permitan garantizar el estricto cumplimiento de las normas legales y de seguridad, el directorio resolverá y dictará los actos administrativos que resulten pertinentes", dijo la administración y concluyó: "Su responsabilidad (de la ANP) abarca tanto la integridad física y ambiental de los recintos y las infraestructuras, como la seguridad operativa".

Denuncia de Buquebus por la prueba

La prueba técnica de Colonia Express tuvo una duración aproximada de tres horas y 20 minutos: dos horas y 50 minutos de viaje, 10 minutos de maniobras de atraque en Buenos Aires y 20 minutos en Montevideo.

Los cruces se observan hasta en sus versiones sobre el resultado. El CEO de Colonia Express, Sebastián Planas, la calificó como “muy buena” en diálogo con El País y agregó que quienes participaron por parte de Colonia Express “estaban tranquilos”. Sin embargo, el comunicado de Buquebus esboza lo contrario: “Según el informe elaborado por el perito naval Fernando Perdomo, la configuración ensayada presenta riesgos que requieren corrección antes de considerarla apta para una operación regular”.

Barco de Buquebus en el Puerto de Montevideo. Foto: Archivo El País.

“El estudio advierte que el contacto entre ambas estructuras puede generar rozamientos, esfuerzos e impactos capaces de afectar componentes del pontón. Una eventual avería podría comprometer su disponibilidad y, en consecuencia, la continuidad del servicio que Buquebus presta actualmente”, advirtió la empresa de Juan Carlos López Mena, que no quiere tener un competidor en la línea Montevideo-Buenos Aires como ya tiene en la de Colonia-Buenos Aires.

“La evaluación también identificó interferencias entre una bita del muelle (poste vertical que asegura cabos de amarre) y la rampa de vehículos, así como aspectos pendientes de verificación en los sistemas de acceso de pasajeros y regulación de rampas”, continuó Buquebus en el comunicado y reafirmó que su posición “no responde a una oposición a la competencia, sino a la necesidad de proteger la infraestructura, la seguridad de los pasajeros y la continuidad de un servicio esencial entre ambas capitales”.