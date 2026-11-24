La inteligencia artificial (IA) está comenzando a transformar la manera en que las empresas planifican sus proyectos, organizan sus equipos y desarrollan sus actividades. Desde la gestión de grandes parques empresariales hasta el diseño de ciudades y la construcción de edificios, esta tecnología abre posibilidades para mejorar la eficiencia, reducir los tiempos de trabajo y analizar información que antes requería procesos más largos, manifestaron tres empresarios uruguayos.

Martín Dovat, CEO de Zonamérica, Sebastián Sánchez, director de la desarrolladora Kopel Sánchez y Jacobo Singer, presidente de dLocal, compartieron sus experiencias sobre la incorporación de estas herramientas, los cambios que han impulsado y los desafíos que todavía enfrentan para aprovechar su potencial durante el evento Visionaria, realizado por Kopel Sánchez.

Para Dovat, uno de los principales desafíos que enfrentan las empresas es animarse a incorporar la inteligencia artificial en sus actividades cotidianas. Según explicó, aunque muchas personas ya utilizaban estas herramientas a nivel personal, todavía existían dudas y temores respecto a su aplicación dentro de las organizaciones.

En el caso de Zonamérica, que cuenta con unos 250.000 metros cuadrados construidos, alberga aproximadamente 550 empresas y reúne a una comunidad de 7.000 trabajadores, la incorporación de esta tecnología comenzó a tomar fuerza hace aproximadamente un año.

Actualmente, Zonamérica utiliza Claude Team, una plataforma que permite administrar el uso de la inteligencia artificial dentro de la organización. Además, comenzó a trabajar en la unificación de sus datos mediante una infraestructura que facilite el acceso a la información necesaria para sus operaciones.

De todas formas, advirtió que la implementación debe contemplar medidas de seguridad para proteger la información sensible de las empresas, especialmente cuando se trabaja con bases de datos corporativas.

Martín Dovat, gerente general de Zonamerica. Foto: Leonardo Mainé.

Otro de los aspectos que destacó fue la importancia de adquirir experiencia con estas tecnologías. En ese sentido, hizo referencia a investigaciones de Anthropic, desarrolladora de Claude, que muestran cómo los usuarios mejoran su capacidad para aprovechar la inteligencia artificial a medida que acumulan tiempo de utilización.

El ejecutivo también se refirió a la posición de Uruguay en este proceso. Según señaló, los datos de Anthropic Economic Index ubican al país entre los de mayor utilización de inteligencia artificial en la región, una situación que vinculó con la orientación internacional de numerosas empresas uruguayas y el desarrollo de la industria tecnológica.

Para Dovat, esta realidad representa una oportunidad para las compañías locales y sus trabajadores, especialmente aquellos que prestan servicios al exterior. Por eso, insistió en que las organizaciones deben comenzar a experimentar con estas herramientas, sin esperar a contar con todas las estructuras necesarias desde el primer momento.

Por su parte, Sánchez explicó cómo Kopel Sánchez comenzó a incorporar la inteligencia artificial en proyectos de arquitectura, urbanismo y construcción, tanto para analizar grandes cantidades de información como para mejorar los procesos de diseño y ejecución de obras.

El ejecutivo planteó que esta tecnología ya se convirtió en una herramienta fundamental para el sector y que las empresas deben comenzar a experimentar con ella para no quedar rezagadas.

“Pensar en no usarla es casi como tener electricidad y no usar electricidad”, afirmó, al destacar la velocidad con la que estas soluciones están modificando las actividades profesionales.

Uno de los ejemplos que presentó fue El Águila, un proyecto urbanístico de 233 hectáreas que se ubicará en Atlántida. La desarrolladora lo está planificando y Sánchez comparó su superficie con la de unos 50 estadios mundialistas.

Según explicó, el desarrollo de una iniciativa de estas características requiere analizar múltiples variables relacionadas con el territorio, la biodiversidad, el cambio climático, la movilidad y las tendencias del mercado inmobiliario.

Tradicionalmente, este trabajo demandaba largos períodos de recopilación y evaluación de información, según Sánchez. Sin embargo, la inteligencia artificial permitió integrar distintos estudios y generar modelos para identificar las áreas donde resulta conveniente construir, las que deben preservarse y las características que podría tener cada sector del proyecto.

Sebastián Sánchez, director de Kopel Sánchez. Leonardo Maine/Archivo El Pais

“Lo más interesante es que vos podés ir, ver y volver”, señaló, en referencia a la posibilidad de modificar propuestas, evaluar alternativas y visualizar sus resultados antes de avanzar con las decisiones definitivas.

El ejecutivo destacó que estos avances no implican sustituir a los profesionales, sino brindarles nuevas herramientas para desarrollar su trabajo.

“La inteligencia artificial acelera muchísimo los procesos, pero no los valida. Se requiere un equipo humano para validar estos temas, porque las decisiones las terminamos tomando nosotros”, expresó.

En tanto, Singer hizo énfasis en su experiencia personal utilizando este tipo de herramientas.

Explicó que su utilización de la inteligencia artificial fue evolucionando a medida que aparecieron nuevas herramientas y funcionalidades. En un principio, recurrió principalmente a ChatGPT, aunque posteriormente comenzó a experimentar con

Claude y otras soluciones, dependiendo de las necesidades de cada trabajo.

Jacobo Singer, COO de dLocal. Foto: gentileza dLocal.

“Decidí preocuparme menos por cuál y enfocarme más en el qué”, afirmó Singer, al explicar el cambio de enfoque que adoptó para incorporar la inteligencia artificial a sus actividades.

A partir de esa decisión, comenzó a profundizar en las aplicaciones prácticas de estos sistemas, especialmente en tareas vinculadas con la programación, el análisis de información y la automatización de procesos.

Singer recordó que su formación como ingeniero y su interés por la programación también influyeron en ese recorrido.

Otro de los aspectos que destacó fue la utilidad de la inteligencia artificial como herramienta para investigar, estudiar y analizar diferentes problemas. Según explicó, en sus primeras experiencias utilizaba sistemas conversacionales para trabajar sobre proyectos que requerían elaborar contratos, desarrollar modelos de negocio o construir modelos financieros.

No obstante, planteó que las posibilidades de la tecnología van más allá de formular preguntas y recibir respuestas.

En particular, hizo referencia a los agentes de inteligencia artificial, capaces de intervenir de manera más activa en determinadas tareas, trabajar con información de distintas fuentes y participar en procesos que requieren varios pasos.