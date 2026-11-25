Hay otro camino, la agrupación que respaldó la candidatura de Lorena Roqueta a la dirección del Banco de Previsión Social (BPS) por parte de los trabajadores, emitió este miércoles un comunicado en el que se refiere a la causa judicial que atravesó la escribana en 2012 por transporte de estupefacientes y apuntó contra el Pit-Cnt por la forma en que la información trascendió a la prensa.

"No debe ser fácil despertarse un lunes y descubrir que, después de 34 años, la banca de los trabajadores en el BPS ya no les pertenece. Que no era hereditaria. Que no venía con el cargo. Más de 450 mil trabajadores decidieron otra cosa. Y eso, para algunos, es imperdonable", afirmaron en la red social X.

Lorena Roqueta, directora electa por los trabajadores en el BPS. Foto: captura Subrayado (Canal 10).

Tranquilos. Lo entendemos.



No debe ser fácil despertarse un lunes y descubrir que, después de 34 años, la banca de los trabajadores en el BPS ya no les pertenece. Que no era hereditaria. Que no venía con el cargo.



Más de 450 mil trabajadores decidieron otra cosa. Y eso, para… — Hay Otro Camino (@hayotrocaminouy) November 25, 2026

Desde la agrupación señalaron que durante la campaña "nunca quisieron discutir el BPS de frente". "Hay quienes se creen dueños del poder. Creen que el lugar es de ellos, que la gente se los presta, y que cuando la gente se los saca hay que castigar a alguien", agregaron.

Del "quedó huérfana muy joven" al "hoy no tiene antecedentes"

En el comunicado de la agrupación se afirma que Roqueta "quedó huérfana muy joven" y que, en ese contexto, "se hizo cargo de su hermano, que estaba atrapado en una adicción". "No le soltó la mano. Eso, en 2012, le costó una causa judicial. La superó y hoy no tiene antecedentes", explicaron.

Por otra parte, desde Hay otro camino recordaron que la Suprema Corte solicita un certificado de buena conducta y revisa los antecedentes penales de los escribanos y los abogados antes de habilitarlos para ejercer. "No nos vamos a asustar. No vamos a dar un paso atrás. Y no vamos a dejar que nadie le explique más de 450 mil trabajadores que se equivocaron", manifestaron.