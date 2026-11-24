El Pit-Cnt anunció que llevará adelante un proceso de "autocrítica profunda", luego del resultado de las elecciones en el Banco de Previsión Social (BPS), que dejaron como ganadora en el orden de los activos a Lorena Roqueta, quien contó con el apoyo de los principales partidos políticos de la oposición. La central sindical perdió la dirección de la representación de los trabajadores activos en el BPS por primera vez desde 1992.

A través de un comunicado público, el movimiento sindical informó que su Secretariado Ejecutivo se reunió este martes y analizó los resultados de la contienda. En ese sentido, señalaron que se abrió "un proceso de reflexión y estudio de realidad" acerca de los distintos factores que intervinieron en el resultado.

"Este proceso involucra al Secretariado de la central y a todas las filiales y al conjunto del movimiento sindical", detallaron.

Subrayaron que será un proceso "bajo el pilar de la unidad" con fines a llegar "más eficientemente" a los trabajadores que hoy no integran el movimiento sindical. Desde el Pit-Cnt puntualizan que este proceso será "para ajustar y corregir lo que corresponda".

Persona votando en las elecciones del BPS. Foto: Estefanía Leal/El País.

"Nuestra práctica, organización y nuestras formas de comunicación, con el objetivo de defender con mas eficacia los derechos e intereses de los trabajadores", detalla el comunicado.

El Pit-Cnt indicó que los resultados de este proceso "en el corto plazo" serán enviados a la Mesa Representativa Nacional Ampliada que se celebrará el próximo jueves 10 de diciembre. "Las conclusiones a que se arribe, serán involucradas en el plan de acción del Pit-Cnt para el año 2027", adelantaron.

Marcelo Abdala en un acto del Pit-Cnt- Foto: X Marcelo Abdala.

Los resultados de las elecciones en el BPS

El Pit-Cnt perdió la dirección de la representación de los trabajadores activos en el BPS por primera vez desde 1992. Al principio la central obrera era la única que presentaba listas para este orden, y desde 2006 ganó consecutivamente las elecciones hasta que el domingo la lista 15, del grupo "Hay otro camino", venció con Lorena Roqueta como candidata.

Con el apoyo fundamentalmente de los partidos Nacional y Colorado consiguió 454.917 votos, aún sin contar los observados, de un total de 1.013.052 emitidos en este orden. La diferencia con la lista 11 del Pit-Cnt, que llevaba como candidato a Carlos Clavijo y tenía el apoyo de algunos dirigentes del Frente Amplio, fue de más de 80.000 votos. La lista 11 obtuvo 372.936, los votos en blanco fueron 73.201, los anulados 101.257 y los observados 10.741.

Lorena Roqueta, representante electa por los trabajadores en el BPS. Foto: capturas de Instagram

En los otros órdenes, en la representación de los empresarios ganó Jorge Fernández, también perteneciente a "Hay otro camino". En pasivos, Renaldo Borriero, del mismo grupo, de momento pierde por menos de 2.000 votos contra la lista 1 de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu), vinculada al Pit-Cnt, que llevaba como candidata a Estela Ovelar. Sin embargo, en este último caso aún falta contabilizar más de 6.000 votos observados.