La final de la Copa Libertadores, que se disputará este sábado 28 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Centenario, provocará cortes de calles y desvíos en el tránsito de Montevideo durante el fin de semana.

Según informó la Intendencia de Montevideo (IMM), desde la medianoche de este viernes regirá una zona de exclusión en toda la extensión de la avenida Ricaldoni, en ambos sentidos de circulación. La medida se mantendrá hasta la medianoche del sábado.

Además, estará prohibido estacionar en la acera oeste de Luis Alberto de Herrera, entre José Mazzini y Comodoro Coe.

Camisetas de Estudiantes de La Plata en la Fan Fest de cara a la final de la Copa Libertadores en Montevideo. Foto: Natalia Rovira/El País.

Cortes y restricciones

La comuna también dispuso cortes en distintas intersecciones de la zona del Estadio Centenario. Entre los puntos afectados se encuentran Brito del Pino y avenida Soca; Brito del Pino y avenida Ricaldoni; Alarcón y Feliciano Rodríguez; Diego Lamas y avenida Ricaldoni; y Rafael Pastoriza y avenida Ricaldoni.

También habrá restricciones en los cruces de Francisco Llambí y avenida Ricaldoni; Vidal y Fuentes con avenida Ricaldoni; avenida Cataluña con avenida Navarro y con avenida Ricaldoni; y avenida Ramón Anador con Luis Alberto de Herrera y con General Las Heras.

Otros puntos con cortes serán avenida Navarro y General Las Heras, avenida Navarro y Talcahuano, Santiago Gadea y Las Heras, Manuel Quintela y General Las Heras, Atilio Narancio y Manuel Alonso, y avenida Italia y Las Heras, entre otras intersecciones.

Hinchas de Palmeiras en la Fan Fest de cara a la final de la Copa Libertadores en Montevideo. Foto: Natalia Rovira/El País.

Desvíos de ómnibus por la final de la Libertadores

Las restricciones también modificarán los recorridos de varias líneas de transporte colectivo.

Los ómnibus de las líneas 76, 192 y 316 tendrán desvíos en ambos sentidos. En dirección a Punta Carretas, Parque Rodó y Pocitos circularán por Centenario, Brito Foresti, avenida Italia —incluido el túnel—, Avelino Miranda, bulevar Artigas, Rivera y Soca, para retomar sus recorridos habituales.

En sentido hacia el Cerro, Manga y Camino Maldonado, los ómnibus circularán por avenida Brasil o avenida Rivera, bulevar Artigas, avenida Italia y Centenario, para continuar por sus rutas.

Las líneas 143 y 494 también modificarán sus recorridos. En dirección a Buceo circularán por avenida Italia, Las Heras y Ramón Anador. En sentido hacia el Centro, Paso de la Arena y Ruta 1, lo harán por Ramón Anador, Las Heras y avenida Italia.

Tribuna Olímpica del Estadio Centenario con su icónica Torre de los Homenajes. Foto: Nicolás Pereyra

La intendencia advirtió que, si la afluencia de público obliga a cortar la circulación por Las Heras, estos recorridos tendrán alternativas: hacia Buceo, por avenida Italia, Magariños Cervantes y Ramón Anador; y hacia el Centro, por Washington Beltrán, Francisco Simón y avenida Italia.

Por su parte, las líneas 185, 186, 191, 328 y 329 también tendrán modificaciones. Hacia Pocitos y Punta Carretas circularán por avenida Italia y Luis Alberto de Herrera. En dirección a Paso Molino, Mendoza y Saint Bois, lo harán por Ramón Anador, Las Heras y avenida Italia, con un recorrido alternativo por Washington Beltrán y Francisco Simón si se corta Las Heras.

Dónde estarán los Fan Fest

La IMM informó que los espacios de encuentro de los hinchas de los dos equipos no afectarán la circulación del tránsito. Los seguidores de Estudiantes de La Plata tendrán su Fan Fest en la zona del Club de Golf, mientras que los de Palmeiras se reunirán en el parque Roosevelt.

Las medidas de tránsito se enmarcan en el operativo previsto para la final continental, que enfrentará a los dos equipos en el Estadio Centenario este sábado.