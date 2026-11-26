La pasión por el fútbol no entiende de distancias ni de obstáculos. Así lo demostraron dos hinchas de Estudiantes de La Plata, que recorrieron 600 kilómetros en bicicleta para estar presentes en la final de la Copa Libertadores que el conjunto argentino disputará este sábado 28 de noviembre ante Palmeiras en Montevideo.

Todo comenzó con una promesa que se transformó en realidad. Los fanáticos partieron durante la madrugada del pasado viernes 20 de noviembre desde La Plata y, tras seis días de viaje, llegaron este miércoles a la capital uruguaya. Por la noche se acercaron al hotel en el que se hospeda el equipo dirigido por Alexander Medina.

“Vinimos por una promesa. Dijimos que si llegábamos a la final veníamos a Montevideo en bicicleta”, contó Facundo Mensegues en diálogo con la agencia EFE.

El recorrido incluyó escalas en las ciudades argentinas de Zárate y Gualeguaychú antes de cruzar la frontera hacia Uruguay. Una vez en territorio uruguayo, hicieron paradas en Cardona y Ciudad del Plata, donde fueron recibidos por personas que, sin conocerlos, les abrieron las puertas de sus hogares para que pudieran descansar y continuar con su aventura.

“Fue lo que habíamos planificado y salió”, expresó el hincha, que también trazó un paralelismo entre las dificultades que atravesaron durante el viaje y lo que le espera al equipo del Cacique Medina frente al conjunto brasileño.

“Se puede. Si lo hicimos nosotros en bici y llegamos, calculo que va a estar difícil, pero podemos llegar a ser victoriosos”, manifestó.

Estudiantes prepara una multitudinaria movilización hacia Montevideo

El plantel de Estudiantes arribó este miércoles a la capital uruguaya con 27 futbolistas convocados por Alexander Medina, quien, al igual que en las semifinales frente a Flamengo, decidió viajar con toda su plantilla.

Antes de emprender el viaje, los jugadores fueron despedidos por una multitud de hinchas que se acercó al predio de City Bell para brindarles su último aliento en suelo argentino, entre cánticos y bengalas de humo rojo y blanco.

Además, la institución platense anunció que durante las primeras horas de la mañana del viernes partirá una caravana de ómnibus organizada por el club que trasladará a unos 6.500 simpatizantes, aunque se espera que la presencia de hinchas rojiblancos en Montevideo sea considerablemente mayor.

Entre todos ellos estarán dos que ya cumplieron su promesa y que, después de pedalear 600 kilómetros, sueñan con regresar a La Plata con una nueva conquista continental.