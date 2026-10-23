"Muslera estuvo analizando terminar su carrera tras el Mundial", dijo su representante, que destacó a Estudiantes

Fernando Muslera fue el héroe de Estudiantes de La Plata en la clasificación a la final de la Copa Libertadores tras atajar tres penales en la definición ante Flamengo en el Estadio Maracaná. Una vez terminado el partido el arquero no pudo ocultar su emoción y afirmó: "El fútbol siempre da revancha". Su referencia fue al momento adverso que vivió durante el Mundial 2026, en especial aquel partido contra España donde tuvo un error que le terminó costando la eliminación a la selección uruguaya.

Este viernes por la mañana Rodrigo Lubetkin, amigo y representante del arquero, dialogó con #Minuto1 (Carve Deportiva) y reveló que Muslera analizó terminar su carrera profesional tras la última cita mundialista: "Sí, lo estuvo analizando; lo analizó", respondió en primera instancia.

Al ser consultado acerca de quién lo convenció para finalmente continuar su recorrido en el fútbol, Lubetkin contestó: "Ahí fue clave Estudiantes de La Plata, es un club modelo en Sudamérica, se los digo con total honestidad intelectual. Con sus problemitas, naturalmente, pero funciona de maravilla. Si de verdad nosotros, que gestionamos un club en Uruguay, queremos aprender cómo se desarrolla cultural, futbolísticamente y técnicamente un club el espejo es Estudiantes de La Plata".

En este sentido, se refirió a la importancia que tuvo el entrenador Alexander "Cacique" Medina para que el jugador pudiera superar aquel momento: "El Cacique fue una figura importantìsima para Fernando desde que llegó, también Eduardo Domínguez, Juan Sebastián Verón, Marcos Angeleri y Agustín Alayes tuvieron muchísimo mérito en el arribo de Fernando a Estudiantes, pero es como que todos van para el mismo lado. Haya elecciones o no, es una política de estado, primero Estudiantes y solo Estudiantes, no hay egos, y la verdad que Angeleri, que había elegido a Domínguez y al Cacique junto con Verón, fueron muy importantes para que Fernando hoy tenga esta alegría".